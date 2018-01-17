「朝鮮半島旗」再次飄揚！平昌冬奧朝韓將共同入場
- 2018年 1月 17日
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朝鮮與韓國決定，在下月舉行的平昌冬奧會開幕式上，雙方將共舉「朝鮮半島旗」一同入場。
此外，朝韓將聯合組建女子冰球隊、冬奧會開幕前在金剛山共同舉辦文藝活動、雙方滑雪運動員一同在朝鮮馬息嶺滑雪場訓練。
雙方周三（17日）在板門店舉行副部長級會談，兩周內已進行多次接觸。
平昌冬季奧運會將於2月9日至27日在韓國平昌舉行。
朝鮮半島旗為朝韓兩國運動員在大型奧運會共同入場時使用的旗幟，代表整個朝鮮半島。朝韓曾在2000年悉尼奧運會、2004年雅典奧運會及2006年多哈亞運會上使用半島旗一起進場。
反對聲音
韓國冰球隊主教練及韓國保守媒體均對聯合組建冰球隊表示擔憂，他們表示這可能對韓國冰球衝擊獎牌帶來影響。
韓聯社報道稱，韓國已有人向國家人權委員會提交動議，聲稱組建聯合冰球隊侵犯23名國家隊隊員的幸福追求權與職業行使自由等人權。
報道中提到，截至15日，青瓦台國民請願留言頁面已出現100多條留言，反對組成聯合冰球隊。
日本亦對此表示謹慎，日方警告國際社會不要被朝鮮最近的「魅力攻勢」迷惑。
時隔兩年多後，朝韓於1月9日開始進行高級別對話。此前朝鮮核項目與洲際武器項目已取得較大進展。