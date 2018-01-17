你的器材不支持播放多媒體材料 白宮醫生說，美國總統特朗普有良好的基因。

美國總統特朗普的白宮醫生稱，從檢查情況看，特朗普的身體"非常棒"，認知能力無異常。

羅尼·傑克遜星期二說："我不擔心他的認知能力或神經功能。」

上周，特朗普做了上任以來第一次體檢，體檢歷經三小時。

該體檢結果是近期爭議性的《火與怒》推出後引起人們對總統精神健康的猜測。

周二在白宮對記者的通報會上，傑克遜說總統的整體健康狀況"非常好"。

他說："所有的數據都表明總統是健康的，在他的總統任期內將繼續如此。"

他補充說："他一直享受著戒煙戒酒所帶來的心臟和整體健康。"

但傑克遜說，71歲的特朗普可以從低脂飲食和更多運動中受益。

星期五，特朗普在馬里蘭州貝塞斯達的沃爾特·里德醫療中心接受了軍醫的檢查，據說這些檢查"非常好"。

軍醫中有傑克遜博士，他的頭銜是是"總統御醫"。

他是美國海軍的一位上將，他也為美國前總統奧巴馬檢查身體。

為了檢查可能的認知功能障礙，美國退伍軍人事務部使用蒙特利爾認知評估（MoCA）神經心理測試。

圖片版權 MOCA

MoCA測試評估一個人的注意力和專注力、記憶力、語言、概念思考、計算和定位等功能。

據《火與怒》的作者邁克爾·沃爾夫說，白宮總統的所有助手都把特朗普看作是"需要立即滿足"的"孩子"。

特朗普回應說，沃爾夫的書"充滿謊言"，而美國國務卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson）則駁斥了總統心理不健康的說法。

2015年12月，長期為特朗普看病的私人醫生哈羅德·伯恩斯坦（Harold Bornstein）在美國大選前的評估中宣稱，他的當事人將是"競選者中最健康的人選"。