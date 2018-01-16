圖片版權 AFP / South Korean Unification Ministry Image caption 朝韓15日舉行實務接觸。牡丹峰樂團團長玄松月（右三）列席。

朝韓兩國9日舉行高級別會談後，雙方繼續保持接觸，但朝鮮態度出現反覆。

16日韓國統一部宣佈，兩國將於17日上午在板門店韓方一側「和平之家」舉行次長級會談，商討朝鮮參加平昌冬奧會有關事宜。

15日，朝韓已在板門店朝方一側的統一閣進行實務接觸。經雙方商定，朝鮮將在冬奧會期間派遣三池淵樂團赴韓演出。

然而朝鮮媒體過去一周卻幾次對韓態度強硬。

平壤：「南朝鮮當局不要理解錯誤」

圖片版權 AFP Image caption 15日朝韓實務會談決定，冬奧會期間朝鮮派遣派遣三池淵樂團赴韓演出，但沒有提及牡丹峰樂團。圖為牡丹峰樂團表演。

14日，朝鮮中央通訊社發表評論，針對韓國總統文在寅10日會見記者進行猛烈批判。

文在寅在會見記者時表示，美國總統特朗普對促成南北對話有「很大功勞」。

在這篇題為《南朝鮮當局不要理解錯誤》的文章中，朝方威脅退出冬奧會。朝方表示，「（韓國）應該知道，載有代表團的火車和大巴還停在朝鮮」。

文章還指出，韓方「最好想清楚，他們不沉穩的行事方式會帶來怎樣的後果」。

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12日，朝鮮媒體還呼籲永久停止韓美聯合軍演。

據韓國放送公社（KBS）報道，朝鮮對韓宣傳媒體《我們民族之間》表示，對話和軍演不能同時存在，聯合軍演是給全民族 「帶來各種不幸和禍根的災難」。

朝鮮外宣媒體《今日朝鮮》則稱，如果要保持對話氣氛，韓國必須無條件中止所有聯合外部勢力指向朝鮮的各種軍事演習。

韓美雙方本月初已達成共識，冬奧會期間不舉行聯合軍演。

韓國怎麼看？

針對朝方就韓美軍演的表態，韓國媒體普遍表示，預計在以後的朝韓軍事會談中，朝方會強烈要求韓方完全停止軍演。

而面對朝鮮指責，韓聯社報道稱，朝鮮的態度雖然強硬，但其只是利用媒體報道，沒有通過祖國和平統一委員會等官方機構發表聲明，有分析認為這已經是為會談做出的調整。

韓國聯合電視新聞台（YTN）表示，朝鮮態度出現變化是因為朝方將自己看作平昌冬奧會的成功的變數，並認為現在是「馴服」韓國社會的良好時機。要想在保證冬奧會成功的同時既朝鮮的「馴服」策略，又改善南北關係，韓國需要在對應政策上下一點功夫。