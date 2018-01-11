炸彈與外交：朝鮮在體育賽事前的大小動作

  • 2018年 1月 11日
North Korean cheer team members wave their national flags during the World Students Games opening ceremony in Daegu on 21 August 2003. 圖片版權 Getty Images
Image caption 朝鮮啦啦隊出席2003年世界學生運動會。

體育賽事在朝鮮與韓國之間特別具有戲劇性。

朝鮮與韓國舉行了兩年以來首次高層會談後，朝方答應派代表團參加今年2月在韓國平昌舉行的冬季奧運會。

但體育賽事不一定能夠緩和兩國之間的關係。

過去，朝鮮在韓國舉辦大型國際體育賽事期間或者之前，曾對韓國策動致命襲擊。

客機爆炸- 1988夏季奧運會

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Image caption 朝鮮杯葛了1988年韓國舉行的夏季奧運會。

1987年，兩名朝鮮特工在大韓航空858號班機放炸彈。這班客機原本由伊拉克巴格達飛往韓國首爾，兩名特工在中途站阿布扎比離開，飛機其後在安達曼海上空爆炸，機上115人全部身亡。

當時韓國正籌備在首爾（漢城）舉辦奧運會，但朝鮮有意制止活動順利舉行。

其中一名特工金賢姬（Kim Hyun-hui）接受BBC採訪時說：「是一名高層軍方人員指示我，要求在漢城奧運會前擊落韓國客機。」

「他說這樣可以把韓國弄得亂成一團，任務就是要為革命進行嚴厲打擊。」

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Image caption 空難遇害者家屬要求政府重啟調查。

海戰- 2002年世界杯

2002年韓國與日本聯合舉辦足協世界杯，這一年對韓國足球界來說是一大轉捩點。

此前韓國從沒有在世界杯贏過賽事，但這一年，韓國球隊擊敗波蘭、美國、葡萄牙、意大利和西班牙等強隊，打入四強。

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Image caption 2002年足協世界杯對韓國是重大時刻。

韓國當年在足球場上驚人的表現揚威海外，國際媒體上，都刊登了韓國舉國支持國家隊的照片。

但朝鮮在韓國與土耳其足球隊舉行季軍賽的6月29日當天開火。

朝鮮巡邏船在延坪島附近，涉嫌越過黃海的北方分界線，向韓國海軍艦艇開火。

事件中六名韓國人身亡，至少九人受傷。

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Image caption 死者家屬去年悼念海戰15週年。

聯合國在韓戰後界定北方分界線為雙方的海上邊界，不過朝鮮一直不承認這條分界線，這分界線長期以來是容易發生衝突的一個地點。

雖然發生了海戰，但朝鮮在同年參加了韓國的釜山亞洲運動會。

當時朝鮮派出606人的代表團出席亞運會，當中包括184名運動員、288名啦啦隊隊員和134名官員。

家庭重聚與2014年亞運會

韓國舉辦仁川亞運會前，朝鮮同意讓兩地因朝鮮戰爭而分離的離散家庭重聚。

數百萬人因朝鮮戰爭而被迫分隔兩地，朝韓協調的離散家庭重聚是他們重逢的難得機會。

重逢場面總是讓人為之動容，特別是有一些人是相隔60年才首度重遇至親。

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Image caption 數百萬人因韓戰分隔兩地。

在2000年至2007年，朝韓每年舉行兩次離散家庭重聚。

但2007年至2013年只舉行了兩次，因為當時的李明博保守派政府與平壤政府關係緊張。

所以在2014年2月舉行的重聚活動備受各界期待，因為這是逾三年來首次舉行。

但朝韓關係未見改善。

在亞運會臨近時，朝鮮一度威脅不派代表團出席，但最終也派出273名運動員和官員，包括三名最具權力的軍事及政治人物——黃炳誓、崔龍海和金養建，不過朝鮮沒有派出啦啦隊。

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Image caption 黃炳擔（左）、崔龍海（中）、金養建（右）2014年現身仁川亞運會。

2015年10月之後，朝韓從未舉辦離散家庭重聚。

平昌冬奧會

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Image caption 兩年以來朝韓再次舉行高層對話。

2018年冬季奧運會正值朝韓關係高度緊張的時刻。

2017年，朝鮮六度核試及多次試射導彈，一些韓國人作最壞打算，購買求生包以應對可能發生的核襲擊。

但金正恩今年新年演說時伸出了「橄欖枝」，指朝鮮會派代表出席二月的平昌冬奧會。

雙方似乎有意對話。

以往朝韓舉行高層會面都困難重重，當中牽涉各類權力鬥爭，為時間、地點和出席人員爭執不休，但這次只是花了一周時間，雙方便同意會談內容。

1月9 日，會談在友好姿態中召開。韓國文在寅政府期望這次交流會是一個好開始，能夠達成超越體育活動更遠大的目標。

BBC朝鮮語金恩（Kim Hyung Eun）報導。

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