BBC事實查核：朝鮮運動員有多厲害？

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮體操選手李世光在2016里約奧運奪為金牌

雖然近來圍繞朝鮮的政治風波不斷，但用英文諺語「重在參與」（It's the taking part that counts）來形容下月赴韓國平昌參與冬季奧運會的朝鮮運動員，再貼切不過。

朝鮮選手能否到平昌參賽，仍待最終確定，最終很可能只有兩名有花式滑冰選手出戰。

也許外界少有留意，但事實上朝鮮在個別運動項目上表演一直很好，甚至領先。在夏季奧運會中，朝鮮贏得的金牌數目達54枚，比印度及尼日利亞等國家都要多，主要在舉重項目，朝鮮目前還是三項世界、二項奧運舉重紀錄保持者。

在2016的巴西里約熱內盧奧運中，朝鮮健兒一共奪得七枚獎牌，包括兩枚金牌，名列獎牌榜的中間位置。

圖片版權 AFP Image caption 2017年4月，身穿白色球衣的朝鮮女足球員，在金日成體育場對戰韓國隊

朝鮮女足在國際足協排名11。雖然她們在外圍賽中不幸出局，無緣2019女足世界杯，但亦曾於2016年贏得國際足協U-20世界杯（20歲及下足球員方可參賽），並在去年12月的「東亞杯」中奪冠。

朝鮮女足隊於2011年爆發醜聞，當時有五名隊員被驗出服用禁藥。

歷年來，朝鮮男足僅入圍世界杯決賽周兩次，目前的國際排名為126，但在1966年的英格蘭世界杯中曾打入四強，其優秀表現令人難忘。

2010年，朝鮮在南非世界杯決賽周中對戰巴西，比數2:1，朝鮮僅負一球；但在對葡萄牙的一役則大敗7:0。

在挪威籍教練約恩·安德森（Jorn Andersen）的帶領下，朝鮮于去年12月的東亞杯中，逼和中國1:1。

圖片版權 AFP Image caption 平壤鼓勵學生參與各種運動，例如拔河

外界預期，朝鮮將會派出一隊跆拳道「示範團」到平昌冬奧。在其中一種跆拳道賽制方面，朝鮮選手一直在國際上領先；雖然國際跆拳道聯盟承認此種賽制，但奧運會採用的賽制則有分別。

近日在平壞舉行的一項跆拳道國際賽事中，朝鮮一舉奪得22枚金牌，遠遠拋離排名第二、僅獲七枚金牌的俄羅斯。

研究跆拳道史的學者喬治·維塔勒（George Vitale）指出，朝鮮當局在跆拳道上投資很大，在國內建造了兩座規模可觀的跆拳道訓練設施。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 朝鮮將派出跆拳道示範團出席平昌冬奧

朝鮮體育為什麼這麼厲害？

朝鮮當局有一套機制，在兒童中發崛跆拳道或其他運動項目的明日之星，並投資不少時間與資金，訓練他們成為運動員。被選中的兒童會被安排入讀特殊體育學校。

曾經參觀當地體育設施的朝鮮問題專家麥克爾（Udo Merkel）說，雖然朝鮮整體上很貧窮，但頂尖運動員的訓練場所則十分現代，設備優良。

大部份朝鮮平民均有做運動，這在共產主義國家中很普遍；軍隊、國家組織與工會均會舉辦運動賽事。

1980年代，朝鮮政府推行一系列公眾計劃，為平民提供拳擊、跆拳道及射擊等博擊、防衛運動的訓練。

韓國人權組織「朝鮮領導觀察」（NK Leadership Watch）創辦人麥登（Michael Madden）表示，韓鮮要求民眾頻繁參與有組織的活動，是確保其統治的手段之一。

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