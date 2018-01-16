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經由經紀人確認，愛爾蘭樂隊「小紅莓」（The Cranberries）主唱桃樂絲·奧裏奧丹（Dolores O'Riordan）於周一（1月15日）在倫敦忽然逝世，終年46歲。

這個以空靈唱腔聞名於世的女主唱上世紀80年末率領「小紅莓」樂隊從愛爾蘭利默裏克郡出道，90年代憑借《揮之不去》（Linger）以及《行屍走肉》（Zombie）等等名曲蜚聲國際，並啟發了世界各地以及華語樂壇多位音樂人。王菲在90年代初的成名曲之一《夢中人》即改編自「小紅莓」的單曲《夢》（Dreams）。

倫敦警察廳發言人稱，警方於格林尼治時間周一（1月15日）早上9點05分接報趕往威斯敏斯特公園徑的一家酒店，一名40多歲的女性當場證實死亡。

桃樂絲的經紀人發表聲明透露，當時桃樂絲正身在倫敦進行一項簡短的錄音工作，此外未有公開更多細節。

至目前為止，桃樂絲逝世的原因未有說明。

「小紅莓」樂隊的其他三名成員諾爾·霍甘（Noel Hogan）、弗加爾·勞勒（Fergal Lawler）以及麥克·霍甘（Mike Hogan）已在社交網站上發文向主唱誌哀。

在推特（Twitter）上的帖文這樣寫道：「她有非凡的才華，我們自1989年起成為了她人生的一部分，我們為此感到非常慶幸。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @The_Cranberries We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal — The Cranberries (@The_Cranberries) 2018年1月15日

「小紅莓」樂隊在1993年推出首張專輯《有何不可》（Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?），全球售出超過4000萬張的佳績令樂隊迅速走紅。

你的器材不支持播放多媒體材料 Dolores O'Riordan led The Cranberries to international success in the 90s

2017年，「小紅莓」曾宣佈將在歐洲、美國和中國舉行巡迴演唱會，但是在5月份的歐洲巡演開始後不久即因為桃樂絲健康狀況出現問題而宣告取消餘下全部演出。

樂隊的官方公告稱，桃樂絲因為「持續的背痛」而不能完成巡演。

去年聖誕節前，桃樂絲在臉書（Facebook）上發帖說自己「感覺良好」，並且已經做了自己「多個月來的第一次表演」，一度令歌迷以為她將很快復出。

今年一月初，桃樂絲在推特上發佈一張與貓的合照，告訴歌迷她將動身前往愛爾蘭。

她在2014年與結婚20年丈夫、「杜蘭杜蘭」（Duran Duran）樂隊的前經紀人唐·波頓（Don Burton）分手。二人育有三個孩子。

同樣在2014年，桃樂絲因為被指在飛機上襲擊他人而被捕，之後獲得釋放，未被檢控。

兩年前，她再次因為飛機上的滋擾事件被捕，並且被指用頭撞傷一名警員，隨後被勒令向慈善機構捐助6000歐元。

2015年，她被診斷患上躁鬱症。桃樂絲曾表示，這個精神疾病是她在飛機上作出不理智行為的原因。

在2013年的一次訪談中，桃樂絲曾透露，自己在小時候曾因為被虐待而導致進食障礙，最終也造成了精神崩潰。訪談中她還形容，自己日後組建的家庭，特別是她的孩子，對她而言是一種拯救。

圖片版權 AFP Image caption 桃樂絲近年因為個人身體健康問題而減少了演出

然而，那個痛苦的童年也是一個展現超凡創造力的童年。七個孩子當中排行最小的桃樂絲，在12歲時就開始創作自己的歌曲。

「小紅莓」樂隊的原名是「The Cranberry Saw Us（小紅莓看見了我們）」。當時樂隊發佈的一則尋找女歌手的廣告吸引了桃樂絲，仍處在少女年紀的她加入了這支日後影響整個愛爾蘭的樂隊。

