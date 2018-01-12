觀察：韓國"核武器"和朝鮮的"禁核"

圖片版權 Reuters/KCNA Image caption 在2018年開啟之際，平壤也和悉尼、上海、法蘭克福、倫敦及紐約等世界都市一樣燃放了新年煙花。

朝鮮核和導彈危機牽動了2017年的國際政治和經濟神經。2018年朝鮮半島局勢將走向和平還是戰亂？

2018年可能會有很多事情讓人感到意外。伴隨一陣陣隆隆的爆炸聲，平壤整個的黑夜天空都被照亮：在2018年開啟之際，平壤也和悉尼、上海、法蘭克福、倫敦及紐約等世界都市一樣燃放了新年煙花。但這並不能標誌著平壤由此就進入了世界級大都市行列。

和往年不同的是，這次燃放的煙花景況登上了世界級媒體英國廣播公司BBC播報世界各地迎新年的新聞中，在短暫的畫面裏，可見衣著整齊甚至時髦光鮮的朝鮮民眾和世界其它地方的人民一樣迎接新年到來的興奮之情。

而在2017年，朝鮮一再不顧國際社會"禁核令"、堅持核和導彈開發，使得朝鮮半島危機陡然升溫，成為東亞地緣政治中突出的熱點。

朝鮮受到如此重視程度，超出其國土或人口佔亞洲或世界的比例。作為受到朝核問題直接影響的韓國，其經濟文化影響，包括韓流，近年來也發揮出遠超出其國土或人口數字比例的能量，人們在韓流文化中還發現了早已存在的"核武器"。

誤判和升溫

圖片版權 Xinhua News Agency Image caption 韓流女星為燒酒做廣告。

朝鮮半島不少民眾愛好燒酒。據稱因為戰爭的緣故，韓國發源出各種"炸彈酒"， 比如小杯威士忌放入大杯啤酒中稱"原子彈"；小杯燒酒放入大杯威士忌中稱"氫彈"。這種"核武器"對常喝酒的年輕人來說看似沒什麼大不了，一旦"誤判"，喝下才會知道其"爆炸威力"，輕則燒嘴，重則傷身。

韓國的"核武器"也成為半島南北民間文化互動的一個例子。近年來，讓人意外的是這一炸彈酒文化逐漸也在朝鮮民間開始流行。慶新年之際，平壤官方電台通過天氣預報發佈"禁核令"，提醒民眾表示，要注意保護健康，不要隨便飲用韓國的"炸彈酒"。

誤喝杯"核武器"恐怕難有大的影響。但在一國核政策問題上對己對人做出誤判，會給一國甚至地區安全造成衝擊。

2017年朝鮮核和導彈的發展速度，出乎很多西方朝鮮問題專家的意外。《紐約時報》近期透露，美國情報機構2017年初對特朗普政府做出的評估，大大低估了朝鮮的核和導彈開發速度。這"成了美國最嚴重的情報失誤之一"。

東北亞危局

對化解朝核危機，有關國家做出了不同的姿態，採取了不同的行動。但局勢的發展仍出乎各方意外。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩發表新年講話，軟硬兼施。一面強調朝鮮擁核，一面表示朝鮮願出席冬奧會。

在特朗普政府執政後，美韓軍方"以眼還眼，以牙還牙"式地多次顯示軍事威脅，進行演習。但朝鮮反以此讓"自身安全受到威脅" 為由，幾個月內頻發新式導彈，並成功試驗氫彈。

中國一再呼籲"雙暫停"（朝鮮停止核和導彈試驗、美韓同時停止舉行攻朝軍事演習）。但朝鮮對自己最大的、有友好關係的後盾鄰國不理不睬，反而在中國顯示其國際領導力、舉行"金磚會議"之際，進行氫彈試驗。

與此同時，韓國部署美國薩德反導系統還讓中韓關係出現嚴重倒退。中國俄國均與美國在制裁朝鮮問題上分歧越來越大。半島危機一度愈演愈烈。

聯合國終於在2017年12月23日做出了迄今為止對朝鮮最嚴厲的制裁決議。

冰凍三尺

新年伊始，朝鮮領導人金正恩身著高級毛料西服發表了軟硬兼施的講話，一面強調朝鮮擁核已是既成事實，一面表示建議南北對話。

隨之，朝韓高級別對話開啟，部分軍事熱錢重啟，朝鮮的奧運代表團也被歡迎參加在韓國舉行的平昌冬奧會。美韓也將推遲針對朝鮮的聯合軍事演習。一切似乎讓朝核危機峰迴路轉。這讓不少觀察人士又感到意外。

但朝核危機是否已經化解？2018年，半島是否能肯定因此走向和平？僅從朝韓高層板門店談判結果看，答案不容樂觀。這一和平進程有其脆弱性。

板門店的談判似乎緩解了朝鮮半島的南北對峙大局勢，但朝韓雙方已經對對方一些做法表示不滿。比如朝鮮代表批評韓方遲遲不回應朝方開通開城軍事熱線提議，而推遲回應的效果給外界顯示是韓方主動提出這一和平倡議。

圖片版權 Reuters Image caption 朝韓代表本周二（1月9日）在板門店會談。

誰的功勞？

目前朝鮮擁核、並且不受國際社會約束仍是問題結症。在朝鮮半島和平的關鍵問題核問題上，朝鮮代表並沒有就韓國方面提出的無核化提議做出回應。

專家們指出，冷戰結束後朝鮮擔憂其國際生存環境，希望以擁核自保，但此舉無異於飲鳩止渴。美國的前六方會談首席代表希爾大使曾表明：美國與一個擁核的朝鮮是不可能達到關係正常化的。

作為被認為是朝鮮的主要支持後盾的中國，也從來沒有在朝核問題上鬆動過立場。中國一直主張半島無核化。但反對韓美以軍事壓力逼迫朝鮮，主張"雙暫停"（朝鮮暫停核試，美韓暫停軍演）。

在朝鮮半島局勢緩和後，不僅是朝鮮、韓國都爭論自己是真正的和平倡導者，韓國總統文在寅表示，特朗普總統也對南北對話做出了貢獻，功不可沒。隨後，特朗普接受美國媒體採訪時說：「"我很可能與金正恩的關係很好，我很有人緣。我想你們這些人可能會對此感到驚訝。"這個表態的確讓人意外，因為不久前，特朗普還形容金正恩是個要自取滅亡的」小火箭人「，而金正恩回敬稱特朗普是」精神錯亂的瘋老頭「。

到底是什麼因素使朝鮮突然回到談判桌上來呢？有很多專家說是經濟制裁，包括中國從新年開始實施對朝鮮的全面嚴厲的經濟制裁。

有意思的是，從英國叛逃到韓國的前朝鮮高級外交官太勇浩表示，半島的局勢似乎是各方最終接受了（中國的）"雙暫停"倡議。但朝鮮此舉是為了離間中美關係，意在希望實現美朝直接對話。

不論和平功勞屬誰，也許是半島希望和平的人士可以鬆口氣、慶祝一下的時候了。在未來可能發生任何意外前，喝杯"原子彈"還是"氫彈"好呢？