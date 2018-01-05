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韓國媒體表示，朝鮮已經同意於下周進行高層會談，商討朝鮮派出代表團參加平昌冬奧會事宜。

朝鮮領導人金正恩在本周較早前曾表示，派出代表團赴韓參賽將是「展示國家團結的好時機」。

會談預計將於1月9日在朝韓邊界的板門店非軍事區進行。

一名韓國統一部官員向法新社透露，朝方接受會談邀請的決定是在周五（1月5日）早上通過傳真發送至韓國的。

圖片版權 JUNG YEON-JE Image caption 韓國統一部長官趙明均表示，韓方向朝鮮提議於1月9日進行會談

韓國總統文在寅早些時候表示，他認為這是一個改善雙方高度緊張關係的「突破性」機會。

朝鮮半島戰爭以來，朝韓雙方從未簽訂終戰協議，在理論上仍處於戰爭狀態。板門店是守衛森嚴的非軍事區，也是歷史上朝韓雙方多次進行會談的地方。

本周較早前，朝鮮重新接通在邊境的電話熱線，令兩方能夠再次進行對話。

此次表達參加冬奧會的意願前，朝鮮與美國已經持續數月互相發表激烈的言論。

朝美領導人均向對方作出過用核武攻擊的威脅。

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朝鮮因為多次違反聯合國協議，進行核試驗及導彈測試，令國際社會不滿，亦導致更多的國際制裁。

在朝鮮領導人金正恩表示考慮派出代表團參加平昌冬奧會之際，韓國與美國亦在周四（1月4日）達成共識，將原定於冬奧會期間進行的兩國聯合軍演延至冬奧會之後進行。

朝鮮則一直將美韓聯合軍演視為侵略威脅。

美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）表示，延期軍演是一個「操作問題」，是正常的「禮尚往來」。他還表示，演習將會在3月19日冬殘奧會結束後進行。