重開板門店熱線 朝韓怎樣通過紅綠電話互動

圖片版權 Reuters Image caption 這是韓國自由之家的南北直撥電話。北韓的Panmungak大樓附近有一個類似的設備。

在過去兩年的每個工作日，一名韓國官員拿起一個綠色電話，給在邊界對面的朝鮮官員打電話。當時沒人接電話。

但在2018年1月3日15時30分（格林威治時間06:30）這一切都發生了變化，20分鐘內雙方進行了熱線測試，標誌著朝鮮半島緊張局勢的緩和。

板門店邊界村的熱線長期以來一直是技術上處於戰爭狀態的鄰居之間的一個主要溝通渠道。但是我們了解多少呢？

"不開玩笑"

它看起來像冷戰時期的一些東西 - 事實也是如此。 1971年為方便南北紅十字會之間進行會談，而安裝了這個直線電話：內置在黑色和木質辦公桌，並裝有綠色和紅色的電話和電腦屏幕。

本故事頂部的照片是位於韓國的自由之家，並連接到朝鮮Panmungak辦公室的類似辦公桌。這兩座建築物距離非軍事區內的板門店不到100米（328英尺）。

1972年，又建立了更多的溝通電話線路，為朝鮮半島的統一鋪路。並在20世紀90年代和2000年代再次建立了聯繫。

今天朝鮮和韓國之間有33條通訊線路，其中5條用於日常通訊，21條用於韓朝對話，兩條用於空中交通問題，兩條用於海事問題，三條用於聯合經濟合作問題。

但自從2016年2月朝鮮和韓國斷絶關係後，他們大部分處於癱瘓狀態。此前，首爾在開城（Kaesong）的核試驗中暫停開城工業園區的聯合經濟項目。

一名韓國的通訊官員回憶在20世紀90年代初在韓聯社工作時的情景。

金妍哲（Kim Yeon-cheol）在2008年對該機構說： "所有的電話都是官方的，我們之間不會聊天講笑話。"

他描述了每天早上9點打電話，然後在16點下班前再打電話的日常工作。

他補充說："我們在雙數日期給他們打電話，朝鮮甚至在單數日期給我們打電話。"

一位韓國統一部發言人告訴英國廣播公司（BBC），單雙數日期通電話的日子已經一去不復返。但每天兩次打電話的例行公事 - 對韓國人來說，這已經不是什麼新鮮事了。

他們用綠色線打電話。紅色的電話是接收來自朝鮮的電話。近兩年來，兩國都沒有取得任何進展。

該部發言人說："從技術上來說，這些線路仍然連接在一起，但朝鮮沒有拿起電話。"

她解釋說："2016年2月以前，雙方每星期一到星期五進行日常接觸，任何一方都會在09:00打電話檢查電話是否還在工作。"

"如果我們有一個消息，我們會問朝鮮是否樂意接收它，然後我們會把電話放下來，這個消息要麼通過傳真機發送，要麼通過面對面的會議。"

2015年，朝鮮把時區提前了半個小時，使得雙方陷入了輕微的混亂。

"真誠的"對話

朝鮮決定重開熱線，是因為金正恩在新年的演講中說，他與首爾"開放對話"，並想派團隊參加下月的韓國平昌的冬季奧運會。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮會出現在平昌奧運會的現場嗎？

處理南北韓關係的李子權表示，金正恩已下令重開談判，討論"談判的正確時機，派代表團參加平昌冬奧會"。

他表示將"真誠忠實地保持密切聯繫"，"討論與派遣冬奧會代表團有關的工作層面的問題"。

韓國統一部發言人告訴BBC，周三的電話主要是為了測試線路。她表示，現在說明未來如何發展聯繫還言之過早，但"可能是通過面對面的會議或正式的信件交流"。