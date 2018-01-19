那些像特朗普一樣討厭媒體的國家

圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普曾被批評，他跟中國、土耳其等國家的元首會面時從沒積極推動其他國家的新聞自由

美國總統特朗普宣佈他的「假新聞獎」後，引來多方批評，有共和黨黨友甚至指，特朗普批評傳媒的方式與前蘇聯領袖斯大林的口吻「沒有兩樣」。

共和黨參議員弗萊克（Jeff Flake）周二（1月17日）在參議院會議期間指出，特朗普經常把不合意的報道說成是「假新聞」，甚至套用斯大林的用詞，形容媒體是「人民公敵」。弗萊克說，這「反映出美國民主社會所面臨的情況」。

特朗普跟美國主流傳媒的關係一向都不是那麼要好，多次威脅要與媒體對簿公堂、甚至聲言要撤銷它們的牌照。他攻擊主流媒體的方法，在世界其它地方有哪些政府都在用？

吊銷牌照

美國全國廣播公司（NBC）去年10月報導，特朗普說要把美國核武器存量「增加差不多十倍」。

按一貫的作風，他在社交媒體發文回擊，指這種「假新聞」對美國不利，質疑「到哪時才是挑戰它們廣播牌照的合適時候」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年10月11日

各國經常發生敢言媒體的牌照被取消，而被迫關閉的個案。

菲律賓的證劵交易委員會周一（1月15日）指，當地拉普勒新聞網站（Rappler）接受外國公司的投資，違反媒體公司不能被外國資金控制的規定，決定取消它的媒體牌照。

該網站多次發表菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府的負面新聞，包括指控總統副手克里斯托弗·吳（Christopher Go）曾干預購買新型武器的計劃，該計劃原為國防部全權處理。

圖片版權 AFP Image caption 拉普勒新聞網站編輯雷薩（Maria Ressa）指，菲律賓證監會受了"政治壓力"才會做這個決定

杜特爾特回應說報道不實，並直言拉普勒新聞網站報道是「假新聞」。拉普勒新聞網站正就證劵交易委員會的決定上訴，獲准暫時繼續營運。

柬埔寨當局去年九月也向當地一家獨立報紙《柬埔寨日報》發出通知，要求它繳付相等於630萬美元的稅款，否則不會延續讓它發行報紙的牌照。

《柬埔寨日報》指，這份稅單「摧毀了」這份有24年歷史的報紙，最終在同月結業。

對簿公堂

特朗普多次聲言要推動修改誹謗法規，以法律手段對付發出自己不滿的媒體公司。

他上任前曾說，要把誹謗罪的入罪門檻降低，讓他可以在傳媒「發出嘩眾取寵的報道時」令它們「都要給他賠錢」。

新加坡政府過去多次也透過訴訟，攻擊發表政府負面新聞的機構和博客。總部設在紐約的「人權觀察」組織發表報告指，新加坡政府經常用法律方法打壓公眾和傳媒表達意見的權利。

其中，一名新加坡博客鄞義林在2014年因為發表一篇報道，指新加坡政府管理國營中央公積金計劃的方法，跟一家早前被控金融詐騙的教會的方法類似。

新加坡總理李顯龍控告鄞義林誹謗，最後勝訴，法庭命令鄞義林支付合共約17.9萬新加坡元（約13.5萬美元）的賠償，當中29,000新加坡元將用於賠償李顯龍的訟費。