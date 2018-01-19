美國防戰略報告：將中俄視為頭號威脅

Image caption 美國防長馬蒂斯說，"我們將繼續我們的作戰行動，打擊恐怖分子。但是大國之間競爭，而非恐怖主義，將成為美國國家安全的重點。"

美國政府對外公布的國防戰略報告說，中國和俄羅斯重新崛起是美國的繁榮和安全的"核心挑戰"。這顯示美國戰備重點出現重大變化。

五角大樓這項11頁的新國防戰略文件，是華盛頓2014年以來首次公布該類文件，旨在維持美國在全球軍事優勢。

這份名為"國防戰略"（National Defense Strategy）的文件說，"國家之間的戰略競爭——而並非恐怖主義——是現在美國國家安全的首要關注點。"

在過去十幾年裏，美國的戰略重點一直是打擊伊斯蘭極端武裝。

強硬對抗

美國防長馬蒂斯發佈該文件時表示，"我們越來越多得面對來自中國、俄羅斯這些與我們截然不同的修正主義力量的威脅，這些試圖打造與其威權模式一致的世界秩序。"

他說，「我們（美國）的軍力仍然很強大，然而我們的競爭優勢在武裝力量的各個層面已經受到侵蝕，其中包括空中，陸地，海上，太空和網絡。」

雖然華盛頓試圖改善與莫斯科和北京的關係，旨在控制朝鮮核威脅，但是該文件顯示特朗普行政當局的態度正在變得強硬，以應對來自中俄的挑戰。

圖片版權 Reuters Image caption 馬蒂斯說，"我們（美國）的軍力仍然很強大，然而我們的競爭優勢在武裝力量的各個層面已經受到侵蝕。"

馬蒂斯說，「我們將繼續開展我們的作戰行動，打擊恐怖分子。但是大國之間競爭，而非恐怖主義，將成為美國國家安全的重點。」

預計，這種重心的轉移也將反映在未來的美國的國防開支提案中。

戰略對手

該報告指出，"中國是（美國的）戰略競爭對手，中國使用掠奪性的經濟手段來恐嚇鄰國，並且在南中國海對該地區進行軍事化。"

報告說，"越來越清楚的是，中國和俄羅斯希望將世界改造成符合它們威權模式的樣子，這兩個國家正在取得對其他國家的經濟、外交和安全決策的否決權。"

報告表示，"中國正在運用自己的軍事現代化、影響戰和掠奪式的經濟活動來逼迫鄰國重整印度洋—太平洋地區的秩序，使之有利於中國。中國的經濟和軍事在持續上升，通過長期的舉國戰略發揮實力，中國正在持續發展的軍事現代化項目的近期目標是尋求在印度洋—太平洋地區獲取霸權、並在未來取代美國、取得全球龍頭地位。"

但是這項報告沒有提供如何對抗中俄的具體細節。

圖片版權 XINHUA Image caption 中國媒體引述中國專家的話說，中國至少需要六個航母戰鬥群，並須為其在海外建設海軍基地。

朝鮮核武

報告還將朝鮮列為五角大樓優先考慮的問題之一，並強調有必要建立防範朝鮮威脅的導彈防禦系統。平壤除了核武器外，也擁有生物武器、化學武器和常規武器。

這份戰略文件表示，國際聯盟對於美軍而言有著至關重要的意義，但也強調要分擔責任的必要性。特朗普此前曾公開批評盟國，不公平地利用美國的安全承諾。

純粹從軍事支出來看，美國目前仍遠遠超過中俄。美國每年在軍事上花費5878億美元，中國為1617億美元，俄羅斯為446億美元。

外界認為，與4年前奧巴馬政府公布的尋求"與莫斯科和北京保持戰略穩定的"國防戰略相比，特朗普政府發表報告中傳達的信息更為強硬、更具對抗性。