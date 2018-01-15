不吃獨食：分享「亞洲蹲」的八大神奇好處

圖片版權 Web Image caption 這張照片在中國社交媒體廣泛流傳

看過在倫敦土生土長的一個小男孩寫的作文：對中國印象最深的一件事，他的選擇是：北京公共廁所有人蹲著刷手機！一句話涵蓋兩大網絡當紅概念：亞洲蹲、刷手機。

歲末，華人的朋友圈被劉德華、井柏然一個超自然、超放鬆的動作--"亞洲蹲"刷屏；年初，亞洲蹲又在英國的交媒體也掀起一陣小風潮。

首期《時尚》雜誌（Vogue）刊登超級男模、健身教練Roger Frampton的《2018懶女孩健身高招指南》（Lazy Girls Smart Guide to Keeping Fit in 2018 ）。

Frampton發表過題為《坐著為什麼會毀了你》的Ted演講，寫過亞馬遜健身暢銷書，這次他給那些希望健康美麗、但又比較懶惰的女孩子提出的建議是：像三歲的孩子一樣蹲著，每天三分鐘，腳後跟著地，腳尖朝前，雙膝打開、寬度超過兩腳距離。

這不就是我們的"亞洲蹲"嗎？

不少人可能會說，蹲著看上去實在有些不雅。但是，蹲對我們的健康和美麗也是有奇妙的好處呢。

圖片版權 Getty Images Image caption 這位印度老奶奶的蹲姿很高難

積極休息

當然了，能深蹲，出行很方便，等於隨身攜帶小馬扎，隨時隨地可以休息、放鬆。而且，坐在椅子上只是被動的休息，蹲著則是一種更加積極的休息方式，需要動用保持良好身姿的所有肌肉。

大便通暢

人的生理結構決定，蹲著，消化系統的末端保持自然角度，排便更順暢、更徹底。難道世界各地的小寶寶剛開始還不都是這樣的姿勢？

減肥塑身

蹲下、起來，需要調動全身多處、特別是腿部的肌肉，既然如此，當然就有助於減脂、塑形了。

抗糖尿病

腿部強壯有助於防止、緩解糖尿病。同樣一碗白飯，不同的人吃下去對血糖的影響不同。肌肉強壯的人新陳代謝過程中消耗的糖分更多，而腿部是肌肉最集中的部位。（溫馨提醒：不要忘記控制飲食）

圖片版權 Getty Images Image caption 上班還是要坐著，不能蹲著，但是專家建議至少應該經常站起來活動一下

緩解背痛

蹲可以保持髖關節更靈活，有助於緩解頸部和背部壓力、保持軟組織的彈性和靈活性。蹲下、站起還可以加強我們的"核心"，保持良好姿勢，而錯誤的姿勢是引起許多背部、頸部問題的關鍵。

提升體能

正確的蹲姿、合理的訓練計劃可以加強肌肉能力，提高競技成績。各種各樣的蹲，一直是運動員重要的訓練方式之一。

延緩癡呆

2015年倫敦國王學院研究稱，旨在增強腿部力量的鍛煉方式從遠來看會影響認知老化，這包括人的思維、學習、記憶能力。健康成年人延緩大腦衰老最有效的一個辦法是讓腿部肌肉更強壯。

延年益壽

中國有句老話，人老腿先衰。肌肉鍛煉可以改善代謝模式，提高心血管能力，保持關節、韌帶柔韌等，緩解各種健康問題。再說了，腿腳靈便，更好地享受晚晴，心情也會更陽光。

圖片版權 Getty Images Image caption 威廉王子這個蹲不夠標凖

外國人蹲不下去？

坊間長期傳說，歐美人蹲不下去，一去中國、印度等亞洲國家，發現幾乎隨時隨地都能看到有人深蹲，如同練過多年的瑜伽大腕兒，很是好奇，驚嘆也不少。

此話確有一定道理。這不，日本最近就宣佈，為迎接奧運，將改建所有蹲式公廁，讓大批外國遊客放心而來、滿意而歸。

那麼，實在蹲不下去、又沒有體能和毅力去堅持瑜伽，也不要輕易放棄。

英國《時尚》雜誌中，Frampton指南出了一招：腳後跟墊個楔子！

或者，穿上你最喜歡的那雙坡跟鞋……