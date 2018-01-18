特朗普發「假新聞獎」 學者稱恐縱容獨裁政治

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美國總統特朗普在自己的推特帳號上頒發「2017假新聞獎」，但這一舉動引來廣泛批評。

美國時間周三（1月17日）特朗普在推特上分享題為《備受期待的2017假新聞獎》一文，該文章登載在美國共和黨網站，共收錄11個報道及事件。

其中4條報道來自美國電視新聞網（CNN），兩條來自《紐約時報》，美國廣播公司（ABC）、《華盛頓郵報》、《新聞周刊》及《時代》雜誌各佔一條。

特朗普分享的網址鏈接一度無法打開。共和黨通過官方推特賬戶表示，網站瀏覽人數創新高，雖然已經擴大服務器規模，但「無法顯示瀏覽量」。

共和黨網站不久後恢復正常。文章指出，有研究顯示超過90%針對特朗普的報道內容為負面，同時還列舉了他上任以來的10項政績。但是，內文並沒有提到研究的來源。

許多網友在特朗普推特上流言，批評他的這一做法。但也有人表示，雖然他的做法極端，但也要看到他正在做的事情。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @DoggeSp Yes, his behavior and attitude is a problem. No question about it. But you need to summarize it and in that view hes quite ok. I think. — Dogge (@DoggeSp) 2018年1月18日

「2017假新聞獎」獲獎名單

《紐約時報》保羅·克魯格曼（Paul Krugman）在特朗普勝選當天撰文稱，經濟永遠不會復蘇。 ABC布萊恩·羅斯（Brian Ross）的錯誤報道導致美國股市一夜大跌。 CNN錯誤報道稱特朗普及其兒子可以從維基解密取得破解文件。 《時代》錯誤報道稱，特朗普從橢圓辦公室撤走馬丁·路德·金的半身像。 《華盛頓郵報》錯誤報道稱，特朗普在佛羅里達彭薩科拉（Pensacola）的造勢集會到場人數無幾。 CNN錯誤剪輯一則特朗普與日本首相安倍晉三一同餵魚的視頻。 CNN錯誤報道稱，前白宮通訊聯絡辦公室主任卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）會見俄方，但隨後以「重大流程缺失」為由撤回稿件。 《新聞周刊》錯誤報道稱，波蘭第一夫人阿加塔·科豪斯杜達（Agata Kornhauser-Duda）沒有與特朗普握手。 CNN錯誤報道稱，FBI前主管詹姆斯·科米（James Comey）會否認特朗普關於自己沒有被調查的說法。 《紐約時報》錯誤表示，特朗普內閣故意隱瞞一份氣候報告。 「通俄門」。

這份名單中，第一項保羅·克魯格曼寫於2016年的文章為專欄文章，屬於他本人的意見表達，並不算新聞。第四、第五項所指其實是記者的推文，並沒有形成新聞報道，兩位涉事記者事後均已修正信息。另有多項為報道錯誤，相關媒體均已更正報道，也有涉事記者承擔相應責任。

而「通俄門」事件仍在調查中。

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如何鑒別假新聞與報道錯誤？

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香港大學新聞及傳媒研究中心總監瑞凱德（Keith B. Richburg）對BBC中文表示，這份名單上沒有一條是真正的「假新聞」。

瑞凱德稱，假新聞與報道錯誤不能混為一談。「假新聞是有人刻意散播自知虛假的信息，意在欺騙別人從而達到自己的政治目的或刻意形成干擾」，而報道錯誤是 「記者以為在報道真實的信息，但搞錯了」，且大部分主流媒體會在認識到錯誤後及時改正。

他表示，公眾真正需要注意的是那些蓄意散佈虛假信息的人，而不應該聽任以特朗普為首的政客告訴大家，「他們不喜歡的新聞就是假新聞」。

特朗普的行為可能會「縱容獨裁者」

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瑞凱德同時警告，特朗普持續攻擊媒體「製造假新聞」會「縱容」一些國家的強權政治，威脅全世界範圍的言論自由。他說，特朗普「讓獨裁者可以宣稱自己不喜歡的報道為假新聞」，「一些亞洲、非洲和其他地區的獨裁者已經在重覆特朗普對媒體『假新聞』的表述」。

他以近期發生在菲律賓的事情舉例。1月11日，新聞網站Rappler被菲律賓政府吊銷執照。Rappler經常批評菲律賓總統杜特爾特，後者在16日公開表示Rappler為「假新聞媒體」。

美國亞利桑那州共和黨參議員麥凱恩（John McCain）也表達過類似觀點。周二他在《華盛頓郵報》發表文章稱，特朗普政府的態度會幫助專制政權打壓記者，也容易令腐敗的政府逃避責任。

瑞凱德還表示，過去全世界的記者都知道他們可以得到美國的支持，但現在事情不一樣了。「美國總統不會再為全世界的記者發聲了，他正忙著批評自己國家的記者」。

周三，另一位亞利桑那州共和黨參議員傑夫·弗萊克（Jeff Flake）稱特朗普對媒體的處理方式「可恥且令人反感」，他表示，當一個當權者不假思索地稱所有不配合他的媒體是「假新聞」時，可疑的應該是那個人，而不是媒體。