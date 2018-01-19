教宗高空證婚 成就「最接近上帝的婚禮」

圖片版權 Reuters Image caption 這對夫婦希望教宗能祝福他們的婚姻，但他老人家另有打算……

教宗方濟各在智利國內線航班上為兩名空服員證婚，堪稱「最接近上帝的婚禮」。

39歲的空姐寶拉（Paula Podest Ruiz）和41歲的空少卡洛斯（Carlos Ciuffardi Elorriga）早前已經在民政單位結婚，他們只是希望教宗能祝福他們的婚姻。

「你希望我證婚嗎？」教宗主動問。

這對夫妻表示，他們結婚當時，因為首都聖地亞哥（Santiago）的教堂於2010年地震被震毀，因此他們沒有辦法在教堂舉行儀式。

教宗建議這對夫妻在航程中舉行簡單的儀式。他為他們舉行了天主教式的證婚，航空公司的老闆作見證人。

圖片版權 EPA Image caption 在完成儀式後，寶拉和卡洛斯親吻彼此。

一名與教宗同行的樞機主教在一張紙上用手寫下宗教婚姻證明文件，讓新娘、新郎和見證人簽名。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的記者史蒂夫‧多西（Steve Dorsey）在推特上亮出文件的照片。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @steve_dorsey The hand written marriage certificate after Pope Francis married couple on Latam plane. Photo credit: Courtney Walsh pic.twitter.com/1QFy2wqUCk — Steve Dorsey (@steve_dorsey) 2018年1月18日

該航班由拉丁美洲最大的航空公司南美航空集團（LATAM）運營，這趟航程是教宗智利巡迴的一部份。

周三（17日）教宗抵達智利南部城市特木科（Temuco），呼籲當地長期對峙的衝突勢力能夠尋求統一。

教宗在公開演說中提到，當地原住民馬普切人（Mapuche）和政府的衝突不能用「破壞性的暴力」來解決。

該地區已經動蕩數百年，衝突原因是馬普切人對祖先土地的所有權以及他們自己的語言文化。

圖片版權 Getty Images Image caption 教宗在智利舉行公開彌撒，現場擠滿群眾。

教宗也在這趟出訪中探視被神職人員性侵害的受害者。

他在周四以公開露天彌撒結束智利行程，接著將前往秘魯。