朝韓會談：為什麼朝鮮態度出奇好？

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國統一部部長趙明均（右）與朝鮮首席代表李善權（左）會談後握手示意。

朝鮮與韓國時隔兩年再度舉行高級別會談。兩國代表周二（1月9日）在板門店會面，一天內進行五次接觸。

會談後韓國官員透露，朝鮮將派代表團參加2018韓國平昌冬奧會，代表團由運動員、官員及啦啦隊組成。同時雙方還就舉行軍事當局會談與各領域會談進行討論。

韓國統一部官員亦表示，斷絶23個月的朝韓西海軍事通訊線路已經恢復，將於韓國時間10日（周三）上午8時起實現正常通訊。有分析人士指出，由於通過陸路往返朝韓需要軍方通訊協助，這可能是為朝鮮冬奧代表團通過陸路訪韓做凖備。

此次會談以當地時間早上10點舉行的首次會議開始，以晚上8點的終結會議結束。雙方在10個小時內共進行五次接觸。

「今天氣氛格外好」

圖片版權 Getty Images Image caption 一名韓國軍人（藍色制服）與四名朝鮮軍人（綠色制服）被軍事分界線隔開。

種種跡象表示，這次朝鮮透露出了積極的信號。

據韓國《中央日報》報道，首次會議開始前，朝方首席代表、朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權向記者表示，雙方會「以真誠的姿態進行會談」，並稱一切會順利進行。

在隨後的會議中，李善權還表示，希望雙方為全民族獻上新年第一份厚禮。他以「厚冰之下湍湍不歇的水流」比喻希望朝韓改善關係開展對話的民心，稱此次寶貴的高層會談正是由這般強烈的民意促成。

朝鮮方面還主動提出公開會談過程。李善權在首次接觸時向韓方提議，「會談全部公開，向全民族傳達會談實況」，韓方代表團團長、統一部部長李明均對此表示理解，但基於慣例還是建議以非公開形式舉行會談。

朝鮮隨行記者也顯示出友善態度。韓國《國民日報》報道稱，一名朝鮮中央通訊社記者向韓方記者表示，「我報道過許多會談，但今天氣氛格外好」。

朝鮮態度為何這麼好？

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮在新年期間首次釋放談判信號。

中國時事評論員鄧聿文對BBC中文表示，朝鮮態度發生轉換是因為對朝制裁正在發揮作用。

鄧聿文認為，朝鮮想要國內恢復生產，進行核試驗需要資金。而參加冬奧會可以向外界傳遞積極信號，如果可以由此打開韓國這個缺口，讓外界減輕制裁，可以讓朝鮮「緩過氣」來。

BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）在首爾報道時指出，韓國很少有人相信，朝鮮這次釋放的信號意味著朝鮮態度的真正轉變。

傅東飛援引專家分析表示，朝鮮領導人金正恩日益擔心美國正在策劃對他發動軍事打擊，因此決定做出一些改變，緩解緊張局勢。

也有專家認為，這是朝鮮為讓外界放鬆戒心而做出的和平姿態，需要引起警惕。

韓國世宗研究所統一戰略研究室室長鄭成長對韓國媒體表示，金正恩在「好戰性」上與金日成很像。他指出，「1950年朝鮮戰爭爆發之前，金日成就曾在完成戰爭凖備後對外做出和平偽裝」。

體育與外交

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮將派代表團參加2018韓國平昌冬奧會，代表團由運動員、官員及啦啦隊組成。

每當韓國舉辦重大國際體育賽事之際，朝韓之間經常發生一些影響半島關係的事件。這些事件中部分是朝鮮在賽事前夕蓄意妨礙、挑釁韓國，部分是朝鮮在國際形勢對自己不利時利用體育交流改善自身形像。

1987年，就在韓國積極凖備舉辦1988漢城奧運會之際，兩名朝鮮特工在大韓航空858號班機上放置炸彈，導致機上115人全部死亡。

2002年韓日世界杯期間，6月29日，韓國代表隊參加3、4名決賽當天，兩艘朝鮮警備艦越過黃海分界線，向一艘韓國艦艇開火，導致6名韓國海軍官兵死亡，19人受傷。

2014年2月，在韓國舉辦亞洲杯賽事之前，朝鮮與韓國時隔3年4個月之際再次舉行離散家屬會面。