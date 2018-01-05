比拼金正恩：特朗普真有核按鈕嗎？

日前，朝鮮領導人金正恩說，核按鈕一直就在他的辦公桌上。

美國總統特朗普立刻發帖，誇口說他的核按鈕比金正恩那個「大多了」、「厲害多了」。

雖然按「按鈕」早就成了發動核戰爭的同義詞，但是實際上，特朗普並沒有字面意義上的「按鈕」。那麼，他有什麼呢？

圖片版權 AFP Image caption 這個公文箱裏裝的是核武密碼

「餅乾」和「足球」

作為美國三軍最高指揮官，特朗普有的是「餅乾」和「足球」。

2017年1月20日，在美國首都華盛頓的新總統就職典禮上，一位拎著一個皮包的軍官將陪伴在奧巴馬總統身邊。

新總統特朗普宣誓完畢，這個軍官迅速將皮包交給特朗普身邊的一位軍官。

皮包裏是一個手提箱，綽號"足球"。手提箱裏是一個3英寸寬5英寸長的數字硬盤，它也有一個綽號，"餅乾"。

這塊"餅乾"裏儲存的是美國發動戰略核打擊的密碼。

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他怎麼用呢？

實施核打擊，當然有一個指揮鏈，涉及比如美國國防部長等多位高官。但是，發動核打擊的大權，歸根結底只掌握在一個人手裏，美國總統。

如果特朗普總統要使用核武器，他可以先和顧問班子探討一系列選項，然後向五角大樓高級軍事官員下達命令。

這些軍官會通過交換密碼驗證總統的身份。這些密碼印在被稱為"餅乾"的卡上，總統走到哪兒帶到哪兒。

然後，命令將傳達給美國戰略司令部，司令部再向地面（或者潛艇）部隊的官兵轉達指令和密碼。接下來，這些官兵就可以發射導彈了。

哪些人可以向總統說"不"？

一旦總統下達了打擊命令，國防部長有受憲法規定的義務執行總統的命令。

理論上說，如果國防部長有理由懷疑總統精神失常，可以拒絶執行命令。但這等於構成兵變，總統可以撤了他的職，由副國防部長執行命令。

根據美國憲法第25補充條款，美國副總統理論上可以宣佈總統的精神狀態無法做出恰當的決定。但他要得到政府內閣多數的支持。