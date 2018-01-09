朝鮮的奧運情結：炸彈、封殺與榮耀

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮總計獲得過16枚奧運金牌

對於朝鮮這樣一個信奉"形像至上"的國家，奧運會也可能等於給他們出了一個大難題。

運動員贏了—過去朝鮮拿過很多很多獎牌，當局可以拿來做證據，宣傳祖國母親的強大和偉大領袖的英明。但是輸了，則可能被當局看作有損形像，特別是如果輸給了他們眼中的「宿敵」：比如日本、美國、韓國。

如果朝鮮確實派團參加將於二月在韓國平昌舉行的冬奧會，這將成為技術上仍然處於戰爭狀態的韓國和朝鮮之間的破冰之舉。

過去一段時間，平壤因為試射導彈、核武器一直和華盛頓、首爾惡語相交。雖然只有兩名運動員取得了參賽資格，但是，參加冬奧會這樣的國際大賽事關朝鮮的民族自豪感。

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朝鮮非鼠輩

朝鮮自1964年以來參加冬奧會，1972年以來參加夏奧會。簡言之，獎牌榜上，朝鮮並非鼠輩。

朝鮮總計獲得過56枚獎牌，其中16枚是金牌。有一種說法，如果以經濟產出為基數來計算的話，朝鮮在夏季奧運會上獲得的獎牌總數位居世界第七。

朝鮮的大多數獎牌來自摔跤、舉重、柔道和拳擊，值得注意的是，冬奧會中僅獲得過兩枚獎牌。

失敗不轉播？

在朝鮮，體育比賽幾乎永遠不是直播，以防比賽結果對平壤不利。記得2014年亞運會，賭注不能再高了。朝鮮男子足球隊闖入決賽，對手是老冤家韓國，韓國恰好還是東道主。

賽前，濃墨渲染、萬眾期待，最終，韓國加時賽攻進一球，以1比0獲勝。朝鮮當局把這場比賽從歷史上一筆勾銷。

BBC國際媒體觀察部的朝鮮分析員科曼（Alistair Coleman）說，"朝鮮從來不提比賽結果。在朝鮮，僅就官方媒體而言，任何人都不知道這場比賽的結果。"

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮只有兩名運動員獲得韓國平昌冬奧會參賽資格

輸了怎麼辦？

在朝鮮，精英運動員的待遇相當不錯，如果在奧運會上成績出色的話，獎金可能非常豐厚，包括汽車、甚至公寓。勝利遊行很常見，運動員獲得獎牌要歸功於朝鮮體制、當然還有領袖的偉大、光榮和正確。

曾有傳言稱，奧運會上成績很差的運動員被關進監獄，但是分析人員提醒，這遠遠沒有得到確認。

專門關注朝鮮事務的新聞網站（NK News）的分析人員特爾泰斯基（Fyodor Tertitskiy）說，"至少過去幾十年間，輸了會受批評，但是朝鮮確實也懂得，如果開始把運動員關進監獄，很快，這個國家就剩不下多少運動員了。"

"因此，就我所知，在現代朝鮮，即使運動員在比賽中輸了個一塌糊塗，他們甚至可能都不會被開除出黨，但是，在接下來的總結會上，要嚴肅地、長篇大論地做自我批評。"

儘管近些年來局面可能有變，一名在1990年北京亞運會柔道決賽中敗北、後來脫北的朝鮮柔道選手說，他由於比賽輸了被送去下煤窯。

另外一點值得一提的是，好像從來沒有朝鮮運動員在參加奧運比賽期間叛逃。如同外交官一樣，運動員的家人也留在國內，如果試圖叛逃，家人可能會受到懲罰。

Image caption 金賢姬2013年接受BBC採訪

抵制與炸彈

1984年，共產主義陣營的許多國家、其中包括朝鮮都效仿前蘇聯，抵制洛杉磯奧運會。之前1980年，美國因為蘇聯入侵阿富汗抵制莫斯科奧運會。

但是，洛杉磯之後的那屆奧運會主辦權落入首爾之手，令平壤惱羞成怒。特爾泰斯基說，朝鮮當局發起一系列游說攻勢，要求奧委會換地、或者由兩個朝鮮共同主辦。

作為破壞韓國整體計劃的一部分，1987年，朝鮮特工爆炸大韓航空班機，115人遇難。

2013年，當年參與此次行動的朝鮮女特工（金賢姬）告訴BBC，她的上司說，爆炸會"在韓國造成混亂"。

BBC2013年採訪金賢姬的文字和視頻（英文）：炸飛機的朝鮮特工

圖片版權 Reuters Image caption 2016年里約奧運會上，韓國和朝鮮運動員同框自拍

冰場搞外交？

如果平壤確實派團參加韓國平昌冬奧會，朝鮮的獎牌希望將落在兩名獲得參賽資格的運動員肩上：花樣滑冰選手，25歲的金柱希和18歲的廉太鈺。

這對雙人組合的加拿大教練形容他們，初來時是"未經打磨的鑽石"。他還告訴路透社，"他們的終極夢想是成為世界冠軍。"

有分析人士認為，在長達幾個月和美國舞刀弄劍、半島局勢高度緊張之後，金正恩新年伊始對韓國冬奧會表示感興趣，或許是希望以此提升朝鮮的國家形像。

對於韓國來說，朝鮮能來參加。也是一個確保平昌冬奧會不受平壤放導彈干擾的一個好機會。

也有人認為，金正恩可能希望借助冬奧會在首爾和華盛頓之間插一杠子。美國正在施加最大壓力、試圖迫使平壤終止其武器研發計劃。