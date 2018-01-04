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一本新書披露，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump ）對大選勝利感到十分「困惑」，也不喜歡自己的就職典禮，並且害怕白宮。

美國記者邁克爾·沃爾夫（Michael Wolff）的新書《火與怒：特朗普白宮內幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White House) 意圖揭開伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）不為人知的總統野心。

這本書還詳細描述了特朗普對於傳媒大亨魯伯特·默多克（Rupert Murdoch）的尊敬，但顯然這種欽佩不是雙向的。

但是白宮新聞秘書莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）稱，書中充滿了「虛假和有誤導性的敘述」。

沃爾夫稱，著作是根據超過200次採訪寫成的。

以下是這本書曝光的十一宗大內幕，並附有BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）的評論。

1. 班農認為小特朗普的一次會面是「叛國」行為

這本書稱，前白宮首席戰略顧問斯蒂芬·班農（Steve Bannon）認為小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr ）和一些俄羅斯人的一次會面是「叛國」行為。

在2016年6月的會面中，俄羅斯人曾向小特朗普提供了關於希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的不利信息。

沃爾夫寫道，班農曾這樣描述那次會面：

「這三位競選團隊中的高級人士認為，在特朗普大廈25樓的會議室與外國政府人員見面是一個好主意——在沒有律師在場的情況下。他們沒帶任何律師。即使你認為這不是叛國、不愛國或壞行為，我卻認為這就是，你應該立即報告美國聯邦調查局。」

據報道，班農說司法部將主力調查特朗普競選團隊與俄羅斯之間的洗錢關係，並稱「他們將會在全國電視上像碾碎雞蛋一樣碾碎小特朗普」。

澤克爾說：班農只用幾句就引爆了炸彈。白宮一直努力貶低特朗普大廈去年六月發生的會面的重要性、並企圖指控相關調查是獵巫行為。班農指出，這次會面糟糕、更令人不可原諒的是愚蠢極了。班農直接指控特朗普家人、並使用針對個人的言詞，令他的攻擊更凌厲。

2. 特朗普對大選勝利「十分困惑」

《紐約》雜誌收錄了沃爾夫的一篇文章。文章指，沃爾夫稱特朗普去年11月贏得總統大選後十分驚愕。

「大選之夜晚上八點後不久，當沒有意料到的趨勢——特朗普可能實際贏得選舉——似乎被證實後，小特朗普告訴一個朋友，他的父親看上去好像見到了鬼。梅拉尼婭流下了眼淚——卻不是開心的淚水。在一個多小時中，班農觀察到特朗普從困惑變得難以置信，然後又變得驚恐。但是最後，特朗普突然變成了一個相信他應該成為、並且有完全能力當美國總統的人。」

澤克爾說：這與特朗普圈子的說法大相徑庭。競選團隊有些成員或許正凖備為散選後「軟著陸」作凖備，但特朗普與緊密盟友相信他們會取得成功。「驚恐的特朗普」從來都不是劇本的一部分。

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3. 特朗普不滿就職典禮

沃爾夫寫道：「特朗普並不享受自己的就職典禮。他對一線明星冷落典禮感到很生氣，對布萊爾宮的設施感到不滿，而且明顯在與自己的妻子吵架，他的妻子看上去快哭了。」

但是第一夫人辦公室否認了這些說法。

傳播總監斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham）在聲明中說：「特朗普夫人支持丈夫競選總統的決定，事實上，還鼓勵他這麼做。她有信心他能贏，並且在他贏得大選後十分開心。」

澤克爾說：梅拉尼婭板著臉、當丈夫望向她時強顏歡笑的視頻早前瘋傳，沃爾夫的說法與視頻的故事一模一樣。另外，這也解釋了為何特朗普對就職典禮的成功、出席人數如此堅持。他認為自己被輕視及受委屈。

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4. 特朗普喜歡「追求」朋友的妻子

根據美國媒體獲得的書中另一章節，特朗普曾經炫耀，與他朋友的妻子上牀讓「生活有意義」。

「在追求朋友的妻子時，他會試圖說服她其丈夫也許並不是她想像的樣子，」沃爾夫引述特朗普的朋友稱。

5. 特朗普認為白宮「恐怖」

沃爾夫寫道：「事實上，特朗普發現白宮讓人煩惱，甚至有一點恐怖。他回到自己的臥室——這是自肯尼迪以來第一對有自己房間的總統夫婦。在初到白宮的那些天，他訂購了兩台電視，儘管白宮已經有一台了。他還購買了一把門鎖，這導致他和美國特勤局曾短暫對峙，因為美國特勤局堅持他們進入房間的權限。」

