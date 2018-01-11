炸彈與外交：朝鮮在體育賽事前的大小動作

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮啦啦隊出席2003年世界學生運動會。

體育賽事在朝鮮與韓國之間特別具有戲劇性。

朝鮮與韓國舉行了兩年以來首次高層會談後，朝方答應派代表團參加今年2月在韓國平昌舉行的冬季奧運會。

但體育賽事不一定能夠緩和兩國之間的關係。

過去，朝鮮在韓國舉辦大型國際體育賽事期間或者之前，曾對韓國策動致命襲擊。

客機爆炸- 1988夏季奧運會

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮杯葛了1988年韓國舉行的夏季奧運會。

1987年，兩名朝鮮特工在大韓航空858號班機放炸彈。這班客機原本由伊拉克巴格達飛往韓國首爾，兩名特工在中途站阿布扎比離開，飛機其後在安達曼海上空爆炸，機上115人全部身亡。

當時韓國正籌備在首爾（漢城）舉辦奧運會，但朝鮮有意制止活動順利舉行。

其中一名特工金賢姬（Kim Hyun-hui）接受BBC採訪時說：「是一名高層軍方人員指示我，要求在漢城奧運會前擊落韓國客機。」

「他說這樣可以把韓國弄得亂成一團，任務就是要為革命進行嚴厲打擊。」

圖片版權 News1 Image caption 空難遇害者家屬要求政府重啟調查。

海戰- 2002年世界杯

2002年韓國與日本聯合舉辦足協世界杯，這一年對韓國足球界來說是一大轉捩點。

此前韓國從沒有在世界杯贏過賽事，但這一年，韓國球隊擊敗波蘭、美國、葡萄牙、意大利和西班牙等強隊，打入四強。

圖片版權 News1 Image caption 2002年足協世界杯對韓國是重大時刻。

韓國當年在足球場上驚人的表現揚威海外，國際媒體上，都刊登了韓國舉國支持國家隊的照片。

但朝鮮在韓國與土耳其足球隊舉行季軍賽的6月29日當天開火。

朝鮮巡邏船在延坪島附近，涉嫌越過黃海的北方分界線，向韓國海軍艦艇開火。

事件中六名韓國人身亡，至少九人受傷。

圖片版權 News1 Image caption 死者家屬去年悼念海戰15週年。

聯合國在韓戰後界定北方分界線為雙方的海上邊界，不過朝鮮一直不承認這條分界線，這分界線長期以來是容易發生衝突的一個地點。

雖然發生了海戰，但朝鮮在同年參加了韓國的釜山亞洲運動會。

當時朝鮮派出606人的代表團出席亞運會，當中包括184名運動員、288名啦啦隊隊員和134名官員。

家庭重聚與2014年亞運會

韓國舉辦仁川亞運會前，朝鮮同意讓兩地因朝鮮戰爭而分離的離散家庭重聚。

數百萬人因朝鮮戰爭而被迫分隔兩地，朝韓協調的離散家庭重聚是他們重逢的難得機會。

重逢場面總是讓人為之動容，特別是有一些人是相隔60年才首度重遇至親。

圖片版權 News1 Image caption 數百萬人因韓戰分隔兩地。

在2000年至2007年，朝韓每年舉行兩次離散家庭重聚。

但2007年至2013年只舉行了兩次，因為當時的李明博保守派政府與平壤政府關係緊張。

所以在2014年2月舉行的重聚活動備受各界期待，因為這是逾三年來首次舉行。

但朝韓關係未見改善。

在亞運會臨近時，朝鮮一度威脅不派代表團出席，但最終也派出273名運動員和官員，包括三名最具權力的軍事及政治人物——黃炳誓、崔龍海和金養建，不過朝鮮沒有派出啦啦隊。

圖片版權 News1 Image caption 黃炳擔（左）、崔龍海（中）、金養建（右）2014年現身仁川亞運會。

2015年10月之後，朝韓從未舉辦離散家庭重聚。

平昌冬奧會

圖片版權 AFP Image caption 兩年以來朝韓再次舉行高層對話。

2018年冬季奧運會正值朝韓關係高度緊張的時刻。

2017年，朝鮮六度核試及多次試射導彈，一些韓國人作最壞打算，購買求生包以應對可能發生的核襲擊。

但金正恩今年新年演說時伸出了「橄欖枝」，指朝鮮會派代表出席二月的平昌冬奧會。

雙方似乎有意對話。

以往朝韓舉行高層會面都困難重重，當中牽涉各類權力鬥爭，為時間、地點和出席人員爭執不休，但這次只是花了一周時間，雙方便同意會談內容。

1月9 日，會談在友好姿態中召開。韓國文在寅政府期望這次交流會是一個好開始，能夠達成超越體育活動更遠大的目標。

BBC朝鮮語金炯恩（Kim Hyung Eun）報導。