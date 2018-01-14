東海撞沉油輪「桑吉」號「爆燃」後下沉

圖片版權 Reuters Image caption 東海撞沉油輪燃燒一周後下沉

上周六（1月6日）在中國東海一艘油船與貨船相撞，並持續漏油燃燒一個星期後終於下沉。

根據中國媒體的報道，"桑吉"輪（Sanchi）在中午時分（格林威治凌晨四點）"突然爆燃"後下沉 。

這艘隸屬伊朗光輝海運有限公司的巴拿馬籍油輪與香港籍貨船"長峰水晶"輪（CF Crystal）在長江口以東約160海里（260公里）處相撞，導致"桑吉"輪起火。

相撞後的"桑吉"輪向東南方的日本奄美大島漂流了2.2公里。

凝析油

"桑吉"輪上裝載了13.6萬噸的凝析油。

凝析油與通常事故中所洩漏的原油非常不同。

因為凝析油密度更小、無色無味，但毒性大，因此對環境的潛在傷害更大。

據悉，凝析油遇水後可能快速蒸發，形成可燃氣體，引發大範圍爆炸。

凝析油主要用于飛機燃料、汽油、柴油以及供暖用燃料等。

海洋生態與漁業

此外，人們擔心此次洩漏爆炸是否會導致東海海洋生態遭破壞，以及給東海漁業帶來的重大影響。

因為，已經有人擔心長三角地區的海魚不能吃了。

英國南安普敦大學國家海洋中心的西蒙·博克索爾（Boxall）早些時候也就此問題向BBC表示，可能在很長一段時間，周圍數百公里都無法進行捕魚作業了。

救援與調查

伊朗官員目前表示，船上32名船員，其中包括30名伊朗人和2名孟加拉人全部遇難。

但據信"長峰水晶"輪上的船員全部獲救。

在一個星期的救援行動中只找到一具遺體，但救援人員還在一個救生艇上發現了兩具船員的遺體。

救援人員找到了該船的黑盒子，但由於毒煙和高溫救援人員只能迅速離開。

到目前為止，兩船相撞的原因仍然不詳，有關方面希望弄清事故原因，確定責任方。