更名之後，「小紅莓」分別在1993年和1994年推出了《揮之不去》和《行屍走肉》兩首單曲。其中後者所表達的是對北愛爾蘭暴力衝突相關的炸彈襲擊的控訴。1996年，他們推出了《致死去的人們》（To the Faithful Departed），紀念慧眼發揮他們的製作人丹尼·卡戴爾（Denny Cordell）以及桃樂絲當時剛去世的祖父。

2003年，桃樂絲曾短暫單飛，直到2009年「小紅莓」樂隊重組。

「無法忘懷的聲音」

圖片版權 AFP Image caption 「小紅莓」樂隊歌曲對流行音樂的影響超出了愛爾蘭

在桃樂絲的故鄉利默裏克，市政廳總部在周二設置了吊唁冊。

愛爾蘭總統希金斯（Michael D Higgins）表示，桃樂絲的離世是「一個重大的損失」，她與「小紅莓」樂隊一起創造的作品，「對於愛爾蘭以及全世界的搖滾和流行音樂有巨大的影響」。

愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡（Leo Varadkar）則稱，桃樂絲很可能是「利默裏克郡史上最偉大的搖滾明星」，她的樂隊「捕捉了你年少時代所有的憂愁」。

在音樂界，桃樂絲的突然離去無疑引起了最大的震動。無數音樂人在社交網站上表達了對她的思念，其中包括「奇想」樂隊（The Kinks）的吉他手兼主唱戴夫·戴維斯（Dave Davies）和愛爾蘭樂隊「柯達線」（Kodaline）：

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @davedavieskinks I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 2018年1月15日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Kodaline Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 2018年1月15日

「杜蘭杜蘭」的官方推特帳號發帖稱，桃樂絲的死令他們全體成員「心碎」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @duranduran We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 2018年1月15日

其他向桃樂絲致哀的名人包括電視節目主持人詹姆斯·柯登（James Corden），他回憶15歲時親眼見到桃樂絲的時候，是「最美好的一天」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JKCorden I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 2018年1月15日

對於華語樂壇而言，桃樂絲最為人津津樂道的，可能是她不經意間成就了一個讓一代人迷戀的名字：王菲。

《夢中人》在1994年隨專輯《胡思亂想》發行之前，那個已在香港走紅數年的北京籍歌手仍然叫藝名「王靖雯」；她參演的王家衛電影《重慶森林》備受好評，《夢中人》則正是電影當中的一首插曲。

這首歌的原曲就是來自桃樂絲和「小紅莓」的《夢》，王菲在周禮茂的改編歌詞中模仿了桃樂絲尖細卻具有穿透力的唱腔，在當時早已形成成熟產業但同樣形成了定勢思維的粵語流行樂壇打開了新局面。也是在那一年，「王菲」這個曾因被認為不夠主流而隱去的本名，正式進入了大眾視野。

周二凌晨，中國內地音樂人、脫口秀主持人高曉松在他的新浪微博帳戶上重新轉發了去年在愛爾蘭與桃樂絲以及「小紅莓」吉他手諾爾訪談的一條舊帖，並評論說：「終成永訣」。

他的脫口秀節目《曉說》曾以《行屍走肉》為片頭曲。高曉松在微博上表示：「懷念她憑虛御風的歌聲，遺世獨立的風範。」

2011年，「小紅莓」樂隊到訪中國，分別在北京和上海舉行演唱會，兩站均在演唱《夢》的時候掀起了觀眾大合唱。據當時報導，在北京演唱《救恩》（Salvation）時，桃樂絲甚至戴上了王菲曾經在演唱會上戴過的印第安酋長頭飾，向這個華語天后作了一次「反致敬」 。

年輕一代的中國聽眾可能更多因為「超級女聲」歌手李宇春曾經翻唱過的《行屍走肉》而認識了「小紅莓」，甚至足球迷可能會在央視《天下足球》節目的巴蒂斯圖塔、羅伯特·巴喬等球星特輯當中聽到過《Dying in the Sun》和《Never Grow Old》等歌曲，但除此之外，「小紅莓」或許並未在資深搖滾樂迷以外的中國大眾當中廣泛傳播。

2017年，「小紅莓」原定要再次在北京巡演，但最終隨桃樂絲因身體健康原因中止所有巡演而取消。