澤克爾說：自成年以來，特朗普一直根據自己的規矩生活──作為一個地產界富商，他的財富可以滿足他的興致及個人特質。對他來說，適應白宮生活一定令他感到震驚。

6. 伊萬卡想當總統

沃爾夫稱，特朗普的女兒和女婿賈里德·庫什納（Jared Kushner）據稱達成了一項協議：伊萬卡未來可能競選總統。

「衡量了風險和回報後，在他們知悉的人的建議下，庫什納和伊萬卡決定接受他們在白宮的角色。這是這對夫婦的共同決定，在某種意義上是共同的工作。他們之間還達成了一項認真的協議：如果未來某些時候機會出現，她會競選總統。伊萬卡想，第一位女總統並不是希拉里，而是伊萬卡……當有人告知班農伊萬卡與庫什納的協定時，他感到十分震驚。」

澤克爾說：班農與庫什納夫婦不和並非甚麼秘密，亦不令人驚訝。他們兩人代表班農對抗的一切──東岸的精英主義及裙帶關係帶來的「權利」。由於家庭的關係，總統會聆聽他們的意見──根據沃爾夫的說法，他們兩人更希望締造政治王朝。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年競選活動期間，特朗普輕拍當時懷孕伊萬卡的肚子

7. 伊萬卡嘲笑父親的「遮禿髮型」

書中稱，美國第一女兒曾取笑父親被指稱的「頭皮縮減手術」。

「她對待父親有一些冷漠、甚至諷刺，甚至向其他人嘲笑他的遮禿髮型。」

澤克爾說：假如這件「內幕」令特朗普最感不滿的話，並不會令人感到意外。特朗普對自己的頭髮深感自豪，並曾讓《今夜秀》主持吉米·法倫（Jimmy Fallon）在節目上撫摸他的頭髮，以確認頭髮是真的。特朗普的髮型，跟他的酒店跟鍍金電梯一樣，都是特朗普品牌的重要部份。

8. 白宮不確定優先事項

白宮副幕僚長凱蒂·沃爾什（Katie Walsh）曾詢問庫什納，政府希望實現什麼目標？

但是書中稱，庫什納沒有給出答案。

「『給我總統想關注的三件事情，』她（沃爾什）要求，『白宮的前三位優先事項是什麼？』這是一個能想像到的最基本的問題——任何一名合格的總統候選人在入主賓夕法尼亞大道1600號之前就應該能回答。特朗普上台六周後，庫什納仍然沒有一個答案。『是的，』他對沃爾什說。『我們也許應該討論這個。』」

澤克爾說：新政府都需要時間去找到立足點，但特朗普政府這個問題更加嚴重。他的競選政綱包括增強邊界控制、重新談判貿易協議、大規模減稅並推倒奧巴馬醫保，決定哪些議題是優先選項顯現是個挑戰。當踏進白宮時，他容許國會以醫改成為首項議題──但該項目並不順利，纏繞特朗普將近一年。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普據稱十分尊敬默多克

9. 特朗普欽佩默多克

曾給默多克（Rupert Murdoch）寫過傳記的沃爾夫，指特朗普十分尊敬這位傳媒大亨。

「魯伯特·默多克曾承諾要拜訪當選總統特朗普，但他來晚了。當一些客人打算離開時，越來越激動的特朗普保證默多克已經在路上了。『他是一個偉大的人，最後的偉人，』特朗普說，『你們必須留下來看看他。』」

澤克爾說：特朗普於競選期間，曾與福士新聞發生衝突。不過，特朗普是福克斯新聞（Fox News）的粉絲──而他上台後，福克斯新聞是他最大的支持者。

10. 默多克稱特朗普為「白癡」

根據沃爾夫敘述的一次默多克和特朗普的電話，欽佩不是相互的。通電內容是關於總統與與硅谷高管們的會面。

書中寫道：「默多克建議採取開明的態度處理H-1B簽證，該簽證能讓美國挑選移民，可能很難與特朗普建立一面牆、關閉邊境的承諾一致。但是特朗普看上去並不在意，還向默多克保證『我們會搞定的』。『真是個白癡，』默多克放下電話，聳聳肩說。」

圖片版權 Getty Images Image caption 邁克爾·弗林

11. 弗林知道與俄羅斯的關係「是一個問題」

書中稱，美國前國家安全顧問邁克爾·弗林（Michael·Flynn）知道因演講從莫斯科獲得錢財可能會給他帶來困擾。

沃爾夫寫道，選舉之前，弗林「已經被朋友告知從俄羅斯人那裏因演講拿45000美元不是一個好主意。」

弗林已經被司法部特別檢察官起訴。