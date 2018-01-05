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美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）稱，一本包含有關其團隊醜聞的新書「全是謊言」。

這本書引述前高級助理史蒂夫·班農（Steve Bannon），稱特朗普兒子與一群俄羅斯人的會面為「叛國」行為。

書中也描述特朗普對贏得總統大選十分驚訝。

特朗普的律師曾試圖阻止《火與怒：特朗普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）的出版，但該書已經提前上架銷售，許多美國人連夜排隊購買。

書中寫了什麼？

沃爾夫的書中有許多爆炸性內幕，包括：

特朗普的團隊對於大選勝利感到震驚

他的妻子梅拉尼婭在大選之夜流下了傷心的淚水

特朗普對於一線明星冷落他的就職典禮十分生氣

新總統「發現白宮讓人煩惱，甚至有一點兒恐怖」

他的女兒伊萬卡與其丈夫庫什納有一個計劃：她將成為「首名女總統」。

伊萬卡·特朗普嘲笑父親的「遮禿髮型」，而且「經常將背後的技術講給朋友聽」。

你的器材不支持播放多媒體材料 該書已經提前上架銷售，許多美國人連夜排隊購買。（英文）

據報道，這本書是根據超過200次採訪寫成的，但是書中的一些章節已受到批評和質疑。

BBC北美事務編輯索普爾（Jon Sopel ）認為，即使這本書中只有一半內容是真的，也描繪了一個偏執的總統和一個混亂的白宮。

書中，班農曾這樣提及特朗普競選團隊成員與俄羅斯在特朗普大廈的一次會面，「他們將在全國電視上像碾碎雞蛋一樣碾碎小特朗普」。

有份參與這次會面的特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）正在被特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）調查。這是他對特朗普競選團隊成員可能與俄羅斯勾結、贏得選舉調查的一部分。

特朗普強烈否認任何勾結行為。

特朗普如何回應？

特朗普稱，他從未讓沃爾夫進入白宮，也沒有因這本書與他談話。他認為這本書「充滿了謊言、失實的陳述和不存在的消息來源。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月5日

他此前曾稱在8月被解僱的班農失去白宮職位後，「失去了理智」。

在周三（1月3日）的一個電台節目中，班農回應了總統的批評，稱他是一個「偉人」，並表示一直支持他。

總統周四（4日）與共和黨參議員會面後，一名記者問特朗普他的前首席戰略顧問是否背叛了他。

特朗普回答：「我不知道，他昨晚說我是偉人，所以他明顯很快改變了自己的調子。」

其他的回應：

梅拉尼婭·特朗普的一名發言人稱，她鼓勵丈夫參與總統競選，對他贏得大選感到很高興。

白宮新聞秘書莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）稱這本書為「垃圾的小報小說」，書中充滿了「虛假和有誤導性的敘述」。

周四，白宮稱，為安全考慮，他們禁止包括手機在內的所有個人設備進入白宮。

圖片版權 Getty Images Image caption 莎拉·桑德斯

特朗普的律師怎麼說？

《華盛頓郵報》發佈的法律聲明要求沃爾夫和書籍的發行商「立即停止出版、發行和傳播」。

聲明指控沃爾夫對特朗普「進行無數錯誤和無根據的陳述」，稱律師們在考慮追究誹謗罪。

律師查爾斯·哈德（Charles J Harder）周三也發了一封信給班農，稱他違反了保密協議。

這本新書本應在下周二（9日）出版，但因為一些法律行動，出版時間提前了。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

特朗普可能會想要熟悉所謂的「史翠珊效應」。這個教訓最著名的例子就是歌手芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）了，她曾試圖移除名不見經傳的網站上她家的照片。這個教訓是，你越反抗討厭的新聞，你就越會給它帶來關注。

多虧特朗普律師的「停止信」，他給了邁克爾·沃爾夫和他爆炸性的新書如此大規模的宣傳。這光靠錢還買不到。

這種高度批判性的指控正引領著每一個新聞節目和報紙頭版（而且遮蓋了可能引起注意的最新美國經濟新聞）。

追溯至特朗普還是紐約房地產大亨的時期，威脅提起訴訟就是他的慣常手段。他很少跟進真正的法庭行動，這起事件中，這樣的行動尤其有風險。

為了達到美國誹謗法律要求的「實際惡意」，總統將接受來自對方律師的調查，以證明沃爾夫的指控有根據——或者，至少他有理由相信他們曾做過那些事。