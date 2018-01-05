真有公司在用比特幣支付薪水？

圖片版權 Reuters Image caption 有調查顯示，有10%左右的比特幣公司員工薪酬的至少一部分是用比特幣支付的。

一份人事任命通知的照片在中國社交網絡上被熱議，這份文件顯示來自一家數字資產服務商"火幣"，其中稱聘任蔡凱龍為首席戰略官，薪資為10個比特幣/月（即工資5個比特幣/月，績效工資5個比特幣/月）。不少媒體依照此文件轉發報道。

BBC中文記者聯繫火幣集團相關人士，確認該文件是圖像編輯軟件編輯（或稱PS）過的，並不屬實。同時，該集團也表示確實聘任了蔡凱龍為首席戰略官，而且一部分報酬確實用比特幣支付，但不是工資部分，具體金額不便透露。

年薪120個比特幣？

按照這張照片裏的文件顯示，蔡凱龍加盟後每年將收到120個比特幣，按照目前比特幣價格，其價值超過1000萬元人民幣。

隨著今年比特幣價格不斷上漲，這一超高的薪資也助推了這張照片的廣泛傳播。蔡凱龍則在他的社交媒體上表示，"我也希望上面的工資是真的"。

火幣集團相關負責人向BBC中文表示，蔡凱龍薪酬的非工資部分確由比特幣支付，該公司此前也將比特幣作為獎勵發給員工，但具體金額都不便透露。

不只一家這樣做

據BBC此前報道，從今年初開始，日本互聯網公司GMO集團的超過4000名員工可以選擇以比特幣獲得部分工資。

新加坡的區塊鏈公司TenX員工的每月獎金也是以公司自己的數字貨幣支付的。該公司的一位經理甚至用虛擬貨幣支付自己的部分基本工資。

另據《愛爾蘭時報》（The Irish Times）報道，早在2014年，一家開發了該國首個比特幣自動取款機（ATM）機的公司GSM就已經開始向其員工支付比特幣了。當時比特幣的價格在500美元，目前則已達上萬美元。

位於美國的「比特薪」（Bitwage）公司是一家將工資轉換為加密貨幣的平台，該公司發佈的一項調查顯示，有10%左右的比特幣公司員工薪酬的至少一部分是用比特幣支付的。

圖片版權 Reuters Image caption 過去一年比特幣價格暴漲約20倍

存在風險

業內人士分析，比特幣支付薪酬目前被不少員工接受，因為這種加密貨幣價格快速上漲——過去一年比特幣價格暴漲約20倍。

同時這種貨幣也曾一日跌幅逾40%。

暴漲暴跌使這種加密貨幣具備很強不穩定性，勞動者的收益保障成為問題。

據CoinDesk新聞網站報道，在瑞士，根據法律規定，用任何潛在不穩定的資產換取就業服務的行為是不合法的。

不僅如此，虛擬貨幣的交易在包括中國在內的一些國家禁止。

2017年，中國的央行等七部委發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，要求中國境內融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作。

BBC記者查閲火幣官方網站信息，該網站宣佈，"2017年10月31日，火幣中國在晚間24時全面停止所有數字資產兌人民幣的交易業務。"

這意味著，收到比特幣作為薪酬的員工，在中國是無法合法合規地將其兌換成人民幣的。