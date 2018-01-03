被制裁多年的朝鮮怎麼和外界做生意？

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它可能已經被制裁了十多年，但有時朝鮮似乎和其他國家一樣照常做生意。

去年9月平壤秋季國際貿易洽談會的組織者說，超過250家國內外公司在朝鮮展示產品。

朝鮮的國家媒體報道，來自敘利亞、中國、古巴、伊朗、意大利、印度尼西亞、越南和台灣的企業參加了這個成功的活動。

嚴厲的制裁使許多地區和國家止步。 2017年12月23日，制裁再次升級，包括限制對朝鮮石油的出口，並禁止朝鮮進口食品、機械和電氣設備等產品。

對於大多數公司來說，朝鮮的風險太大。但是荷蘭IT諮詢公司的創始人綈佳（Paul Tjia）對朝鮮的貿易訪問更為樂觀。

綈佳率歐洲代表團在去年5月份到平壤探討商業和投資機會。

他說："每個人都想開展國際業務。從幫助朝鮮發展經濟過程中獲利的衝動，壓過了與金正恩政府開展業務的道德擔憂。如果你想看到改善，就必須靠那裏的人自己來完成"。

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通過朝鮮出版的最新一期"朝鮮對外貿易"，讀者會看到一系列的商品出售廣告。從醫療器械、行李到肥皂，甚至是"iPad"平板電腦。

讓"朝鮮製造"獲得出口機會，並且與外國客戶建立聯繫，只是朝鮮與外界做生意的一種方式。

在悉尼大學研究朝鮮貿易的賈斯汀·黑斯廷斯（Justin Hastings）說："這個國家（朝鮮）的每個人都必須擁有創業精神才能生存。他們必須找到非常有創意的方法，以適應環境的方式來賺錢。因為世界離他們太遠了。

貿易雜誌和新聞報道給人一種正常的感覺，而這是一種和金正恩政權格格不入的印象。

Image caption 重新做品牌推廣，意味著朝鮮自己的品牌Ryonghung平板電腦無法再同蘋果公司的產品混淆視聽。

那麼有沒有人真的買這些朝鮮貨？

身為加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）韓國太平洋研究教授也是朝鮮政治經濟學專家的史蒂芬·哈加德（Stephan Haggard）說，這很難。但這些產品絶對不適合展出。

哈加德說："這些交易會不是為了宣傳，而是為了交易。他們發展這些業務部分是因為他們相信有市場。"

朝鮮的貿易大多來自，比例可能高達90％。這就是為什麼中國被許多國家看作是朝鮮停止核武計劃的關鍵所在，因為它阻止了越界資金的流動。

美國總統特朗普特別呼籲北京嚴格實施聯合國最嚴厲的制裁，這其中包括對煤炭，海鮮和紡織品等出口限制。美國國務院表示，如果得到充分執行，朝鮮三分之一的外貿收入將被消滅。

聯合國已經凍結了數十家從事外貿的朝鮮公司的資產，因為朝鮮政權在外面的生意規模仍然很大，包括出口貨物以及國際勞務輸出。

圖片版權 Getty Images Image caption 9月平壤秋季國際貿易洽談會的朝鮮參展商。

最賺錢的外匯來源可能包括朝鮮在世界各地40多個國家的造船廠和建築工地。

朝鮮有專門的貿易公司，在俄羅斯和中國等地安排與外國公司的僱傭合同，在一些非洲和歐洲國家也是如此。

根據"脫北者"的證詞進行的研究發現，大多數工人的工資被寄回朝鮮 - 至少三分之二。

儘管朝鮮強加勞工條件，但海外工作機會卻受到高度重視。朝鮮政府在選拔過程中付出了很多努力，並在東道國實行嚴格的監督制度，以減少工人叛逃的風險。

位於韓國首都首爾的朝鮮人權數據庫中心研究員Teodora Gyupchanova表示，出國工作的員工必須證明他們對朝鮮的忠誠度。

Gyupchanova說，對"脫北者"的採訪顯示，這些職位通常選擇有子女的已婚男子。這意味著如果壞了規矩，男人和家人就會有被懲罰的風險或者"在某種意義上被當作人質"。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 朝鮮工人在蒙古首都烏蘭巴托的一個建築工地上。

雷丹亞洲中心對在波蘭工作的朝鮮人的一份報告發現了一個嚴格的控制結構——為了致敬金正恩，需要開展"思想學習會"。

根據最新的聯合國決議，不允許任何國家向朝鮮工人發放新的授權，他們必須在24個月後遣返工人：對朝鮮來講，海外勞工每年至少賺到10億美元（儘管許多人認為這個數字可能是高得多）。

但是，在制裁方面，朝鮮有著悠久的逃避記錄。

2013年，朝鮮的昌讚港船上發現了包括兩架戰鬥機在內的古巴蘇聯時代的武器，其中包括240噸武器。古巴表示，把武器藏在糖袋下運往朝鮮維修。

最近，根據聯合國安理會的一份報告，2016年8月，在捷順開往蘇伊士運河的地方發現了3萬枚火箭榴彈。

報導說，這艘船是在一艘插有柬埔寨旗幟，但由朝鮮人擔任船長和船員。

自2006年以來，朝鮮一直遭到武器禁運。

裝有手榴彈的木箱被埋在2,300噸褐鐵礦（鐵礦石）之下，聯合國決議也禁止這種鐵礦石。這批貨物被錯誤地標為"水下泵裝配件"。

朝鮮的貿易商也被指控部署幌子公司，作為隱藏武器交易的策略。

圖片版權 Getty Images Image caption 在朝鮮的一艘船上發現了MIG-21戰鬥機

聯合國已將朝鮮與一家名為Glocom的公司聯繫起來，該公司據說已將軍事通訊設備出售給包括厄立特里亞在內的國家，但總部設在馬來西亞。

聯合國的報告將Glocom描述為"朝鮮民主人民共和國泛系統平壤分公司的幌子公司"。該公司隸屬於主要的朝鮮間諜機構—朝鮮偵察總局。

儘管朝鮮品牌可能對大多數人來說是有毒的，但這個國家還沒有崩潰，部分原因是因為它已經學會了如何以下等國家身份來做生意。