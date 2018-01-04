朝鮮石油禁運：受查台灣商人陳世憲是誰？

圖片版權 TVBS/Screenshot Image caption 1965年出生的陳世憲，自父輩起長年經營遠洋漁業。

被指違反聯合國制裁令，涉嫌向朝鮮偷運石油的一名台灣商人陳世憲遭到當局調查。

台灣檢控人員在一份聲明中說，陳世憲謊報該船是使向香港的，但實際上它是航行在國際海域，試圖向朝鮮出售石油。

陳世憲是在周三被逮捕的。

首爾上周說，一艘香港籍「方向永嘉」（Lighthouse Winmore）貨輪，因為疑似運油給朝鮮遭到韓國扣押。韓方並指，該船屬於台灣集團營運。

目前台灣方面確認，該船並非登記在台灣，也非台灣公司租用船隻。台灣《自由時報》稱，陳世憲是通過一名"中國的中間人"來出售石油的，他本人並不知道油是賣給朝鮮的。

台灣高雄地檢署併發動搜索帶回陳世憲在內8人調查。該署懷疑，陳世憲明知旗下船隻會前往公海交易油品，卻在出口報單上填寫目的地為「香港」，涉嫌登載不實文書。

圖片版權 AFP Image caption 北京稱方向永嘉號自2017年8月以來未曾停靠中國港口；台北稱油輪11月曾到台中靠港補給。

陳世憲是誰？

1965年出生的陳世憲，自父輩起長年經營遠洋漁業。報道稱，他本人是鮪魚（大陸稱金槍魚）公會成員。根據台灣《上報》引述，2001年大陸與台灣在金門島「小三通」開放前，陳世憲一家就已經靠捕撈積累了不少資本。

隨後，陳世憲也將經營的觸角延伸至油品運輸，收入相當可觀，在鮪魚淡季的時候成為穩定資金來源。

台灣遠洋漁業一向以鮪魚、旗魚與魷魚為主，其中鮪魚更是大宗漁獲來源。 2005年，當時台灣的鮪魚配額遭到刪減，陳世憲還曾經受電視台訪問，出面抗議「這是不合理的待遇」，要求台灣跟告狀的日本強勢抗議。

聯合國安理會去年12月通過對朝鮮的新一輪制裁決議後，韓國在2017年底先後扣押兩艘運油輪，調查其向朝鮮運送石油產品之嫌疑。

據悉，陳世憲的船隻被指向一艘朝鮮船隻輸送600噸的原油。

海關人員表示，陳世憲的船曾在10月份訪問韓國的麗水，並在那裏裝載了1.4萬噸日本精煉油，再返回台灣。

韓國當局說，該艘船是在中國附近的國際水域以船對船方式將石油轉運給朝鮮船隻"三鐘2號"的。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮進口石油的官方數據極難獲取。

被扣油輪的具體身份清楚了嗎？

BBC中文記者綜合九大國際港口監督公約機構之一——《東京諒解備忘錄》港口國監督委員會（東京MOU）——以及兩家知名船舶追蹤網站—— MarineTraffic.com 和 VesselFinder.com ——得出兩艘涉案運油輪的綜合信息，以及它們被扣押前的受檢紀錄：

方向永嘉號 Lighthouse Winmore 登記船東：廣州方向海運管理有限公司 中國香港 註冊 2014年 建造 總噸位 11253公噸

載重噸位 16500公噸

船舶總長 144米

最大寬度 23米 Reuters

方向永嘉號（ Lighthouse Winmore ）最近三次受檢紀錄

2017年12月4日——韓國光陽

2017年11月24日——韓國光陽

2017年1月8日——印尼杜邁

資料來源：《東京諒解備忘錄》港口國監督委員會

交保被限制出境

陳世憲目前本人以台幣150萬（即5萬美金）交保，並被限制出境。官方解釋，雖然認定陳世憲沒有直接違反台灣法律，但如果真的涉及違反國際制裁，將事關重大，因此先限制其出境。

台灣《自由時報》報道，陳世憲曾對台灣檢方表示「不認識交易對象」，還稱國際油品買賣就是有「潛規則」，即不知道交易對象身份。他稱，這樣的做法是要避免買家跳過掮客，自己跟買方交易就是「破壞行規」。

不過，台灣並非聯合國成員，且在事實無法證明陳世憲有違反任何規定前，無法斷定有罪與否。一些分析人士說，就算遭判罪，頂多是以「登載不實文書」遭罰鍰。