被標上數字的子女！探究加州父母虐童案

圖片版權 facebook Image caption 「幸福」的大家庭照片？每個子女身上的衣服都寫著「東西」加數字。

一個外表幸福美滿的低調家庭，實際上卻多年來暗藏著虐待和折磨？

1月15日，美國加利福尼亞州，警方接到報案趕到位於洛杉磯東南95公里開外的一個居民區，一宗父母涉嫌虐待折磨子女案震驚了世界。

涉案的父母是56歲的大衛·特爾品（David Turpin）和49歲的路易絲·特爾品（Louise Turpin）。他們住在郊區一幢外表整齊乾淨的大平房裏。

從社交媒體臉書上得到的印象是，特爾品一家人幸福美滿：在他們夫婦再續婚約的慶祝儀式上，女兒和兒子們環繞在他們身邊。

他們一共有13個兒女，最大的29歲，最小的才兩歲。

向警方報案的，是他們17歲的女兒。她計劃了兩年時間，才終於找到機會跳窗逃離了父母的束縛，向當局揭發兄弟姐妹多年來受到的折磨。

圖片版權 Reuters Image caption 特爾品夫婦和13個孩子住在加州洛杉磯東南90公里外的小鎮上

殘酷折磨

當警方趕到時，發現還有3個孩子被鐵鏈鎖在牀上，其餘幾個孩子看似剛剛才被鬆綁。

房間內又髒又臭。除了兩歲的那個孩子，其他子女都嚴重營養不足，看上去比實際年齡要小。

其中一個12歲的孩子，只有普通7歲孩子的體重；29歲的那個成年的孩子，體重只有37公斤。

據檢控官透露，好幾個子女由於身體長時間遭受極端虐待，認知和神經嚴重受損；從現場證據來看，有些子女上廁所都帶著鎖鏈。

有關這些子女的教育情況目前所知甚少，但是其中有幾個孩子有讀寫能力。

警方已經搜獲到這些子女獲准寫的日記，正在從中尋找更多的案件證據。

圖片版權 Facebook Image caption 迪斯尼樂園是全家人經常去的旅遊景點

目前，這對夫婦被指控殘酷折磨、虐待、非法拘禁等罪名。

他們對此全部否認，堅持無罪。

虐待指稱

這對夫婦面臨的指控包括：

經常毆打子女，包括勒住脖子施暴

將子女捆綁起來，最初是用繩子，後來用鏈子和鎖；這樣的懲罰有時持續幾個星期，甚至長達幾個月。

子女每年只准洗澡一次

晚上禁止子女睡覺，只能白天睡一天，而且要等到早晨4、5點才能睡覺

不准玩玩具，不過房子裏有很多還沒有打開包裝的玩具。

如果子女們洗手時洗到手腕以上，將被懲罰，罪名是"玩水"

子女每天只准吃一餐，不過有時父母會買來如南瓜餅之類的食物，讓子女看見卻不准吃

子女們從來沒有看過牙醫，過去4年沒有看過醫生

子女缺乏基本的生活常識，不知道警察是什麼人

低調家庭

特爾品夫婦2014年開始住在目前的地址，他們2010年從德克薩斯州搬到加州。

大衛·特爾品曾有一份收入不錯的工作，是美國航天軍工科技公司諾斯洛普·格魯門公司（Northrop Grumman）的工程師。

儘管特爾品2011年時年薪超過14萬美元，但家庭仍然入不敷出。

2011年，特爾品申請破產。同年3月，特爾品曾向教育當局登記在家中開辦一所私人學校，讓孩子接受家庭教育，他自己出任校長，學校屬於"非宗教"學校類別。

大衛·特爾品的父母向美國媒體表示，聽到對兒子兒媳的指控"非常震驚"，說他們是「最可愛甜蜜的家庭」。

特爾品的鄰居也對此案感到震驚。有的鄰居表示，從來不知道這幢房子裏住著孩子。

圖片版權 EPA Image caption 特爾品一家住在這幢大平房裏，鄰居們稱不知道他們家裏有孩子。

特爾品在德克薩斯州的鄰居透露，她一直覺得這家人住的房子像個「宗教場所」。

探究原因

特爾品夫婦涉嫌虐待折磨眾多子女的消息，引起媒體極大關注，也帶出很多目前尚沒有答案的疑問。

圖片版權 Facebook Image caption 特爾品夫婦曾慶祝結婚，重續山盟海誓。

目前，最令人不解的一個問題是：如果所有指控屬實，這對夫婦為什麼會如此殘酷折磨親生子女？

在他們對虐待折磨指控矢口否認的情況下，這個問題的答案或許還需要時間，或許永遠得不到答案。

但犯罪心理學家已經做出推測：一般來說，大家庭要麼亂七八糟，要麼管得很嚴。

犯罪心理學家大衛·坎特（David Canter）在英國《獨立報》刊登的分析文章說，在知道了這個案件的很多背景情況後，那張子女都穿著帶號碼上衣的照片看似無奇，實則透露了很多陰暗面。

「孩子們的衣服上都標上了數字。這些數字好像是他們的年紀，而且都帶有Thing（東西）的字樣。」

「這個家庭不給每個子女取名字，而稱他們是東西，好像是個玩笑。」

坎特認為，與那張夫婦再續婚約的慶祝儀式照片以及多張家庭照片一樣，統一著裝似乎都顯示，「子女被當成了父母這些儀式的擺設」。

驚世奇案

美國特爾品夫婦涉嫌虐待折磨13名子女的案件目前還在審理中。類似的案件時有發生，每次都震驚世界。

2008年，奧地利一名叫約瑟夫·弗裏茨的男子將親生女兒囚禁24年，並與之生下多名孩子的案件也曾引起媒體的高度關注。

他監禁、強姦親生女兒罪名成立，被判在精神病院內服無期徒刑。

在英國，2008年也曾有17個月大的寶寶P長期遭到媽媽和其男友虐待、毒打致死的消息。

在美國的檢控官說，如果特爾品夫婦罪名成立，他們也將面臨94年的有期徒刑。