Image caption 奧裏薩邦政府數據顯示，迄今已有60人被大象攻擊身亡。

在印度東部的奧裏薩邦，越來越多人喜歡跟野像自拍，結果大象生氣了，襲擊了人，甚至有幾個人直接被踩死了。BBC印地語記者蘇布拉·帕蒂（Subrat Kumar Pati）稱，當地林業部門的官員擔心類似事故正在呈上升趨勢。

去年12月的一天，納亞克（Jaykrushna Nayak）趕集完回家，半路看到了一頭他們村裏的像被很多人圍著，那些人一邊戲弄大象一邊拍照。

納亞克加入了人群，並試著跟大象自拍。在這個過程中，大象被激怒了，用象鼻捲起納亞克並碾死了他。

"很多人目睹了全程，但沒有人可以救他，"他的兒子告訴BBC。他還說，其他人都成功逃離了，但他的父親卻沒有。

去年9月，也是在奧裏薩邦，發生了一起類似的事件。一名叫巴提（Ashok Bharati）的保安試圖與大象自拍，但因靠得太近而被大象殺害。

路人拍下的視頻顯示，巴提靠大象越來越近，結果大象突然攻擊了他。

Image caption 不是每次大象攻擊都會造成死亡，但每次都會造成重傷

巴提試圖逃跑，但是被大象抓住並踩死。儘管被緊急送往醫院，但在去醫院的途中不幸死亡。他試圖逃離的視頻在網上被分享了很多。

也有試圖跟大象自拍逃亡成功的，雖然保住了命，但受傷嚴重。

一名工程專業的學生納亞克(Abhisekh Nayak)也是試圖跟大象自拍，但大象刺傷了他，之後他被緊急送往了醫院。

六個月後，納亞克還是未能痊癒。他的脖子和肚子因受傷嚴重還在接受治療。

"這個地區有很多大象攻擊人的事件，但只有很少幾起被報道。"野生動物學家莫漢蒂(Biswajit Mohanty)告訴BBC。

奧裏薩邦政府已經開始重視這個問題了。該地區的野生動物首席看護人特裏帕蒂(Sandeep Tripathy)告訴BBC，他們正計劃在一些事故多發地組織一些模擬演練，以提高人們的防護意識，並警告人們不要離野生大象太近。

奧裏薩邦政府數據顯示，迄今已有60人被大象攻擊身亡。其中有多少人是因為自拍而死目前還不清楚，但是官方擔心，由於狂熱的自拍潮流，將來死亡人數可能會繼續上升。

Image caption 官方擔心，由於狂熱的自拍潮流，將來因戲弄大象導致的死亡人數可能會繼續上升。

莫漢蒂稱，大象攻擊人的現象加劇，有一部分原因是森林裏沒有足夠的食物，大象要去村裏和鎮裏找吃的。"尤其是12月和1月，大象會從森林裏出來，去農民的田裏吃大米。"

"大象會成群地從森林裏出來，人們看到了就很興奮，就開始拍照，"森林靶場安全官米什拉(BN Mishra)告訴BBC。"閃光燈會刺激大象，這是大象發起攻擊的主要原因，"他說。

米什拉稱，政府曾努力與當地居民見面，試圖商討減少事故發生的可能性。"但是沒有用，當地人都不在乎。"

另一名林業官員達斯(Ratnakar Das)稱，當大象來到鎮上時，他總是看到人們玩弄大象。"他們用甘蔗餵大象，之後就開始自拍，每次都會惹怒大象。"

根據卡內基梅隆大學和德里因陀羅普拉沙信息技術學院的一項研究，近年來，印度因自拍導致的死亡數要高於世界上其他任何一個國家。

然而，因為和野生動物自拍致死的案例並不僅僅限於印度。

2015年，美國黃石國家公園發生了五起遊客與野牛自拍被刺傷的事件，此後，官方發佈了相關的警告。同時在西班牙，一名男子試圖與公牛自拍，但被公牛攻擊致死。

2016年，一名中國遊客背對海像自拍，被海像抱下水溺亡，飼養員跳入水中營救，結果也不幸遇難。在Youtube上，有一個集合了25個最危險的自拍的視頻已經被觀看了4000多萬次。