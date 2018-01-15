圖片版權 Reuters Image caption 這是特朗普首次回應駐白宮記者團成員「您是否種族主義者」提問。

美國總統特朗普（Donald Trump）被傳出在會議上用「糞坑」一詞形容非洲國家之後，首次回答記者他是否種族主義者的提問。

上周流傳的消息稱，特朗普在白宮橢圓形辦公室內與跨黨派人士商討移民政策改革時，說出了「糞坑」（shithole）一詞。

特朗普星期天（1月14日）晚間在佛羅里達州西棕櫚灘其家族擁有的國際高爾夫球會內被媒體追問時說：「我不是種族主義者。我是你們訪問過最不會種族歧視的人！」

這是特朗普首次回答白宮記者團的有關問題，直接回應種族歧視指控。