美國參議院未能通過臨時預算 數十萬政府僱員「被迫休假」　

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美國國會參議院未能通過臨時預算，政府局部陷入停運。

在民主黨籍總統克林頓及奧巴馬任內，均曾出現政府停運，分別維持了16日及21日；但今次是美國史上首度在白宮、參議院及眾議院均由一個政黨控制的情況下，出現政府停運。

一些政府部門將會停止運作，國家公園及古蹟亦將閉門謝客，僅國防、郵政、航空管制、醫療、緊急服務、電力等等關鍵政府功能仍如常運作。

數十萬政府僱員將被迫放無薪假，在美國、加拿大長達8,891公里的邊境，只剩一名邊防人員負責巡邏。

政府停擺：每周損失65億美元？

美國國防部長馬蒂斯表示，國防部將有一半僱員停止上班，一些維修、訓練及情報行動亦將暫停。

評級機構標凖普爾曾預測，華府一旦陷入停擺，將造成每星期65億美元的經濟損失。

「預算停止將令公務員不能消費，外包商無法賺政府錢，國家公園周邊的商鋪生意大跌，政府的稅收亦將因此減失。」標普一份報告指出。

為什麼預算無法通過？

對於國會能夠通過全年性預算的希望，早就十分渺茫；去年九月以來，美國國會一直靠通過臨時預算來維持政府運作。今次未能通過的預算，只足夠華府支撐到2月16日。

為說服民主黨通過今次臨時預算，共和黨亦在眾議院通過一項延長低收入家庭兒童的醫保計劃六年的議案，並抽起了一些不受歡迎的醫療稅項。

該兒童醫保計劃的預算即將用盡，因此若民主黨拒絶通過此議案，就會被共和黨指控「阻止低收入家庭兒童獲得醫療預算」及逼使政府停擺，承受罵名。

圖片版權 EPA Image caption 去年五月，特朗普曾在推特上說美國需要一次「政府停運」

眾議院於周四（1月18日）以230-197的比數通過此臨時預算，但預算於參議院遭以50-49否決。政府陷入停運後，白宮批評民主黨「為推進自己蠻不講理的訴求，將民眾當成人質」。

「民主黨將政治置於國家安全、軍人家庭、兒童、政府服務之上。」白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders ）表示。

但民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）則指，特朗普拒絶了一些兩黨有共識的協議。

主要爭議：應否驅逐「追夢人」？

「追夢人」是指幼時就來到美國的無證移民。

上任總統奧巴馬主政時期推行的「童年入境者暫緩遣返手續」（The Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），於今年九月遭特朗普政府廢除，已獲接納的受益者相關資格在六個月內仍有效，但不會接受新申請，約80萬DACA受益者受到影響。

特朗普要求國會在今年三月前，通過新法律讓「追夢人」能留在美國。共和黨以此為籌碼，要求民主黨在多個問題上作出讓步，包括在墨西哥邊境建牆的預算、加強邊防預算等。

雙方在白宮商討移民問題的分歧時，爆出特朗普以「糞坑國」形容海地等國家的傳聞。