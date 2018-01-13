美國駐英國使館遷址真的是一筆虧本買賣？

圖片版權 AFP/Getty Image caption 倫敦格羅夫納廣場美國使館舊址已經有半個世紀歷史。

地產大亨出身的美國總統特朗普說，美國駐英使館搬遷賣舊樓，這筆買賣做得太"糟糕"，把地處倫敦市區黃金地段的靚樓以白菜價"賤賣"了。

他發推特稱這是他決定取消原定今年2月倫敦之行的原因。本來他在倫敦時應該參加美國駐英使館新址剪彩開館儀式，但奧巴馬總統"賤賣"美國使館舊址讓他很生氣，想讓他去剪彩，"沒門"。

那麼，美國使館遷址這件事，尤其是舊樓出售交易，真像特朗普所說，是筆虧本買賣？

懟錯人

特朗普有一點說得沒錯，賣樓確實發生在奧巴馬總統任期內。售樓成交金額沒有公開，但據估計市值在3億美元到5億美元之間。但是，使館遷址、舊樓出售卻是喬治·布什總統的決定。

所以，樓賣得賺了賠了，跟奧巴馬無關；把黃金地段的優質樓盤賣掉，如果是個錯，那也怪不到奧巴馬頭上。

當年美國國務院宣佈將在九榆樹興建駐英使館新址，原址則立刻上市出售，對外的解釋是其實也曾考慮過對舊址翻新改造，但權衡結果是，新建一個安全、現代化而且環保的使館能最好地滿足安全需求。

產權問題

美國駐英使館舊址在倫敦市區高大上地區格羅夫納廣場（Grosvenor Square）。不過，美國政府半個世紀以來一直擁有的只是這幢樓為的租賃使用權（leasehold），為期999年。

賣樓指的是賣租賃使用權，賣給了中東卡塔爾的地產公司Qatari Diar。新主人計劃把那裏改造成酒店。

Image caption 特朗普推特： 奧巴馬政府把倫敦最佳地段最精美的使館賣了個白菜價，我真看不下去。

樓盤的永久產權歸格羅夫納地產公司（Grovevenor Estates）。

上個世紀80年代，《洛杉磯時報》曾透露，40年代籌備設駐英使館時，美國政府曾提出要格羅夫納地產公司的主人威斯敏斯特公爵把地產的永久產權交出來，遭公爵婉拒。

報道說，威斯敏斯特公爵當時說，要他交出這幢樓的永久地產權可以，條件是美國把獨立戰爭結束後在佛羅里達州黃金地段沒收他的1200頃優質地產還給他。

美國沒同意。這事就不了了之了。

九榆樹

2008年10月，美國前總統喬治·布什在卸任前不久決定把美國駐英使館從這幢二級保護建築搬到泰晤士河南岸的九榆樹（Nine Elms）新址。

2009年11月，有報道稱使館舊址售樓交易完成。當時白宮主人是布什的繼任奧巴馬總統。

遷址雖然意味著離開市中心黃金地段、搬出二級保護建築，且打破了持續二個世紀的傳統，但確實有很強的理由：舊樓陳舊擁擠，而且外面只有一道圍牆。

新址就不同了。2010年公布設計方案，防彈玻璃材料建成的現代派立方體，毗鄰廢棄的巴特西發電站，高12層，佔地4.5萬平方米，可容納1000名員工。那裏空間足以滿足使館跟周邊居民間隔至少100英尺的安全標凖。

圖片版權 EPA Image caption 泰晤士河南岸九榆樹的美國使館新樓被稱為玻璃碉堡，四周一圈護城河

造價12億美元的九榆樹新址據信是全球最昂貴的美國使館之一，也是全倫敦最安全的建築之一；它基本上就是個巨大的玻璃碉堡，周圍一圈足以阻擋卡車通過的護城河，大樓外還有壕溝。

新址的設計突出環保、綠色和可持續性，屋頂和護城河兼作蓄水設施，提供衝廁所的水，屋頂的太陽能板用來發電，幾乎可以做到供能自足。

建築區內部的園林設計別具匠心，包括幾個主題，如大峽谷、太平洋熱帶雨林和野花野草坪。

白菜價賤賣了？

那麼，格羅夫納廣場舊址真的是低價賤賣了嗎？那取決於你對賤賣的定義。

這幢樓由現代派建築設計師埃羅·沙裏寧（Eero Saarinen）設計，1957年完工。因為它獨特的外觀被定為二級保護建築，即外觀不得有任何改變。

這個限制可能會壓低樓價。《衛報》認為它應該能賣到5億英鎊。

售樓的成交金額和手續費沒有公布，但根據之前協商的情況，樓盤股值在3億- 5億英鎊之間。