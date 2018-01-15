圖片版權 Reuters Image caption 警報最後是虛驚一場

我們生活的世界遠非理想，任何危險都有可能發生。如果真的發生導彈襲擊，你該怎麼辦？

假設"敵國"向你的國家發射導彈，而你只有幾分鐘時間來反應和躲避，那如何應對呢？

這聽起來很可怕，但上周六（13日）生活在美國夏威夷的居民就經歷了一次導彈警報，幸虧最後發現是虛驚一場。

在恐慌中有人躲在浴缸中，有人藏身在牀墊下。

然而，如果真的不幸聽到導彈報警警報，例如受到朝鮮的導彈襲擊，什麼才是最佳的躲藏方法呢？

隨著朝鮮與美國之間關係日趨緊張，夏威夷從去年12月起就開始重啟每月一次的核武襲擊警報機制。

這也是自從冷戰結束以來夏威夷首次測試警報機制。

不要出去

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮聲稱其核武器可以打到美國領土、日本和韓國。

官方的建議是一旦聽到導彈襲擊警報，要立即躲到室內，不要出去，而且要及時收看/收聽電視/電台廣播。

夏威夷與朝鮮相距7400公里。自從美朝兩國就核武攻擊爭執以來使得人心慌慌。

因此，無論是夏威夷本島的居民還是外來訪客一旦聽到報警後，首先要辨別警報是演習還是真的警報？因為兩種警報的聲音訊號是不一樣的。

第二，千萬不要試圖逃跑。安全的做法是就近找到建築物躲藏，如果有可能最好能躲在地下室內。

最終的目的是要讓你自己距離落下的導彈越遠越好。

在最近發生的誤發警報事故中，人們事後在社交媒體上曬出的一些圖片可以看出，一些大人帶著孩子躲藏在防風暴的下水道裏。

這一做法並不安全，因為人們可能有溺水或遭受危險氣體。

如果朝鮮向夏威夷發射導彈，預計要多長時間才能抵達目標呢？據較可靠的估計，大約20分鐘。

收聽消息

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩聲稱隨時可以按下核按鈕

躲藏好了之後，要打開電視或收音機收聽當局進一步的安全指示。

美國國土安全部讓人們察看這個網址：ready.gov， 這個網站提供與危機有關的一系列建議，其中包括核武襲擊。

該網站所提供的防核武襲擊的建議有：

躲在家中或是辦公室的地下室，地下室比一樓更安全。

躲藏的掩體材料越厚越安全，例如水泥牆、磚、書等以防核輻射塵沾染。

詢問當地官員，看看你所居住的社區內是否有公共防空掩體？

如果沒有公共防空掩體，那麼想一想你家中、工作單位、學校附近是否有地下室、地鐵、地下通道等。

凖備一套應急供應袋，裏面要凖備包括食品、飲用水、收音機以及其他的必須品。

關島和日韓

圖片版權 Getty/AFP Image caption 首爾距離朝鮮只有56公里

擔心可能發生這樣意外的不只是夏威夷的居民，2017年8月，美國關島的居民也經歷了一場類似的誤發警報虛驚。

當時，關島的兩家廣播電台錯誤地發出緊急警報，讓關島的居民經歷了他們生命中最可怕的15分鐘。

朝鮮聲稱只要願意，它的核武器可以打到美國領土、日本和韓國。

韓國和日本都部署了反導彈防禦系統。韓國首都首爾距離朝鮮只有56公里。他們經常舉行全國防空演習。

日本也加緊了防備措施，以應對"前所未有"的威脅。

日本給公眾的建議是如果導彈落在附近，人們應該掩住口鼻並盡快跑開。躲在室內的人員應該遠離窗戶，以防被玻璃碎片劃傷。

如果遇到襲擊，日本的全國瞬時警報系統（J-Alert）會通過電視、手機、電台以及高音喇叭向公眾發出警報。

日本北海道的官員還通過彩色漫畫的手法，向兒童展示如何躲在書桌下以及農民臉朝下趴在田地裏等，讓人們知道一旦發生不測該如何保護自己。