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近年來，中國不少LGBT人士尋求法律手段維護權益。BBC整理了以下幾起被廣泛報道的案件。

「教材污名同性戀」案

2015年至2017年，廣州中山大學女生秋白（化名）因「教材污名同性戀」問題三次起訴教育部，起訴原因包括認為教育部不作為、舉報信件不回復等。2017年3月，北京市高級人民法院終審宣判，秋白敗訴。

跨性別者就業歧視案

2015年4月，跨性別者C先生（生理性別女性，心理性別男性）工作一周後被貴陽慈銘體檢中心辭退。C先生稱，被辭退是因為慈銘歧視性少數群體，並向法院提起訴訟，要求慈銘支付其7天工資以及經濟賠償。2016年12月，法院依據《勞動合同法》規定，認定慈銘「非法辭退」C先生，但並未認定慈銘的行為構成歧視。

同志被強制治療案

2015年，河南同性戀男子餘虎（化名）被親屬送入河南駐馬店市精神病醫院，被以「性偏好障礙」強制治療19天。他在2016年以侵犯其人身自由權、對其進行強制治療為由起訴河南駐馬店市精神病院。2017年7月，法院判決醫院公開賠禮道歉，並賠償精神撫慰金。

男同志結婚遭拒案

2015年，男同性戀情侶孫文麟與胡明亮到湖南長沙芙蓉區民政局申請登記結婚，被登記處工作人員拒絶，隨後兩人將長沙市芙蓉區民政局告上法庭。法院審理認為，根據《婚姻法》以及《婚姻登記條例》的規定，締結婚姻關係的兩人需為一男一女，芙蓉區民政局做出的行政行為程序合法。2016年4月，長沙市芙蓉區人民法院駁回了兩人的訴訟請求。

同性戀紀錄片導演訴廣電總局案

2015年，中國導演範坡坡因為其同性戀題材紀錄片《彩虹伴我心》被各大網站刪除而向廣電總局申請信息公開，廣電總局否認曾要求刪片，與視頻網站說法矛盾。隨後範坡坡將廣電總局告上法庭，北京市第一中級人民法院判決廣電總局回復違法。

扭轉治療案

2014年，同性戀男子、原告燕子（化名）被重慶心語飄香心理諮詢中心實施電擊治療以扭轉性向，隨後將該中心訴至法庭，要求其公開道歉並賠償經濟損失。北京市海澱區人民法院判決該中心公開道歉並賠償。