瘋狂追星之最　這個蘇格蘭女孩為了韓團BTS移居首爾

圖片版權 Stephanie Fairfield/Instagram

23歲的斯蒂芬妮是韓國男團BTS粉絲軍團的一員。

為了BTS，斯蒂芬妮決定由蘇格蘭移民韓國，住在離偶像更近的地方。

「某天，我在YouTube閒逛，無意中看到BTS的歌〈No More Dream〉。我看過那段影片後就深深入迷。因為BTS，我現在才會在這裏。」

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斯蒂芬妮現在是韓國一間小學的英語教師，她同時也在學習韓語。

「我學了一點韓語，主要都是為了BTS，」她解釋：「我想更加了解他們歌詞，與他們在歌裏傳達的訊息。」

「我已經能閲讀韓語了，但要說還是有點難，加上我又還有蘇格蘭的口音。對我來說，韓語的讀音是最難掌握的一環。」

BTS的成功，部份正是因為他們的歌詞。

韓國的流行音樂工業，以能量、節拍強勁的曲風聞名，但BTS則傾向更深入的主題，如孤寂、不安與性別政治等。

BTS的〈廿一世紀少女〉被譽為韓流中最具女性主義意識的作品。

斯蒂芬妮說，移居韓國也不是沒有壞處：她很想念自己的家人、朋友與男朋友。而且韓國首爾的冬天也十分難熬，一月份氣溫平均只有-9攝氏度。

但為了更接近她的偶像，斯蒂芬妮說，一切都值得。

BTS目前在推特的追蹤者多達1200萬，去年更超越雄霸六年的賈斯汀.比伯，成為美國Billboard Music Awards的「社交媒體最受歡迎歌手」。

與歐美組合不同的是，BTS在每一個社媒平台都只有一個統一的帳號。

十月抵達首爾以來，斯蒂芬妮已經看過二次BTS的現場演出，下周的首爾音樂獎現場，她也會去。

「我是BTS軍團一員，這個粉絲俱樂部可難進了，他們有長長的等候名單，你要買過一定數量的BTS周邊，才能成為會員。」

「如果你想去BTS的粉絲見面會，要求就更嚴格，你必須買過他們的特定唱片。但一旦成為軍團一員，就可以優先訂票，這很重要，因為韓星的演唱會往往一開售就沽清。」

斯蒂芬妮說，與其他歌迷見面是令人興奮的事。

「搬來首爾之前，我只能在推特上跟人聊BTS，因為我在蘇格蘭認識的人當中，沒人知道BTS，連聽也沒聽過。」

「但我第一次去BTS演唱會時，在排隊的隊伍中認識了另一個歌迷，我們現在成為了好朋友，常常一起出去玩。」