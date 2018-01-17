圖片版權 Getty Images Image caption 據報道，他是由前聯邦調查局局長羅伯特·米勒（Robert Mueller）傳喚。

美國媒體報道稱，美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）的前高級戰略顧問班農史蒂夫·班農（Steve Bannon）被傳喚作證。

據報道，他是由前聯邦調查局局長羅伯特·米勒（Robert Mueller）傳喚。米勒正領頭調查2016年美國競選期間「通俄門」的事件。

班農周二出席了美國國會的一個聽證會。國會正在對這些指控進行調查。

《紐約時報》引述與了解事件但不願具名的人士稱，班農上周被傳喚。

《紐約時報》的消息人士還稱，這份傳票可能是穆勒的談判策略。他希望勸班農同意，在華盛頓的特別顧問辦公室這樣非正式的場景裏，接受調查人員的問詢。

「調查仍然繼續，讓特朗普感沮喪」

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

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檢察官尋找罪行時，他們有不少「武器」──其中較有威力的是大陪審團的傳票。

把證人放在聚光燈下，在陪審團面前，每一個被注意到的詞語和每一個答案，都會顯露不少東西。

班農或會成為特朗普圈子內首位被傳喚作證的人。

班農早前曾對記者邁克爾·沃爾夫（Michael Wolff）說，總統家庭可能涉嫌洗錢和叛國行為。沃爾夫的書上周出版後，成為轟動的大新聞。如今班農被傳喚，可能會導致白宮有一些不眠之夜。

其他特朗普的高級幕僚──前白宮幕僚長賴恩斯·普裏巴斯（Reince Priebus）、前白宮新聞發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）等等──都曾與調查團隊進行過非正式訪談。班農的傳票可能只是一種鼓勵他更加合作的手段，或是穆勒對班農的說話特別感興趣的一個信號。

這個最新消息至少顯示，「通俄門」的調查還未結束，必然令總統沮喪。

穆勒究竟在調查什麼？

去年五月，他被美國司法部門任命，專責調查俄方可能干預2016年總統選舉一事。特朗普的競選團隊和過渡團隊被指控與俄羅斯代理人勾結並影響美國大選。

2016年，美國中央情報局（CIA）和國家安全局（NSA）在內的情報機構「極有信心」總括，俄羅斯在背後影響美國大選，增加特朗普的勝算。

俄羅斯和美國總統都對共謀的指控嗤之以鼻，特朗普稱之為「歷史上最龐大的政治獵巫行動」。

調查人員為什麼對班農這麼感興趣？

Image caption 《火與怒》引述班農的說話

他幫特朗普打造了「美國優先」的競選宣言，並成為特朗普最親密的幕僚之一，但在去年八月份被解僱。

不過，他最近與特朗普公開鬧翻。班農據稱在邁克爾·沃爾夫（Michael Wolff）新書《火與怒》（Fire and Fury）中評論總統及其家人。

2016年6月，特朗普兒子小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr ）與俄羅斯人員見面。《火與怒》一書稱，班農形容這場會面是「叛國」的行為。

我們對那次會面了解多少？

圖片版權 Getty Images Image caption 小特朗普於俄羅斯人員在特朗普大廈會面

會面在紐約的特朗普大廈（Trump Tower）進行。特朗普的女婿賈瑞德·庫什納（Jared Kushner）、當時的競選總管馬納福特（Paul Manafort）以及具影響力的俄羅斯律師娜塔莉婭·維塞爾尼茨卡亞（Natalia Veselnitskaya）。

當時一位俄羅斯中間人聯繫了小特朗普，承諾提供可能將民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）「入罪」的材料。

小特朗普後來為這次會晤辯護說，維塞爾尼茨卡婭只說了「空洞的廢話」，但他也表示如果重來一次的話，「可能會做一些稍為不同的事情」。

穆勒的調查進展如何？

四人已被檢控：

馬納福特和他的前生意伙伴裏克·蓋茨（Rick Gates）被控洗錢，但案件與2016年總統大選無關。兩人表示不認罪。

前特朗普競選顧問喬治·帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）向聯邦調查局承認在與俄羅斯方面的聯繫上說謊。

特朗普政府的前國家安全顧問邁克爾·弗林（Michael Flynn）承認在與俄羅斯聯邦大使謝爾蓋·基斯利亞克（Sergei Kislyak）會面的問題上向FBI撒謊。

為什麼班農此前出現在美國國會？

美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）也在調查有關俄羅斯干涉2016年選舉的指控。星期二的聽證會不向公眾開放。

這是由國會進行的四起涉嫌通俄的調查之一。參議院情報委員會，參議院司法委員會和眾議院監督委員會皆有發起調查。