圖片版權 Twitter/Logan Paul Image caption 視頻顯示保羅對於發現遺體顯然感到震驚，但仍在說笑

美國網絡紅人保羅（Logan Paul）早前發佈了一條在日本「自殺森林」拍攝的片段，期間拍到一名自殺者的遺體後，仍然有說有笑，引來批評。這位網絡紅人其後道歉，說他不期望會被原諒。

視頻顯示，保羅和朋友在自殺頻發的青木原森林中發現了那具遺體。

這個15分鐘的視頻，是他在日本發帖的一部分，當時他和朋友一起在當地旅行。

視頻發佈後，引發了一連串的批評，有些評論稱片段「不敬」和「噁心」。保羅後來道歉，說自己為求吸引注意，「失去分寸」。

該視頻在周日（12月31日）上傳，在YouTube上被刪除之前已有數百萬人次觀看。

保羅在視頻中表示，他們將訪問森林，專注於「鬧鬼」的一面。走了一小段路進入森林後，小組遇到了一個屍體。

該組拍攝接近遺體，拍攝了幾個特寫鏡頭，只有臉部模糊了。

他對於發現遺體顯然感到震驚，但仍在說笑。

此時，視頻的聲帶錄得保羅的一名朋友說，他看見到了遺體感到「不舒服」。保羅然後問他：「什麼，你永遠不會站在一個死人旁邊？」他然後笑了起來。

死者的身份不詳。

保羅在推特發佈的道歉視頻中說，他犯了一個「嚴重」的失誤，他「不期望被原諒」。

他說：「我本來不應該發佈視頻，我應該把攝影機放下來，停止記錄我們正在經歷的事情，有很多事情我應該做的不同，但我沒有。」

「我為自己感到羞恥，」他補充說。 「我對自己感到失望。」

日本是發達國家中，自殺率最高的國家之一。

青木原在日本乃至世界各地廣為人知，聲譽卻不是那麼好：那是想要自殺的人的目的地。

有關每年自殺人數的數據不公開，以避免為這個森林宣傳。當局也在森林裏，張貼標誌敦促人們尋求醫療幫助，而不是結束生命。

保羅在上載片段後第二天，他的名字已經成為熱門搜尋字。

有評論指責他行為不當，不尊重。有些人呼籲將他的整個頻道從YouTube中刪除。

一些支持者堅持認為，保羅是犯了錯誤，但外界應原諒他這個「無心之失」。有網民留言指洛根保羅「仍然是最好的」，附上標籤指洛根保羅「已被原諒」。

他在推特頁面上張貼道歉，請粉絲不要為他辯護，因為他的行為「不應該被辯護」。

他還表示，他的原意要通過視頻提高對自殺和自殺預防的意識，「在互聯網上產生積極的漣漪，而不是造成消極的風氣」。

圖片版權 Reuters Image caption 日本是發達國家中，自殺率最高的國家之一

如上載到YouTube的視頻點擊量超過某數字，公司會向視頻的發佈者提供現金奬勵。保羅的視頻發佈後，該公司向媒體發表聲明，慰問片段中出發的遺體的家人。

聲明說：「YouTube禁止暴力或血腥的內容以令人震驚的，聳人聽聞的或不尊重的方式發佈。」

聲明也說，該公司有與安全組織（如預防自殺生命線）合作，為YouTube安全中心提供教育資源。

珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助：

台灣：生命線專線1995或張老師服務專線1980

香港：撒瑪利亞防止自殺會2389—2222

中國：防自殺熱線400—161—9995