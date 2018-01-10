看電影還是秀愛國？印度不再強求影院放國歌

圖片版權 Getty Images Image caption 印度有規定要求電影院放電影前，必須播放國歌，螢幕上也必須展示國旗。但當地最高法院日前撒銷這個要求

「觀眾去看電影，純粹是為了娛樂。為甚麼硬要他們把愛國掛在嘴邊？」這是印度最高法院日前決定推翻當地電影院奏放國歌的要求時，一名法官提出的質疑。

印度法院在2016年頒下命令，全國電影院播放電影前必須奏國歌，期間觀眾必須肅立，螢幕上也須展示印度國旗。

當時，法院指命令有助人民在心中營造「愛國主義和民族主義」。執政人民黨（BJP）當時也曾稱讚這為「美好的一步」。

但兩年後的今天，法院和政府的態度似乎都完全轉變。為甚麼他們要打倒昨天的自己？

圖片版權 BS PRASANNAN Image caption 法庭的命令在2016年生效初期，仍有觀眾拒絶在播放國歌期間站立。當局其後控告他們"不尊重國歌罪"

最高法院周二（1月9日）應印度首席檢察官韋努古帕（K K Venugopal）的陳述狀要求，取消強制播放國歌和觀眾必須肅立的規定，改讓各地電影院自行選擇是否播放國歌。

法院指，當局不能透過法庭的裁判，向公眾灌輸文化和社會的價值觀。但法院強調，如果電影院決定播放國歌，觀眾仍須肅立，以表尊重。

政府代表在聆訊期間說，當局已經成立了委員會，審視相關議題，六個月後提交報告後再作決定。

有反對法院取消命令的人抨擊印度政府的做法，指他們本來希望政府以強硬的態度，讓更多人「為國歌感到自豪」。

但有支持法院改變規定的分析指，法院的決定顯示當局意識到，各地有越來越多的人越俎代庖，利用私刑懲罰那些不願意為國歌肅立的人。

法院在2016年前頒布的命令，被視為莫迪政府推行愛國主義的一個政策，但命令推行一年，批評聲不斷。

有民間組織向最高法院提交陳述書，指強制觀眾站立「侵犯了他們的基本權利」，也指強制肅立只是一個表面上的尊重，不能與「發自內心的尊重」相比。

在最高法院去年開始就是否推翻命令聆訊期間，有法官指出，印度社會不應因為一個人拒絶在播放國歌期間肅立，便斷言他不愛國。

圖片版權 AFP Image caption 有法官在聆訊間指，觀眾去看電影，純粹是為了娛樂，不應要他們"老是把愛國把在嘴邊"

此前，印度各地對播放國歌均有不同的要求。當地不時傳出報道，指有人向被他們視為「不尊重國歌」的人濫用私刑。

印度傳媒在2014年曾報道，南部城市孟買一名男子在電影院被多人襲擊，原因是他的南非藉女友沒有在播放國歌時肅立。

BBC在2016年也報道，一名住在西南部果阿邦（Goa）的殘疾男子，因為在電影院播放國歌時沒有站起來被打。

最高法院其後頒令，讓傷殘或患有精神病的觀眾，不用在奏放國歌時肅立。