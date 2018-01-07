金球獎倒計時：性侵醜聞餘波淹沒紅地毯

圖片版權 Getty Images Image caption 《逃出絶命鎮》的男女主角丹尼爾·卡盧亞（Daniel Kaluuya）和瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）均獲提名

好萊塢已進入頒獎季。當地時間1月7日17：00舉行的第75屆金球獎是好萊塢性侵醜聞後的第一個大獎。

據悉，眾多電影及電視明星會在紅地毯上穿一身黑以示對性侵行為的抗議。獲獎感言以及主持人塞斯·梅耶斯（Seth Meyers）的開場白預計都會集中在這個話題上。

吉爾莫·德爾·托羅（Guillermo del Toro）的奇幻愛情片《水底情深》（The Shape of Water）獲得了最多提名：共獲7項提名。

英國明星莎莉·霍金斯（Sally Hawkins）也參與了該電影。霍金斯還憑另一部劇情片獲得了最佳女主角提名。

《水底情深》也會與《請以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）、《敦刻爾克》（Dunkirk）、《三塊廣告牌》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）一起，角逐最佳劇情片。

最佳喜劇或音樂片的提名包括《大災難家》（The Disaster Artist）、《逃出絶命鎮》（Get Out）、《大娛樂家》（The Greatest Showman）、《伯德夫人》（Lady Bird）以及《我，花樣女王》（ I, Tonya）。

塞斯·梅耶斯稱，鑒於對好萊塢有權有勢的製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）以及其他人遭受的性侵指控，他會在開場時提及這個問題。

梅耶斯在接受《好萊塢報道》採訪時說，他已經跟他身邊的女性，包括他的妻子，討論過該如何在舞台上提及這個話題。他說："我們都認為這是一個機會，我們可以講講以前這個舞台上從來沒提及過的話題。"

圖片版權 AFP/Getty Image caption 美國演員塞斯·梅耶斯（Seth Meyers）將主持頒獎典禮

克里斯托弗·普盧默（Christopher Plummer）憑雷利·史考特（Ridley Scott）的電影《金錢世界》（All the Money in the World）被提名最佳男主角。在凱文·斯派西（Kevin Spacey）被控性騷擾後，普盧默取代凱文·斯派西出演了約望·保祿·蓋蒂(John Paul Getty)這個角色。

英國明星海倫·米倫女爵士（Dame Helen Mirren）以及朱迪·丹奇女爵士(Dame Judi Dench)分別憑《求閒者》（The Leisure Seeker）和《女王與知己》Victoria and Abdul在喜劇或音樂類目中獲最佳女主角提名。

她們的競爭者為瑪格特·羅比（Margot Robbie）（《我，花樣女王》），西爾莎·羅南（Saoirse Ronan）（《伯德夫人》），以及艾瑪·斯通（Emma Stone）（《性別之戰》）。

75届金球奖获得最多提名的影片 7项提名 电影《水底情深》（The Shape of Water）

6项提名 电视剧 《小谎言》（Big Little Lies）

6项提名 电影 《华盛顿邮报》（The Post），《三块广告牌》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）

4项提名 电视剧《宿敌：贝蒂和琼》（Feud: Bette and Joan） AFP

其他獲得提名的英國演員有加裏·奧德曼（Gary Oldman），他可能憑借《至暗時刻》（Darkest Hour）中丘吉爾(Sir Winston Churchill)的角色獲最佳男演員。

奧德曼的競爭者包括提莫西·查拉梅（Timothée Chalamet）（《請以你的名字呼喚我》）、丹尼爾·戴-劉易斯（Daniel Day-Lewis）（《幽冥端緒 Phantom Thread》）、湯姆·漢克斯（Tom Hanks）（《華盛頓郵報The Post》）以及丹澤爾·華盛頓（Denzel Washington）（《羅曼先生，你好 Roman J Israel, Esq》）。

倫敦出生的演員丹尼爾·卡盧亞（Daniel Kaluuya）將憑借《逃出絶命鎮》中的角色角逐喜劇或音樂類目中的最佳男主角。這個類目中的其他演員包括史蒂夫·卡瑞爾（Steve Carell）（《性別之戰》）、安塞爾·埃爾格特（Ansel Elgort）（《極盜車神Baby Driver》）、詹姆斯·弗蘭科（James Franco）（《大災難家》）以及休·傑克曼（Hugh Jackman）（《大娛樂家》）。

電視大獎

妮可·基德曼（Nicole Kidman）以及羅伯特·德尼羅（Robert De Niro）在電視類目中有獲提名。

妮可·基德曼和瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）憑借《小謊言》（Big Little Lies）中的角色雙雙獲得最佳女主角提名。另外獲得最佳女主角提名的是傑西卡·貝爾（Jessica Biel）（《罪人The Sinner》），以及傑西卡·蘭格（Jessica Lange）和蘇珊·薩蘭登（Susan Sarandon），後兩者都憑借《宿敵：貝蒂和瓊》（Feud: Bette and Joan）中的角色入圍。

圖片版權 Getty Images Image caption 妮可·基德曼和瑞茜·威瑟斯彭憑借《小謊言》（Big Little Lies）中的角色雙雙獲得最佳女主角提名

羅伯特·德尼羅憑借《欺詐聖手》（The Wizard of Lies）中的角色獲最佳男主角提名，同樣獲得提名的還有裘德·洛（Jude Law ）（《年輕的教宗The Young Pope》）以及傑弗裏·拉什（Geoffrey Rush）（《天才Genius》），後兩者都憑借《宿敵：貝蒂和瓊》（Feud: Bette and Joan）中的角色入圍。

還有兩名提名最佳男主角的是伊萬·麥克格雷格（Ewan McGregor）（《冰血暴Fargo》）和凱爾·麥克拉克倫（Kyle MacLachlan）（《雙峰Twin Peaks》）。

《小謊言》一共獲得了六項提名，是今年電視劇類目中獲提名最多的劇。

由好萊塢外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association）主辦的金球獎被視為奧斯卡的風向標。今年的奧斯卡頒獎典禮將於3月4日舉行，入圍名單將於本月底公布。