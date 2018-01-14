H&M南非店遭打砸 被指「諷黑人是猴子」

圖片版權 H&M website Image caption 目前H&M已經收回了這款衛衣和這則廣告

近日，約翰內斯堡多家H&M店遭打砸，警察不得不用橡膠子彈驅散人群。

打砸原因在於H&M的一名黑人兒童模特給一款綠色衛衣做廣告，衣服上寫著「森林裏最酷的猴子」字樣。社交媒體上，人們紛紛質疑H&M涉嫌種族歧視。

當地激進團體「經濟自由鬥士黨」（EFF）策劃了打雜事件。事發後，H&M就廣告圖片進行了道歉。並撤回了這批衛衣，同時也把圖片從網站撤下。

網上視頻顯示，抗議者們砸了H&M展示櫥窗，推到假體模特，並把衣服扔在地上。

EFF的一名成員Floyd Shivambu發推特稱：H&M正在為他們那些種族歧視的廢話承擔後果，所有理性的人都應該同意，H&M應該退出南非。

南非警方也在推特上稱：「我們已經收到針對H&M的多起抗議事件。在東蘭德購物中心，抗議者進入了商店偷走了多件物品。警方不得不進行干預，我們用橡皮子彈驅散了人群。」

EFF領導Julius Malema則稱：「我們不會為我們的鬥士在今天的行為道歉。我們不允許任何人拿我們的膚色來羞辱我們、隔離我們。」

圖片版權 WIKUS DE WET/AFP/Getty Images Image caption H&M店內衣服被推倒

黑人小孩圖片在網上熱傳後，多個國家的民眾發起了抵制H&M的活動。然而，黑人小孩的媽媽卻表示，她並沒有覺得被冒犯。

她說這件綠色衛衣只是她兒子「穿的好幾百廣告服中的一件」，並且號召人們「不要再玩狼來了的把戲」。

針對EFF發起的打砸，她在推特上說：「種族隔離和種族歧視已經被濫用太多，只是因為在衛衣上有猴子兩個字，這種打砸行為都要被視為合理。」

已經有多名名人表示，因為衛衣事件，要與H&M斷絶關係。

加拿大歌手The Weekend與H&M有合作，但他表示，這則廣告讓他感到「震驚和尷尬」。

說唱歌手G-Eazy也加入了譴責行列，他本計劃今年三月與H&M合作，推出一款服裝新品。

「我不會讓我的名字和我的品牌與這樣的公司出現在一起，我希望這次事件能給H&M和其他公司提個醒，他們必須有種族和文化意識，要尊重每一個層面的多元化。」他說。