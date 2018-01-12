特朗普看醫生：總統的身體檢查會透露甚麼？

看醫生，講求「望、聞、問、切」。美國總統看醫生也一樣。

特朗普在美國時間周五（1月12日）將接受他上任後，第一次身體檢查。

身為美國最高統帥，外界對他的日常習慣並不陌生：不煙不酒，但喜歡吃快餐、喝可樂，十分「美式」。

他跟醫生的對答，會是怎樣？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普不喝酒，但十分喜歡喝健怡可樂

先說好消息。

特朗普不喝酒。他說，這是因為他的兄長弗雷德（Fred Trump）生前曾酗酒，去世時只是43歲。

特朗普也不抽煙。他在2015年曾說，抽煙看上去「不大好看」。

好消息就是這麼多而已。壞消息卻是頗多的——主要與他的飲食和運動習慣有關。

他的前競選經理科裏·勒萬多斯基（Corey Lewandowski）參與撰寫的一本書透露，特朗普吃晚餐的時候，有時可以吃掉兩個巨無霸、兩個魚柳包和一杯巧克力奶昔。

這些食物加起來熱量達2,430卡路里，而醫生建議一般成年男性每天攝取不多於2,500卡路里的熱量。

特朗普似乎也不太喜歡運動。他有打高爾夫球的習慣，但他在球場上大多坐高爾夫球車。

兩名美國《華盛頓郵報》記者菲舍爾（Marc Fisher ） 和克拉尼什（Michael Kranish）去年出版新書，引述特朗普說，他認為人的身體就像電池一樣，能量有限，而「做運動的人會浪費這些能量」。

但是，這些習慣似乎無損特朗普的健康。

根據他在2016年9月公開的醫療紀錄，他的膽固醇水平屬169，低於200的標凖。血壓是 116/70，屬「理想」。肝臟和甲狀線功能良好，結腸鏡檢查也沒有發現任何問題。

為特朗普診斷多年的伯恩斯坦醫生（Harold Bornstein）形容，特朗普的身體狀況令人「十分滿意」。

但有英國醫生指，特朗普只是僥倖。在倫敦執業的醫生卡亞（Sara Kayat ）指，特朗普的飲食習慣聽起來「十分差」。

她說，特朗普經常進食高脂肪、高鹽份的食物，卻不經常吃水果和蔬菜。她認為，這種飲食習慣容易令人患上心臟病、癌症或糖尿病。

圖片版權 Sara Kayat Image caption 卡亞形容，特朗普的飲食習慣聽起來"十分差"

卡亞稱讚特朗普不煙不酒的習慣，但說特朗普必須運動。

她指，煙酒固然會影響健康，但缺少活動的壞處並不少於抽煙喝酒對健康帶來的影響。「不經常做運動的人，患上心臟疾病的機會是有習慣運動的人的兩倍。」

那麼，特朗普認為人體只有有限能量的說法靠譜嗎？

她可不是那麼想。卡亞說：「當然，過量運動會加速關節磨損，但我們絶對會鼓勵公眾每星期最少五天要做30分鐘的運動。」

特朗普的身體情況 71 年齡 身高 1.9米

體量 107公斤

身體質量指數（又稱BMI，特朗普被視為過重） 29.5

他說希望減肥約 15 - 20磅 Win McNamee/Getty Images

外界多次質疑特朗普的精神狀態，但那不在周五的檢查清單內。

白宮發言人曾指，特朗普十分敏銳。他在社交網站形容自己為「一個十分穩定的天才」。

特朗普可以選擇不公開檢查結果，但白宮發言人說他的私人醫生會讀出報告。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普十分喜歡吃快餐

那麼，卡亞會給特朗普甚麼意見？

她說：「我們知道改善飲食和運動習慣，均有助減少患病的機會，也能減少因病而死亡的機會。」

「需要強調的是，這兩個因素跟抽煙和喝酒差不多重要。」

她補充，即使特朗普認為自己在一方面做得很好，也不代表他可以完全忽視其他方面的因素。