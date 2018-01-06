圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普與國務卿蒂勒森在白宮內閣會議期間發言（2017年12月20日）。

美國國務卿蒂勒森表示，他"從未懷疑"美國總統特朗普的心理健康狀況。此前，一本有爭議新書的作者說，白宮幕僚形容特朗普像"小孩"。

新書作者、美國記者邁克爾·沃爾夫表示，《火與怒：特朗普白宮內幕》是基於200多次採訪完稿。

儘管特朗普的律師曾試圖阻止這本書的出版，但該書已提前上架銷售。

特朗普總統則回應稱，這本新書"全是謊言"。

特朗普認為，這本書是在媒體的推波助瀾下出版，目的旨在對他造成傷害。他補充說，"他們應當嘗試贏得選舉。可悲。"

據報早前曾在私下批評特朗普是"白癡"的蒂勒森在接受美國有線新聞網CNN採訪時表示，他沒有理由懷疑特朗普總統的心理健康狀況。

蒂勒森說，特朗普"不是過去那種典型的總統"。

圖片版權 EPA Image caption 美國佐治亞州一家書店在1月5日開始出售引起爭議的沃爾夫新書《火與怒：特朗普白宮內幕》。

蒂勒森說，"我想這是公認的，可這也是美國人民選擇他的原因"。

星期五，在離開白宮前往位於馬里蘭州的總統休假地戴維營時，特朗普總統拒絶回答記者有關這本書的問題。特朗普將在戴維營與共和黨高層磋商今年的立法重點。

沃爾夫表示，白宮幕僚把總統形容為像小孩，這是因為"他需要立即得到滿足，這一切都是關於他。"

蒂勒森補充說，他與總統有著"正在發展的關係"，並否認因傳聞中的不合而要辭職的消息，稱將服務於整個2018年。

他對CNN表示，"就我而言，如果說有何不同的話，我將進一步加強與總統的溝通能力"。

沃爾夫為寫書去過白宮？

圖片版權 Getty Images Image caption 蒂勒森表示，他"從未懷疑"美國總統特朗普的心理健康狀況。

特朗普總統表示，他未曾讓沃爾夫進入白宮，也沒有就新書的出版與沃爾夫聊過。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月5日

但沃爾夫回應稱，"如果他不想讓我在那裏，那我在那裏幹什麼?我絶對有和總統交談過……這並非不可記錄的談話"。

沃爾夫說，在總統競選期間和就職典禮之後，他總共與特朗普接觸了三個小時。

針對來自白宮的抨擊，沃爾夫在接受電視採訪時回擊說，特朗普總統沒有信用，"身邊100%的人"質疑他的任職能力。

特朗普稱，他從未讓沃爾夫進入白宮，也沒有因這本書與他談話。他認為這本書"充滿了謊言、失實的陳述和不存在的消息來源。"

特朗普在推特上發文稱，他沒有讓沃爾夫進入白宮，"實際上多次拒絶他"，並強調也沒有因這本書與他談話。特朗普認為這本書"充滿了謊言、失實的陳述和不存在的消息來源。"

沃爾夫認為，美國總統出面阻止他的書出版，作法"非同尋常"，可這是連"一家中型企業的首席執行官"都不會嘗試的舉動。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普認為這本書"充滿了謊言」。

書中寫了什麼？

該書引述前白宮首席戰略顧問斯蒂芬·班農（Steve Bannon）說，小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr ）在紐約特朗普大廈與一名俄羅斯律師和特朗普競選團隊官員的會面是"叛國"行為。

小特朗普和特朗普總統都否認與俄羅斯人勾結贏得選舉。 然而，沃爾夫在書中寫道，班農曾表示，"他們將會在全國電視上像碾碎雞蛋一樣碾碎小特朗普"。

有份參與這次會面的特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）正在被特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）調查。曾經擔任聯邦調查局局長的羅伯特·穆勒目前負責領導調查俄羅斯涉嫌干預美國大選以及特朗普陣營與莫斯科是否有關聯的問題。

沃爾夫的書中還有許多爆炸性內幕，包括：

特朗普的團隊對於大選勝利感到震驚

他的妻子梅拉尼婭在大選之夜流下了傷心的淚水

特朗普對於一線明星冷落他的就職典禮十分生氣

新總統"發現白宮讓人煩惱，甚至有一點兒恐怖"

他的女兒伊萬卡與其丈夫庫什納有一個計劃：她將成為"首名女總統"。

伊萬卡·特朗普嘲笑父親的"遮禿髮型"，而且"經常將背後的技術講給朋友聽"。

不過，該書一些章節內容的凖確性已受到美國媒體的批評和質疑。

BBC北美事務編輯索普爾（Jon Sopel ）認為，即使這本書中只有一半內容是真的，也描繪了一個偏執的總統和一個混亂的白宮。