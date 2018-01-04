馬航MH370：私營公司凖備重啟搜尋工作

圖片版權 AFP/GETTY Image caption MH370消失時機上有239人

一家私營救助公司派其一艘船隻駛向一片MH370可能的搜索區域，希望能找到這架2014年消失的飛機。

這家名為Ocean Infinity的美國公司表示，希望能盡快獲得恢復搜尋這架失蹤飛機的合同。

該公司並不會因為搜索獲得報酬，但如果成功找到的話，將獲得數百萬美元。

2014年3月8日，MH370航班從吉隆坡飛往北京途中在雷達上消失，機上有239人。

它的命運仍然籠罩著神秘色彩，去年一月針對這架飛機的搜索行動暫停。

MH370是如何消失的？

這架馬來西亞航空公司的航班起飛前往北京，本應按照東北向的航線，飛越柬埔寨和越南，再飛往中國。

飛行幾個小時後，飛機停止發送通訊信息，有限的信息表明飛機向西轉，然後開始向南飛行。

馬來西亞當局公布的追蹤數據似乎證實，這架飛機在澳大利亞西南部的印度洋墜毀。

到目前為止發現了什麼？

MH370的搜索工作是航空史上最大的水面和水下搜索之一，涉及澳大利亞，馬來西亞和中國。

這項大規模搜索行動覆蓋了12萬平方公里，估計耗資約2億澳元（1.2億英鎊，1.33億歐元），搜索持續了1046天，後於2017年1月暫停。

圖片版權 Reuters Image caption 機翼的一部分在法國留尼旺島被發現

儘管水下搜索沒有任何結果，但是飛機的碎片被衝上了印度洋上的一些島嶼和非洲海岸。

為什麼停止搜索？

由澳大利亞領導的這場搜索計劃於2017年1月結束。

到這個時間點，印度洋南部的專用船上部署的水下無人機和聲納設備什麼都沒有發現。

儘管2016年底新的分析顯示，這架飛機可能比原來的搜索區域更靠北，但搜索工作並未延續。

圖片版權 Getty Images Image caption 失事飛機可能比原來的搜索區域更靠北，但搜索工作並未延續

新一輪搜索有何不同？

Ocean Infinity租用了一艘挪威的研究用船進行搜索。據媒體報道，該船載有幾艘自主潛艇，希望能夠比上次行動快得多。

搜索區域也將比澳大利亞運輸安全局確定的區域小得多。這一面積為25,000平方公里的區域位於在南印度洋較早搜索區域的北部。

這家美國公司並未透露該行動的預計成本。

該公司的搜索工作延續了一項有著數百年歷史的海上搜救行業模式，稱其為"無效果-無報酬"（non-pay-no pay）原則， 這是一種在搜尋有價值的沉船貨物中常見的交易模式。

根據該類協議，Ocean Infinity公司將承擔搜索的成本，只有確定找到了飛機才能獲得報酬。

該公司一名發言人告訴BBC："該公司有希望在未來幾天收到重啟MH370搜索的最終合同。"

"在天氣允許的時間窗口相對較窄的情況下，我們於是移動船隻到可能的搜索區域以節省時間，相關的合同希望很快到來。"

馬來西亞交通部副部長阿齊茲·卡普拉維（Kaprawi） 告訴記者，與該公司的談判正處於最後階段，政府對他們的報價"非常認真"。