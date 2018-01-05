瑞典安全部門負責人警告假新聞威脅

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年4月斯德哥爾摩發生恐怖襲擊導致5人死亡。

瑞典安全部門負責人告訴BBC，該機構不僅僅要應對日益增加的恐怖主義威脅，還包括虛假消息和假新聞的影響。該部門負責人安德斯·索恩伯格（Anders Thornberg）表示，今年可能比2017年更忙，因為瑞典9月將舉行選舉。

去年4月斯德哥爾摩發生車輛襲擊，造成5人死亡，所以恐怖主義仍然是議程上的重要議題。

幾年前，該部門擔心的是200名伊斯蘭教徒，但現在已經有3000名伊斯蘭教徒需要評估。

在瑞典安全部門任職30年的索恩伯格稱："在我的職業生涯中，之前從未見過類似這樣的事情。"他在總部對BBC說："我們有了新常態。"

激進化和暴力

這種擔憂與英國的類似：從伊拉克和敘利亞返回的人，以及那些沒有離開該國人的激進化速度。

有時，那些與極端主義圈子很少或根本沒有聯繫的人正在迅速地走向暴力。這很難被發現。

索恩伯格說，國際合作對於應對這一威脅至關重要。

圖片版權 AFP Image caption 瑞典安全部門負責人安德斯·索恩伯格（Anders Thornberg）

他不相信英國脫歐會損害與英國的合作，但當他第一次聽到公投的結果時，他承認他很擔心。

他和歐洲各地的安全主管們共同擔心的一個問題是：在歐洲法院可能會限制保留數據的能力。

"如果我們拿不到這些信息，情況就會非常嚴重，"他說，這是追查嫌疑聯繫人的重要手段。

「如果我們不像過去那樣得到同樣的結果，那麼我們就會遇到問題。我相信這一點。」

極右翼

極右翼的崛起也是最近針對難民和其他政黨的炸彈陰謀的主要擔憂。

瑞典正為選舉做凖備，這些擔憂正在增加。

索恩伯格說："以我們的知識和從前的經驗來講，政治暴力和威脅活動將會增加。"

不過，外國的政治干預是一個新的問題。

索恩伯格說："對我們來說這是非常重要的，瑞典並不害羞，俄羅斯是對我們安全的最大威脅。"

俄羅斯位於波羅的海的對岸。但專家們認為，這是瑞典內部關於是否要與北約（NATO）走得更近的辯論。北約將瑞典視為目標。

圖片版權 EPA Image caption 瑞典的掃雷艦在波羅的海航行。

三年前，在瑞典水域發現了一艘俄羅斯潛艇。一些瑞典觀察家認為，這是恐嚇、間諜活動和干涉的一部分。

索恩伯格表示，俄羅斯願意承擔風險以及進行長期工作，使之成為特別的擔憂對象。

他說："我們正在凖備和學習，我們正在從外國和姊妹機構收集信息，我們正在努力凖備保護瑞典選舉。"

製造不確定性

索恩伯格列舉了一些假情報的例子，其中包括偽造的與烏克蘭國防部長簽協議的信件，其中還有其部長的簽名。

在瑞典官員引用的另一個案例是，就在英國脫歐公投的前幾周，出現了一個關於一位前部長成立一個反對Eurosceptics戰鬥組織的偽新聞文章，後被俄羅斯和英國媒體繼續報道。

其他一些故事包括，穆斯林肆意破壞教堂的故事。它被自動的社交媒體賬戶（稱為漫遊者）傳播到國外，這很難證明背後的主謀是誰。

目的往往是創造分裂、減少信任和信譽（包括媒體本身），而不是推動一個特定的觀點。

索恩伯格說："如果他們想在我們國家製造不確定性，他們就是這樣做的。"

他說，瑞典已經在國內的基礎設施中發現來自俄羅斯和中國的間諜和網絡入侵。

假新聞是一個日益受到關注的問題，可以在國內製造。但索恩伯格說，瑞典的安全部門有一項服務領先其他國家。

打擊假消息

瑞典民事應急秘書處MSB也負責監測虛假信息。

MSB的全球分析和監測部的負責人托韋松（Mikael Tofvesson）說："我們正在做的是看哪些信息會影響到我們人民的福祉、社會運轉，或者可能會對我們的基本價值——言論自由、民主和個人權利產生的負面影響。"

瑞典社會正試圖面對假信息的威脅。

媒體組織正在支持獨立的事實核查，政府希望小學的孩子學習如何發現假新聞。

今年的大選可能是對這一切進展的一次考驗，索恩伯格認為，瑞典安全部門的相對開放是該戰略的一部分。

他指著該部門在社交平台推特的活動說："我認為告訴公眾這個威脅的重要性是非常重要的，所以我們一直在做很多努力。"

"我們在推特上發佈的第一條推文是『因為安全，我們現身推特。關注我們，因為我們關注你。"