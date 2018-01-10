平昌冬奧會：朝鮮啦啦隊將展開魅力攻勢

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮國家啦啦隊的姑娘們肩負著展示祖國形像的重任。她們不時走出國門

朝鮮宣佈，決定派國家啦啦隊再度出征韓國，隨奧運代表團參加今年2月的平昌冬奧會。曾不止一次驚艷全場的朝鮮美女啦啦隊員們將再以酷炫的表演為朝鮮選手吶喊助威。

美女啦啦隊是這個神秘國度的對外"形像大使"，酷炫的背後是冷峻的政治和歷史；她們被賦予"融化冰凍的朝韓關係、展示朝鮮半島民眾統一決心"的政治使命。

正值朝鮮半島局勢緊張之際，派遣華容笑貌的娘子軍南下韓國，被很多人解讀為平壤要發動又一波魅力攻勢。

朝鮮國家啦啦隊究竟是個怎樣的存在？

形像代表

目前還沒有看到關於朝鮮首次為出國參加國際體育賽事組建啦啦隊的史料，但可以肯定的是，朝鮮啦啦隊首次在國際賽場亮相是2002年，釜山亞運會。

朝鮮每年一度的大型體操和藝術表演盛事——阿里郎藝術節，總少不了啦啦隊表演；她們還多次出國為朝鮮運動員在國際比賽中加油吶喊，比如2007年中國武漢女足世界杯賽和2008年北京奧運會。

迄今為止，朝鮮啦啦隊總共3次南下韓國，在國際體育賽事上為朝鮮運動員加油吶喊。

2002年，朝鮮啦啦隊288人首次在韓國釜山亞運會亮相，紅恤白帽，世界眼睛為之一亮；2003年，平壤又派出303人的啦啦隊到大邱世界大學生夏季運動會為朝鮮爭光，觀眾也稱被驚艷倒了。

2005年，朝鮮啦啦隊再度赴韓，參加仁川舉辦的第16屆亞洲田徑競標賽。不同於前兩次，去仁川的只有124人（也有稱101人），而且是男女混合隊；除了在場外吶喊助威，他們還在仁川、文鶴等地作了競技啦啦隊表演。

圖片版權 EPA Image caption 16歲花季少女、未來的朝鮮第一夫人李雪主2005年與啦啦隊友在韓國仁川

圖片版權 EPA Image caption 李雪主的身世背景和她嫁入金家的內情鮮為人知

日本《東京體育報》曾點評說，作為國家的形像代表去韓國的啦啦隊員很多都是"令人過目難忘的年輕美女"，而隨朝鮮代表團去其他國家的啦啦隊員"一般都是中年男女"，比如2008年北京奧運會，朝鮮啦啦隊平均年齡是45歲。

"又紅又專"

這些"令人過目難忘的"美女們年齡大致在20歲上下，從大學、藝術院校和各部門各級宣傳隊層層選拔、嚴格考核和政審挑選出來。

她們面容姣好、身姿美妙、能歌善舞，政治上可靠，很多人來自高幹或生活富裕家庭，所謂根正苗紅，又紅又專。

中國國際廣播電台網說，家庭有海外關係或其他政治污點的姑娘，再美麗優秀也進不了啦啦隊。

經層層甄選進入國家隊的啦啦隊員要參加集訓，演練各種表演技能，接受形體和禮儀訓練，包括微笑和手勢，都有一定之規。

著名的拉拉隊員包括有朝鮮"國寶級"美女之稱的鄭美香，當然還有朝鮮第一夫人李雪主。

因為有機會出國表演，鄭美香和朝鮮美女在海外網民中圈粉不少。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮的啦啦隊被戲稱為一支」美人軍"

「美人軍」

在朝鮮，啦啦隊的地位不亞於國家級藝術表演團體，還涉外，有出國任務，有外宣使命。

韓朝體育交流協會理事長金慶星曾對媒體表示，在朝鮮被選拔加入啦啦隊屬於為國爭光立功的大事，甚至能被授予國旗勳章，對個人來說關乎前途，競爭十分激烈。

BBC韓語科的鄭富憼解釋說，朝鮮啦啦隊由政府撥款和管理，成員都經過嚴格政審，入選後除了業務訓練，還要接受嚴格的思想教育。

韓國電視台曾引述一名"脫北"叛逃到韓國的前啦啦隊員說，進國家隊後要參加政治學習，反覆被告知，她們肩負著向世界展示祖國和金將軍的威力和尊嚴的重大使命，"啦啦隊存在的目的是外宣。"

即便如此，韓國和國際媒體很難不聚焦美女啦啦隊。韓媒稱之為"美麗軍"，比運動員和比賽本身更引人入勝。

鄭富憼說，每次朝鮮啦啦隊到韓國，韓媒都激動不已，因為"她們確實有魅力"，媒體和公眾所有的眼睛都盯著她們，注視她們的外表。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮每年一度的阿里郎藝術節上少不了啦啦隊表演

魅力攻勢

朝鮮此番宣佈加2018平昌冬奧會，註明包括啦啦隊。果真能夠成行，則自上一次"美麗軍"南下已過了十多年。

正值朝鮮半島南北關係緊張之際。

平壤時不時試射導彈，去年又冒國際之大不韙進行第六次核試爆，迫使聯合國和華盛頓採取更嚴厲的制裁。

朝鮮跟韓國、美國和日本在過去一年裏也沒少打口水戰。

最近，朝鮮領導人金正恩在元旦講話中又向美國發出警告，說核彈按鈕"一直在我桌上"，整個美國都在朝鮮核武器所及範圍之內，還強調"這是現實，不是威脅。"

但與此同時，韓國總統文在寅在繼續努力推動關係解凍，金正恩也在2018新年講話中區別對待美韓，對美措辭強硬對韓語氣緩和。

他說，「2018年對北南雙方都是重要的一年，北方建國70週年，南方是舉辦冬季奧運會。」

圖片版權 Reuters Image caption 平壤民眾在新年的焰火下與洲際彈道導彈冰雕合影

一如既往，平壤動用娘子軍，外界就視為橄欖枝。

在局面緊張僵持的情況下，朝鮮美女啦啦隊在冬奧會上表演，似乎有利於平壤的國際形像，甚至可能跟美國的美女啦啦隊同場表演。

另一方面，平昌冬奧會門票賣得不好，據分析那裏距離朝鮮僅90公里是一個不利因素。

也許，美女啦啦隊熱力四射的表演這次對南北雙方都是一帖回天藥方？