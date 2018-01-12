特朗普談移民「爆粗口」 各國翻譯傷腦筋

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普總統被媒體爆料用不雅詞匯形容部分非法一名的母國，他斷然否認。

美國總統特朗普常口無遮攔，出言不遜或語出驚人，每每成為各國媒體和網民的談資。

這次引起全球軒然大波的是一個不雅詞匯：據美國媒體報道，他周四（1月11日）在白宮總統辦公室開會時說出的一個詞：shithole。當時他在跟兩黨議員討論移民政策問題。

聯合國人權事務發言人周五表態，如果屬實，特朗普總統用來形容外來移民母國的言辭"令人震驚"、"可恥"，是"種族主義"的。

特朗普總統本人稍後出面否認用了這個詞，但承認當時措辭「嚴厲」。

翻譯抓狂

不過，事發後許多外國媒體業者的第一反應是撓頭：這可怎麼翻譯？

根據牛津英語辭典，這個詞是指"極其骯髒、 破爛不堪或令人極不愉快的地方"。這個詞由兩個單詞組成：shit (糞、屎) 和hole (洞穴、坑窪)。

《華盛頓郵報》和《紐約時報》報道說，特朗普總統1月11日在白宮橢圓型辦公室跟議員門開閉門會議，討論是否給未成年偷渡者合法居留權政策時說，"我們為什麼要接收那麼多shithole國家的人？"

正在討論的話題涉及海地、薩爾瓦多和非洲國家。

白宮沒有正面否認總統曾有此一說。

如果用「大糞甩到風扇上」來形容特朗普總統這次"直言"產生的震撼或許顯得誇張，但從各地媒體和網上社交媒體的回應來看，可以說反響極大。

推特用戶不失時機地快樂消費了一下這條新聞。

網上搜索顯示，在這條消息的中文報道中，不少在標題裏保留英文shithole，其他則用了各種版本的翻譯，比如"下三濫"、"爛國"、"屎坑"、茅坑、茅廁。

中國《人民日報》海外版用了「爛國」。

香港《蘋果日報》標題：特朗普：為何要收「屎坑國」移民到底系話邊個？

台灣中央社的譯本是「鳥不生蛋」。

圖片版權 網絡截圖

其他語言也基本信守了翻譯「信、達」的標凖；不過優秀翻譯的另一條標凖，雅，在此例似乎較難達到。

韓語：乞丐窩

越南語：骯髒的國家、垃圾國家、爛掉的國家

法語：糞的國度

西班牙語：糞的國家，垃圾國家

德語：髒洞一樣的國家

荷蘭語：落後國家

日語：戶外廁所般髒的國家、污穢國家、糞桶國家

葡萄牙語：糞坑國家、豬圈國家

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @blakestonebanks Ha! Here's how friends are saying "shithole country" in Beijing: 垃圾国家 ("trash country"), 破点儿 ("broken place"), 鬼地方 ("haunted spot"), 穷山恶水 ("barren mountains and evil waters"), and the best: 粪坑国 ("manure kingdom"). https://t.co/Ek1bBJBIB4 — Blake Stone-Banks (@blakestonebanks) 2018年1月12日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @nick_kapur How various Japanese media outlets struggled to translate Trump's slur:



Asahi: 便所のような国 = restroom-like countries

Reuters: 不潔な諸国 = unsanitary nations

Nikkei: 肥だめの国 = countries not fit to be fertilizer — Nick Kapur (@nick_kapur) 2018年1月12日

直言不諱？

《華盛頓郵報》報道說，特朗普總統還表示美國應該接收更多來自挪威那樣國家的移民。

白宮的有關聲明隻字未提總統的措辭及引發的爭議。

聯合國人權事務發言人考維爾（Rupert Colville）說，如果新聞報道屬實，那美國總統的這番言論確實令人震驚，令人不齒，而且，"遺憾地說，除了種族主義之外，對此我找不到其他更合適的詞匯來形容"。

美國國內少數族裔團體譴責總統"粗口"折射的白人至上、種族歧視心態立場。

他的支持者則辯解說，這跟蹤總統捍衛美國強盛的一貫立場吻合。

最新一期英國《經濟學人》雜誌關於特朗普總統就職一週年的評論文章說，媒體和公眾津津樂道於特朗普的性格特徵和個人風格看似無害，其實隱含著一種危險，即人們容易因此而忽略美國正在發生的深層次體制性的變化。

對於這位特立獨行、與眾不同的總統，文章說，「他在位的第一年是個差勁的總統。第二年他可能會給美國帶來重大破壞。但總統府上演的電視連續劇會轉移視線。對他和他幕僚的所作所為必須有恰當的問責」。