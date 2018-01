看電影還是秀愛國？印度不再強求影院放國歌

Dear @narendramodi when we requested you to "Modi"fy India, this is NOT what we meant! 🙄



We expect your @BJP4India Govt to take a strong stand and help instil more pride in our Indian#NationalAnthem ! Jai Hind! @Swamy39 @PMOIndia @HMOIndia @rsprasad @RSSorg @Tarunvijay pic.twitter.com/FJIVlGaQvd