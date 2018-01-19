朝鮮推出美圖軟件 看看她們P成甚麼樣子
- 2018年 1月 19日
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朝鮮人終於也可以體驗「美顏」了。
雖然美圖軟件已在全世界廣泛普及，但這款名為「春日香氣1.0」的應用是朝鮮首款手機美圖應用。
據朝鮮外宣媒體《今日朝鮮》網站報道，「春日香氣」可以幫助女性「探索最適合她們的化妝方法，並從視覺上體驗不同的化妝工具」。
該應用開發商Kyeonghung信息技術交流社表示，這款軟件「已經在朝鮮女性中引起非常積極的反響」。
「春日香氣」的宣傳廣告上寫道，「你會看到自己更美的樣子」。
韓國《每日朝鮮》網站近期報道稱，由於越來越多的韓劇通過黑市進入朝鮮，朝鮮人對護膚與美妝的需求不斷增長。
《華爾街日報》去年報道，朝鮮擁有400萬名手機用戶，且智能手機普及率持續增長。