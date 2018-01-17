盤點近年中美諜案 CIA華裔前特工最新出場

圖片版權 AFP Image caption 美國聯邦調查局的調查最後把目標鎖定在中情局前特工李崇興（音，Jerry Chun Shing Lee）身上。美國司法部說他1994年加入CIA。

美國中情局（CIA）一名前特工以非法保留持有機密國防信息罪名被捕，美國司法部稱調查人員懷疑他涉嫌向中國出賣美方線人，協助中方搗毀美國在華間諜網。

《紐約時報》稱現年53歲的前中情局僱員李崇興（音，Jerry Chun Shing Lee），又名李振成（音，Zhen Cheng Li）被捕標誌著聯邦調查局(FBI)一項調查的結束。FBI於2012年開始圍繞CIA在華諜報網遭重創的原因展開調查，尤其是大量線人的信息如何落入中方手裏。

一種意見認為中情局有內鬼，另一種說法是中國破獲了中情局與海外線人的秘密聯絡渠道，也有部分前情報官認為是這兩點再加上CIA在華特工草率大意等幾個因素共同作用造成的結果。

《紐約時報》曾詳細報道李振成的行蹤，以及最後成為聯邦調查局（FBI）主要調查對象的情況，但當時沒有公開其姓名。

李振成案是近10年來中美重大諜案中的最新一起。

圖片版權 AFP Image caption 歷數公開的中美情報大事件，中國對美情報最大的挫折似乎是80年代中國高級情報官員俞強聲叛逃美國以及同年美國中情局資深華裔僱員金無怠被捕。

仍有疑點

李振成是歸化入籍的美國公民。法庭文件顯示他1982-86年在美國陸軍服役，1994年加入中情局擔任辦案官，有接觸絶密信息資格。他在2007年離開中情局，舉家移居香港，就職於一家知名拍賣行，2012年攜家人返美，2013年又返回香港。

據美國媒體報道，前情報官員聲稱FBI設計誘騙李振成返美，在2013年5月和6月與他面談5次，之後他返回香港。

在此期間，FBI獲准搜查了他在夏威夷和弗吉尼亞州下榻的酒店房間和行李，發現兩個小筆記本，一本是人名通訊錄，一本是記事本，內容涉及CIA在華線人聯絡方式以及與臥底特工接頭等機密信息。

據FBI調查員陳述報告，2013年FBI人員與李振成5次面談，他從未披露自己有上述兩個筆記本；在那期間與CIA前同事見過面，也沒有把這些材料上交。

當時他沒有被逮捕、起訴，現在為何又冒著被捕的風險返美，目前仍然是謎。

關鍵時間點

2010 年 : 來自中國政府內部深層的線報信息開始稀少

來自中國政府內部深層的線報信息開始稀少 2011 年 : 情報開始消失。不清楚是因為CIA被黑客侵入抑或有內鬼向中方洩露美國特工、線人信息

情報開始消失。不清楚是因為CIA被黑客侵入抑或有內鬼向中方洩露美國特工、線人信息 2012 年 : 聯邦調查局（FBI）開始調查

聯邦調查局（FBI）開始調查 2014 年5月 : 5名中國軍官被控竊取美國企業商業機密和內部文件。當月稍晚，中國聲稱成為美國間諜活動的目標

5名中國軍官被控竊取美國企業商業機密和內部文件。當月稍晚，中國聲稱成為美國間諜活動的目標 2015 年 : 中情局擔心政府電腦數據失竊可能會暴露特工身份，決定撤離在北京使館的人員

中情局擔心政府電腦數據失竊可能會暴露特工身份，決定撤離在北京使館的人員 2017 年4月 : 北京宣佈重金獎賞提供外國間諜的線索

北京宣佈重金獎賞提供外國間諜的線索 2017 年5月 : 4名前中情局官員告訴《紐約時報》，2010-12年期間，至多20名中情局線人在中國被殺或監禁

4名前中情局官員告訴《紐約時報》，2010-12年期間，至多20名中情局線人在中國被殺或監禁 2017 年6月 : 前美國外交官馬洛裏（Kevin Mallory）被捕，控罪是向中國特工提供絶密文件

前美國外交官馬洛裏（Kevin Mallory）被捕，控罪是向中國特工提供絶密文件 2018年1月: 前中情局特工李崇興（譯音，Jerry Chun Shing Lee），又名李振成（譯音）被捕

圖片版權 AFP Image caption 2015年中情局撤離在美國駐華使館內的特工

不提間諜罪

據美國媒體報道，聯邦調查局（FBI）上周六（1月13日）對他提出指控，他周一在紐約肯尼迪國際機場被捕，周二在布魯克林聯邦法庭出庭，目前被關押在那裏，等候轉移到弗吉尼亞北部的聯邦法庭就非法保留機密國防信息控罪受審。如果罪成，最高將面臨10年監禁。

李振成沒有被控間諜罪；間諜罪最高可判死刑。

中情局拒絶就李振成被捕發表評論。

美國司法部官員稱，李振成沒有律師。

《紐約時報》的報道說，在中情局在中國的十幾名線人被中國政府殺死或關押後，聯調局在2012年左右開始調查內鬼。

近年中美諜案不完全盤點

2017年，美國女外交官向中國提供情報被捕。英國《衛報》等媒體報道說，60歲的美國國務院官員坎戴斯·瑪麗·克萊本（Candace Marie Claiborne）從中國官員手裏接受蘋果手提電腦、蘋果手機等禮物和數千美元現金，向中國特工提供情報。她有接觸最高級別保密文件的資格。起訴書中，檢控官表示克萊本承認向中國官員傳遞過情報，但是強調這些情報全部都是非保密級別。

2016年，涉盜取美國軍機資料中國商人蘇斌被判囚 。中國籍商人蘇斌（譯音）在美被控盜取敏感軍事信息，被聯邦法庭判監禁3年10個月。蘇斌擁有加拿大永久居民身份，2014年在加拿大西部卑詩省被捕，2016年2月引渡到美國受審。他向法庭承認於2008-2014年期間與中國軍方的電腦黑客合謀入侵美國企業電腦系統盜取包括戰鬥機在內的軍用飛機資料。

2015年3月，美籍華裔商人潘婉芬（又名桑迪·潘-吉利斯， Sandy Phan-Gillis）在中國旅行期間被中國當局以涉間諜活動罪名拘押，具體控罪是盜竊國家機密。2017年4月，她在南寧中級人民法院被判入獄三年半並驅逐出境。潘婉芬出生在越南，祖籍中國大陸，歸化成為美國公民。被捕時，她作為正在訪華的美國休斯敦貿易代表團一員，凖備前往澳門。她的律師尚寶軍說，潘在庭上表示認罪且無意上訴。

2014年，杜邦——2014年3月，加州商人劉元軒（Walter Liew）在美國被控盜取杜邦公司（DuPont）的商業機密，幫助一家中國的國有企業開發一種廣泛用於多種產品的漂白劑。

2012年，摩托羅拉——2012年8月， 因盜竊摩托羅拉公司商業機密，美籍華裔電腦工程師金漢娟被美國芝加哥聯邦法庭判處4年徒刑。她偷取摩托羅拉開發的集成數字增強網絡（Integrated Digital Enhanced Network，iDEN）技術以作私用並提供給為中國軍方研究產品的陽光凱訊公司（Sun Kaisens）。

2012年，L-3通訊——2012年9月，在L-3通訊公司（L-3 Communications）太空導航部門工作的中國公民劉思星（音譯）在美國被控盜取該公司的導航系統資料，被判5年以上監禁。