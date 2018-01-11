特朗普促成會談？朝鮮回談判桌的真正原因

圖片版權 Huw Evans picture agency Image caption 朝鮮和韓國的代表在板門店的和平之家，就朝鮮參加下月在韓國舉行的冬季奧運會進行會議

美國總統特朗普早前說，自己是促成朝鮮和韓國談判的人。

但是，朝鮮領導人金正恩願意回到談判桌的背後，是不是還有一些很實際的考慮？

我認為是的。而這些考慮，與朝鮮的經濟情況十分有關。以下是三個原因。

制裁開始影響經濟

朝鮮出口的衣物、煤和海產都是當地經濟的重要支柱。

外界尚未發佈朝鮮2017年經濟增長的估算，因此很難推算國際制裁對朝鮮經濟的具體影響。

曾寫書解構朝鮮經濟的首爾大學經濟學教授金炳連（Kim Byung-yeon）指，朝鮮的出口大概下跌了30%。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩在發表新年賀詞期間，建議朝韓就朝鮮代表團參加平昌冬奧舉行會談

中國是朝鮮最大的貿易伙伴。而受制裁影響，朝鮮對中國的出口下跌最多35%。

這個跌幅，相等於朝鮮全國經濟增長的三分之一。而金炳連教授的數字，並未包括在12月通過針對在外國打工的朝鮮勞工的最新制裁。

這些在外朝鮮勞工是平壤當局第二大外匯來源，有分析估計，最新一輪制裁會令朝鮮的外匯收入大減80%。

這一切，在平壤當局眼中都是壞消息。因為朝鮮的政權向來都是依靠用外匯購買的奢侈品來安撫政府的高層人員，換取他們對政權的認同。

經濟發展越來越重要

你只須簡單地聽一聽金正恩的新年講話，就知道他把焦點放在哪兒。

他在講話中多次提及經濟，頻繁得跟提及「核武器」差不多。

朝鮮不能再利用出口和在外工作的勞工賺取外匯，令旅遊業成為發展經濟的另一可能。

但是，遊客從哪裏來？

圖片版權 AFP Image caption 韓國統一部部長趙明均（左）與朝鮮首席代表李善權（右）會談後握手示意

維也納大學東亞經濟教授呂迪希‧弗蘭克（Rudiger Frank）指出，朝鮮在過往一段時間招待最多的，是來自韓國的遊客。在1999到2008年期間，朝韓關係緩和，上萬的韓國人到訪過朝鮮。

金正恩將來也許會嘗試做類似的事情，而這也許能解釋為何朝鮮在談判桌上釋出善意。

朝鮮已經證明自己是核武國家

朝鮮在過去一段時間多次測試核武，每次試驗的技術都要比前一次來得成熟。

測試違反聯合國安理會的禁令，美國和特朗普總統也多次批評朝鮮的測試，但朝鮮至今仍沒有因為測試而實質上被懲罰。

因此，在某程度上來說，金正恩並不會因為跟韓國談判而有任何損失。

圖片版權 EPA Image caption 韓國總統文在寅上任之初，有分析指他可能繼承前總統盧武鉉對朝鮮的"陽光政策"

他已經研發出他認為自己需要的武器，也已經擁有他認為可以可靠地保護自己政權的核威懾。

朝鮮國內面臨經濟危機，金正恩現在需要的，是抵消國際制裁帶來的影響。

為何返回談判桌

實際上，金正恩現在尚未到走投無路的地步。因此，無論是制裁、還是經濟困局，都不足以強迫朝鮮放棄核武計劃。

而且，平壤當局還可以用許多其他方法賺錢，包括網上虛擬貨幣。

韓國當局早前表示，在平昌冬奧期間，願意暫停一些制裁措施。因此，我們也不難看出為何朝鮮願意回到談判桌上。

朝鮮現在已經成功證明，自己已經成為其中一個擁有核武器的國家。因此在平壤眼中，現在需要考慮的是實際問題。