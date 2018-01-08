金球獎紅毯被黑色淹沒 明星們都說了什麼

圖片版權 Getty Images Image caption 《小謊言》獲最佳限定劇、電視電影，主演們在慶祝

1月7日，洛杉磯時間下午五點，第75屆金球獎頒獎典禮開始。和預期一樣，大部分女明星都身穿黑色禮服走了紅地毯，以示對好萊塢性侵醜聞以及性別不平等的抗議。

紅毯成黑色海洋

梅莉·史翠普（Meryl Streep）穿著一身黑色跟一名活動人士一起走了紅地毯。她在紅地毯上接受採訪時表示："性別不平等導致的權力濫用存在於我們的行業，也存在於家庭傭人行業、軍隊、國會等，無處不在，今天，我們身穿黑色站成一排，我覺得很強大。"

同樣地，艾瑪·華森（Emma Watson）也由一名活動人士陪同，一身黑衣走了紅地毯。她解釋了女星們為什麼選擇穿黑色："我們穿黑色是體現團結。一想到我們這個運動是跨越了行業、社區和地區的，我就很激動。也就是說，我們不僅影響了好萊塢的女性，我們其實影響了各個地方的女性。"

圖片版權 Getty Images Image caption 梅莉·史翠普（Meryl Streep）穿著一身黑色跟一名活動人士一起走了紅地毯

2017年底，300多名好萊塢女星、編劇及導演發動了一場名為"是時候了"的運動，她們在《紐約時報》做了整版廣告，稱"娛樂圈女性號召各行業女性抵制性騷擾"。

該運動得到了娜塔莉·波曼（Natalie Portman）、瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）、凱特·布蘭琪（Cate Blanchett）、伊娃·朗格莉亞（Eva Longoria ）等女星的支持，並籌集到了1500萬美元的資金。資金將全部用於職場受到性侵害的男女的法律救援。

"大象已不在房間"

圖片版權 Handout Image caption 主持人塞斯·梅耶斯（Seth Meyers）巧妙地運用雙關提及了好萊塢性侵話題

主持人塞斯·梅耶斯（Seth Meyers）的開場白巧妙運用雙關提及了好萊塢性侵話題。提及入圍的男演員時，他開玩笑說："至於入圍的男演員們，這是三個月來他們第一次不用害怕自己的名字被大聲念出來"。

梅耶斯還稱，大象已經不在房間，哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）下一次出現在金球獎頒獎典禮應該是20年後。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾美莉·克拉克(Emilia Clarke)， 阿茲·安薩里(Aziz Ansari )和基特·哈靈頓 (Kit Harington)

奧普拉獲終身成就獎

奧普拉·溫弗瑞（Oprah Winfrey）獲施素德美終身成就獎（Cecil B. DeMille Award），她的獲獎感言引發了不斷的鼓掌及社交媒體上的討論。奧普拉是第一個獲得該獎項的黑人女性。

「今晚，我要對多年來忍受虐待和騷擾的女性們致敬。因為她們跟我的母親一樣，需要養孩子，需要付各種帳單，還有夢想要追隨。「奧普拉稱。

圖片版權 Handout Image caption 奧普拉·溫弗瑞（Oprah Winfrey）獲獎感言引爆全場

她還說，在太長的時間裏，女性都生活在一個強勢的男權文化裏，如果女性膽敢對這些強勢的男性說實話，她們是不會被採信的。」但是現在，他們的時代已經過去了，他們的時代已經過去了！「奧普拉連說了兩遍。

75屆金球獎完整獲獎名單

電影類

劇情類最佳電影

《三塊廣告牌》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）

劇情類電影最佳女主角

法蘭西絲·麥多曼 （Frances McDormand） 《三塊廣告牌》

劇情類電影最佳男主角

加裏·奧德曼（Gary Oldman）《至暗時刻》

音樂／喜劇類最佳電影

《伯德夫人》（Lady Bird）

音樂／喜劇類最佳女主角

西爾莎·羅南（Saoirse Ronan）《伯德夫人》

音樂／喜劇類最佳男主角

詹姆斯·弗蘭科（James Franco）《大災難家》

電影最佳女配角

艾莉森·珍妮（Alison Janney） 《我，花樣女王》

電影最佳男配角

山姆·洛克威爾（Sam Rockwell）《三塊廣告牌》

電影最佳導演

吉爾莫·德爾·托羅（Guillermo del Toro）《水底情深》

電影最佳劇本

馬丁·麥多納 （Martin McDonagh）《三塊廣告牌》

最佳動畫

《玩轉極樂園》Coco

最佳外語片

《憑空而來》In the Fade

電影類最佳配樂

《水底情深》The Shape of Water

電影類最佳原創歌曲

This is Me 《大娛樂家 The Greatest Showman》

電視類

最佳劇情類劇集

《使女的故事》The Handmaid's Tale

劇情類劇集最佳女主角

伊麗莎白·莫斯（Elisabeth Moss）《使女的故事》

劇情類劇集最佳男主角

斯特林·K·布朗（Sterling K Brown）《我們這一天》

最佳喜劇劇集

《了不起的麥瑟爾夫人》（The Marvelous Mrs Maisel）

音樂喜劇類劇集最佳女主角

瑞秋·布羅斯納安 （Rachel Brosnahan） 《了不起的麥瑟爾夫人》

音樂喜劇類劇集最佳男主角

阿茲·安薩里 (Aziz Ansari )《無為大師》

最佳限定劇、電視電影

《小謊言》（Big Little Lies）

限定劇、電視電影最佳女演員

妮可·基德曼（Nicole Kidman）《小謊言》

限定劇、電視電影最佳男演員

伊萬·麥克格雷格（Ewan McGregor） 《冰血暴》

電視劇類最佳女配角

亞歷山大·斯卡斯加德（Alexander Skarsgard） 《小謊言》

電視劇類最佳男配角

勞拉·鄧恩（Laura Dern）《小謊言》