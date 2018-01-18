解惑：親愛的大腦 我為什麼總相信陰謀？

先出個題：多少美國人認為，肯尼迪遇刺不是獨狼所為？（答案在文尾）

a)6%；b) 16%；c) 60%

縱觀歷史，陰謀論不時出現：納粹集中營、911恐怖襲擊、戴安娜車禍、肯尼迪遇刺、洛克比空難、月球登陸……中國也不例外，股市狂瀉，國腳敗北，趙薇被試圖控制世界、顛覆中國的共濟會收買？

英國安格利亞魯斯金大學社會心理學教授斯瓦米（Viren Swami）估計，在英國，大約有30-40%的人相信陰謀論。

廣義講，相信陰謀論的人會堅持認為，某個秘密、強大的組織或者個人出於某種不可告人的目的、對某件難以解釋的事負責。

確實有高官濫用權力，確實有政府做過秘密試驗，地球以外確實可能存在智能生命，因此，相信陰謀確實是有事實基礎的。此外，我們的進化歷史、思維方式、性格特徵又起到怎樣的作用呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 登月是美國製造的騙局？

圖案

還記得"火星之臉"嗎？一張衛星照片顯示，火星塞東尼亞（Cydonia）地區的岩石中好像有一張怪笑的鬼臉！火星人？引發這種陰謀聯想的是"空想性錯視"（Pareidolia），也稱幻想性錯覺。面對偶然、隨機出現的聲音、畫面或者事實，我們的大腦試圖解讀出某種定式、圖案，找到實際意義。雲朵中看到動物；煎蛋中發現耶穌；倒著播放哪首歌會聽到隱藏的邪惡信息等等，都是"空想性錯視"造成的。

但是，我們的大腦為什麼總在試圖尋找和解讀格式、圖案呢？人類進化過程中，我們被"編了程"，按此程序去解讀周圍的環境。比如雪化了，標誌著春天不遠了，或者敵人快要闖進來了。這樣的編程提醒著我們避免突發、未知事件的威脅。我們的大腦總在解讀一系列隨機事件，並努力找出把這些事件聯繫起來的線索。陰謀論可能比一系列風馬牛不相關的事件更容易理解和接受。

圖片版權 Getty Images Image caption 我們的大腦總在試圖解讀

安全

這是一個令人焦慮的時代，我們24/7被信息狂轟濫炸。根據美國社會心理學家馬斯洛（Abraham Maslow）的"需求層次理論"，在吃、住等基本生理需求之後，人類最關心的就是安全。對我們安全構成威脅的，主要是「未知」。

現代生活給我們帶來的無助感、對未知的擔憂和恐懼感，刺激著大腦去尋找答案和安慰。我們無法預測未來，但是我們在進化過程中已經懂得，可能給我們造成最大威脅的是其他的……人。所以我們的大腦決定，一定有一群無形的人，為了達到不可告人的目的、做下所有壞事。這種解讀比"不過是一系列偶然事件"能給我們更多安全感。

圖片版權 Getty Images Image caption 你見過外星人嗎？

歸屬

人是群居動物，我們永遠生活在部落、社區中，我們總是屬於某個俱樂部、粉絲團等等，這能給我們帶來一種歸屬感，同時幫助我們接近那些與自己看法和信仰相同的人，不管這些看法和信仰多麼荒誕。

人是社會性動物，我們渴望得到認可和尊重，這有可能助長陰謀聯想。比如說，你要是能找到某個陰謀的證據，你就會得到一個小圈子的認可和尊重。有了互聯網之後，找到志同道合的人、傳播想法，都比從前更加容易了許多。

Image caption 美國總統怎麼可能被一個獨狼槍殺？

偏向

英國心理學家布羅瑟頓醫生（Rob Brotherton）在他撰寫的《懷疑心態》（Suspicious Minds）一書中探討了三種"偏向"（bias）概念。一是意向偏向。簡單說，小時候我們總是假想，發生的一切都是有原因的。爸爸釘釘子時錘子砸了大拇指，幼稚的大腦告訴我們，他肯定是有目的的，因為爸爸是大人。幼年時，我們不懂得有些事是會偶然發生的。長大後我們懂了，但是，如果大腦中信息超載讓我們無法專心、或者我們多喝了幾杯，再或者我們的大腦天生就有點與眾不同，我們就會琢磨，那個行動或者那件事是有目的的。

二是比例偏向。出了大事，我們會假設原因一定也很大。肯尼迪那樣的大人物怎麼可能光天化日之下被一個無名槍手打死？三是確認偏向。心中稍有疑慮，我們就會開始留意其他現象、試圖證實我們的疑慮。而且我們總是傾向於相信那些支持自己最初疑慮的信息和現象，其它的忽略不計。

Image caption 庫瑪爾自稱陰謀論超級粉絲

英國喜劇演員、自稱陰謀論超級粉絲的庫馬爾（Nish Kumar）選出10個最荒謬的陰謀論，以下是其中的6個：

10 恐龍修建了金字塔：古埃及人僱用的壯工是恐龍

9 希特勒住在月球上：二戰後希特勒攜帶忠實隨從移民月球秘密基地

8 披頭士是英國特工：情報組織MI5派去腐蝕美國青年，因為女王是國際大毒梟，要打開美國市場

7 中國耍手腕：中國當局派特工來英國，在高速路故意緩慢行駛，增加堵車、降低英國勞動生產率

4 地球是空的：有點像復活節時吃的巧克力蛋

1 恐龍從未滅絶：恐龍逃往太空，外星人教會恐龍化妝成人，返回地球居住

Image caption 這張照片發表後，引發陰謀論：第一夫人用的是替身？

現在陰謀論更多了嗎？

陰謀論自從1960年代就層出不窮。但是，劍橋大學歷史學家、陰謀論與民主研究專家麥肯錫（Andrew McKenzie）注意到，近來陰謀論好像更多、更普遍。

他認為，特朗普當選、英國脫歐是民粹主義升級的症狀，而民粹主義和陰謀論之間一直存在強大的關聯。目前陰謀論泛濫不足為奇。

他還說，現在更多的人通過社交媒體了解新聞，而社交媒體對事實的審核沒有傳統媒體那麼嚴格，而且傳播速度更快，因此，陰謀也更加容易廣泛擴散。

誰更可能相信陰謀論？

不要以為相信陰謀論的都是孤獨的男性，人到中年，坐在電腦前放任聯想。任何年齡段、任何階層的人都有可能相信陰謀。我們許多人都會擔心，有些大事，當權的不想讓我們了解真相。

倫敦大學學院心理學教授弗蘭齊（Chris French）說，愛相信陰謀的人有共同的性格特徵，比如，偏執。但是，對新思想更開放、願意接受奇談怪論的人也更容易相信陰謀。同時，陰謀論的粉絲中相信超自然的比例更高。

相信陰謀有害嗎？

弗蘭齊認為，大多情況下沒有多大壞處，甚至可能還有一定的好處，因為我們不應該總是直接相信聽到的一切。但是，陰謀論可能也會引發嚴重後果。比如，人們可能會更加不願意參與政治；接受醫學陰謀的人可能不會帶孩子去打預防針；恐怖組織拿陰謀論作為招兵買馬、鼓勵支持者製造攻擊的手段。

返迴文首問題。大約多少美國人認為肯尼迪遇刺不是一人所為？答案：60%。

數字來源於2013年蓋洛普的民意調查。很明顯，多數美國人不相信奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）是唯一的兇手。

借用中國心理學家彭凱平說過這樣一句話：

"只要真相的複雜性超出了一些人的理解能力，陰謀論就永遠有市場。"