圖片版權 Reuters Image caption 特朗普否認在白宮舉行會議中使用過媒體報道的有關詞語。

星期五（1月12日），特朗普總統在白宮出席紀念已故黑人民權領袖馬丁·路德金的活動。在記者會結束前，有人問：「總統先生，你是種族主義者嗎？」也有人問：「總統先生，你是否會就前一天的言論道歉？」

特朗普沒有回應有關問題，便離開了發佈會。

早些時候，代表55個非洲國家的非洲聯盟要求美國總統唐納德·特朗普就據報他在白宮開會時對非洲國家"爆粗口"一事道歉。

據美國媒體報道，星期四在白宮總統辦公室開會與兩黨議員討論移民政策時，特朗普據稱在提及非洲國家時使用了粗俗詞語"shitholes"（糞坑）一詞。

非洲聯盟駐華盛頓代表發表聲明，對特朗普的言論感到"震驚、沮喪和憤慨"，並稱特朗普政府誤解了非洲人。

不過，特朗普在社交媒體推特上發文，否認曾對海地和非洲國家使用過媒體報道所說的那個詞。

兩名與會的共和黨參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）和戴維·珀杜（David Perdue）發表聲明支持特朗普的講法，稱他們不記得特朗普發表過媒體報道的那些言論。但民主黨參議員迪克·德賓（Dick Durbin）則指出，特朗普多次稱非洲國家為"shitholes"，並使用了"種族主義"語言。

特朗普總統後來又在推特上發文說，當天在白宮與議員就移民法案舉行會議時所使用的語言的確強硬，但沒有使用過媒體報道的那個詞。

你的器材不支持播放多媒體材料 "總統先生，你是種族主義者嗎？"（英文）

特朗普在推特上說，他從未用貶損性語言形容海地人，只說過海地是一個"貧窮、淒慘"的國家。也沒有說要"讓他們離開"的話。他還指控說，有關說法是"民主黨人編造的"。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普與參議員德賓（左一）和眾議院多數黨領袖凱文·麥卡錫等人在白宮就移民改革法案舉行兩黨會議（ 2018年1月9日）。

非洲聯盟如何回應？

非洲聯盟說，有關言論"玷污了聲譽卓著的美國信條，以及對多樣性和人類尊嚴的尊重"。

聲明說，"在表達我們的震驚、沮喪和憤慨的同時"，非洲聯盟堅信特朗普政府"對非洲大陸和人民存在著巨大的誤解"。

聲明指出，"美國政府和非洲國家之間展開對話實在必要。"

非洲聯盟是一個包涵了55個非洲國家的聯盟。該組織前身是20世紀60年代初起源於非殖民化鬥爭的"非洲統一組織"。2002年7月，"非統"組織在南非改組，非洲聯盟正式取代"非統"。

特朗普到底是怎麼說的？

特朗普星期四在白宮與美國國會兩黨議員討論一個兩黨提案，該提案涉及"童年抵美者暫緩遣返"計劃，即現在美國境內的非法移民幾乎都有可能被驅逐出境，只有那些被稱為"夢想者"的非法入境兒童除外（DACA）。據報特朗普就是在這個會議上發表了有關言論。

據報道，特朗普在會議上對議員表示，美國應當接納來自諸如挪威等國家的移民，而不應該給因自然災害、戰爭或疫情而抵達美國的其它國家的公民臨時居住權。

《華盛頓郵報》引述特朗普說，"為什麼我們要把所有來自糞坑（shitholes）國家的人都帶到這裏來？"

民主黨參議員德賓表示，當特朗普被告知，獲得"臨時保護地位"（TPS）居留工作權的最大移民群體來自薩爾瓦多和海地時，總統回答說："海地人？我們需要更多的海地人嗎？"

但特朗普星期五在推特上發文否認他侮辱了海地人。

許多美國媒體通過引述目擊者和獲悉會議簡報人士的方式，報道了特朗普的有關評論。白宮沒有正面否認總統曾有此一說。

有哪些國際反應？

位於非洲南部的內陸國博茨瓦納召見美國大使，並要求該特使澄清，鑒於有博茨瓦納公民在美國居住，"博茨瓦納是否被美方認為是一個'糞坑'國家？"

博茨瓦納聲明說，有關說法是種族主義言論，「不負責任、應受譴責」。

索馬里新聞部長則表示，美國的表態根本不值得評論。

聯合國人權事務高級專員辦公室發言人魯珀特·科爾維爾說，如果這些表態是真的，這些言論"令人感到震驚和可恥"。科爾維爾補充說，毫無疑問，這是"種族主義"言論。

海地駐美國大使保羅·阿爾蒂多爾（Paul Altidor）對BBC表示，如果說"我們移民到美國只是為了利用美國"，有這種想法是錯誤的。

有哪些政治後果？

美國民主黨參議員德賓星期五對記者表示："我無法相信，在白宮歷史上，在這個橢圓形辦公室裏，任何總統曾說過我昨天親自聽到的總統言論。"

美國眾議院議長保羅·瑞安（Paul Ryan）表示，報道所指的有關評論，"不幸"又"無益"。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SteveKingIA Hang in there Mr. President @realDonaldTrump. If those countries aren’t as you described, Democrats should be happy to deport criminal aliens back to them. &End #AnchorBabies, too. — Steve King (@SteveKingIA) 2018年1月12日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @HillaryClinton The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2018年1月12日

在2016年總統大選中輸給特朗普的希拉里·克林頓（Hillary Clinton）說，海地遭遇毀滅性的地震襲擊已有八年了，美國人還受到這種"無知和種族主義言論"的影響。

分別來自阿肯色州和喬治亞州的共和黨參議員科頓和珀杜表示，他們記不起來特朗普曾在會議上使用"糞坑"一詞描述非洲國家。

圖片版權 Reuters Image caption 阿肯色州共和黨參議員科頓（左二）表示，他記不起來特朗普曾在會議上曾用"糞坑"一詞描述非洲國家（資料照片）。

猶他州共和黨眾議員米婭•拉夫（Mia Love）是海地裔美國人。她在星期四發表聲明，要求特朗普總統為其"不友善、分裂和精英主義者"言論道歉。

來自愛荷華州的右翼共和黨眾議員史提夫·金（Steve King）則在推特對特朗普總統表示支持。他說，"堅持下去，總統。如果這些國家並非你所描述的那樣，民主黨人應該樂於將那些外國罪犯驅逐回國"。

另一位在場的共和黨參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）並沒有否認特朗普發表了有關言論。他說："在總統發表意見之後，我昨天直接向他表達了我的觀點，總統和所有參加會議的人都知道我說的和我的感受。"