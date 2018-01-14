謝絶特朗普：挪威人無意移民美國的五大原因

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美國總統特朗普被指在白宮討論移民政策時爆粗口、貶損一些國家和地區是"糞坑"，同時他還特意誇獎挪威，說美國歡迎更多挪威這類國家的移民。

但是，特朗普的熱情好像用錯了地方：挪威人的反應好像不夠熱情。

挪威著名政客、保守黨人塞特雷（Torbjoern Saetre）就發推文表示："（我）代表挪威說一句：謝謝，但是不用了。多謝啦。"

還有一名女子的推文比較直接了當：「我們不會來的。」

也有挪威人提到了1920年代大批挪威移民湧入美國的歷史，提議特朗普應該好好看看他所說的那些「糞坑」的發展潛力。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在白宮就移民改革法案舉行兩黨會議（ 2018年1月9日）

19世紀時，數以十萬計的挪威人移民去美國，當時的挪威，或許真會被有些人成為"糞坑"：失業率高漲、社會流動性很糟糕、農民沒有足夠的土地……

近年來，移民美國的挪威人很少。根據挪威統計辦公室數字，挪威總人口530萬，2016年只有502人移民美國。

原因一言以蔽之：挪威變了。

在挪威鄰國瑞典斯德哥爾摩大學任教的美國人克里斯滕森（Christian Christensen）教授比較搞笑，開列了挪威人不會移民美國的幾條原因。

他在推特發帖說，"當然了，挪威人會盼著搬去一個人們更可能被開槍打死、生活在貧困之中、窮人享受不到醫療、沒有帶薪產假、幼兒園沒有補貼、權壇女性更少的國家。#糞坑。"

現在的挪威是全世界最發達、福利最好的國家之一。以下五個原因告訴你挪威人為什麼可能不會考慮移民去美國。

圖片版權 Getty Images Image caption 挪威是世界上「最幸福的國家」

一、挪威個人收入很高

1960年代晚期挪威發現了石油。和其他一些產油國不同的是，挪威並沒有落入腐敗、管理無方的陷阱，而是妥善、謹慎地把財富投資經濟和民生，逐漸成為最富有、發達的國家之一。

1990年到2016年，挪威人的收入平均提高了將近69%，增幅比美國同期高10%。

根據世界銀行統計數字，2016年挪威人均DGP為59384美元，1990年是18431美元；美國2016年人均GDP為57638美元，1990年是23954美元。

雖然數字差別不大，但是，必須考慮的另外一個因素是貧富差距。世界銀行的基尼指數評估挪威得分26.8，美國41（注：基尼指數為零表示絶對平均，得分越高代表貧富差距越大）。

簡言之，美國對挪威人的經濟誘惑力不大。

圖片版權 AFP Image caption 北歐國家雖然很冷，但在各類幸福調查中連續名列前茅

二、挪威是世界上最幸福的國家

雖然氣候寒冷，但是這好像並沒有讓挪威人悲哀。根據聯合國2017年公布的最新"世界幸福指數報告"，挪威是世界上最幸福的地方，美國排名第14。

報告引述各種因素，包括以人均GDP衡量的經濟強度，社會保障，人均壽命，自由選擇的機會、慷慨程度，以及人們所認為的腐敗程度等對不同國家做出評估，挪威得分7.54，美國6.99。報告還說，過去10年，美國的幸福程度下跌5%。

三、挪威有社會保障和公費醫療

特朗普一直希望廢除前任奧巴馬的醫療保健計劃。美國人看醫生不免費，通常需要購買昂貴的健康保險。但是挪威有"全國社會保障體制"，所有合法居留的人、包括外國人都可以免費就醫。

另外一個對比鮮明的是母嬰福利。在挪威，帶薪（領取工資的80%）產假可能長達45個星期。反過來看，美國是世界上唯一一個沒有全國帶薪產假規定的發達國家。

挪威人的平均壽命比美國要長三年（79歲對76歲）。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普的女兒積極倡議推出帶薪產假新政策

四、在挪威死於兇殺的可能性更小

正如克里斯滕森教授所說的那樣，在美國，死於兇殺的概率比在挪威要高。

聯合國毒品和犯罪辦公室最新的"全球兇殺研究"顯示，美國的兇殺率是每10萬人中4.88人，其中60%是槍殺。"密歇根大學脫貧行動"報告指出，在人口超過20萬、貧窮率超過25%的城市，兇殺率高達24.4。

在挪威，兇殺率是2.2人/10萬人。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年10月美國拉斯維加斯槍擊案震驚世界

五、挪威有免費教育

特朗普本人在2015年宣佈競選總統時也曾表示，在教育成績方面，美國正在淪為第三世界國家。雖然美國擁有多所世界頂尖學校，但這並不意味著美國在國際性的教育測試中成績最好。

2016年經和組織（OECD）發佈的70個國家學生能力評估（Pisa）排名榜中，挪威和美國在科學方面不相上下，挪威排名第24，美國第25。但是在閲讀和數學方面，挪威均領先美國。閲讀挪威排名第9，數學第19，美國則分別是第24和第70。

美國幾乎所有的大學都是私立的；而在挪威，大多數高等教育機構都是公立的。