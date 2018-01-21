美國聯邦政府部分關門會出現什麼情況？

圖片版權 REUTERS/Joshua Roberts Image caption 共和黨人把這次美國政府停運危機稱為「舒默停運」。民主黨議員舒默參議院少數派領袖

時隔4年多，美國政府再次因為預算案僵局被迫關門。

和2013年10月奧巴馬總統任內那次一樣，這次也是因為國會跟特朗普總統未能就臨時預算案達成協議，無法將政府撥款延期到2月16日，聯邦政府的許多部門實際上從周六凌晨00：01（格林尼治時間05：01）就開始關門。

BBC北美事務記者澤切爾（Anthony Zurcher）說，民主、共和兩黨從周五半夜開始吵嘴架，相互指責，目前勝負難分；這將是一場持久的惡戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年1月，奧巴馬政府因預算案在國會擱淺被迫停運

聯邦政府部分關門，住房、環境、教育和商務等部門的大部分員工周一將不上班，財政、醫療保健、國防和交通部門也不工作。

簽證和護照審批將有延誤，包括紐約自由女神像在內的部分國家紀念碑場館已經關閉。

但國家安全、郵政、空中交通控制、病房護理、急診、災難救援、監獄、稅務和發電等保護生命和個人財產的基本服務不受影響。

特朗普政府還表示，不准備關國家公園。上一次所有國家公園都關閉，引起公眾強烈不滿。

2013年

那次政府部分關門16天，期間許多聯邦政府僱員被迫放假，最多時每天有85萬人不工作。美國管理與預算局（OMB）當時估計損失約合20億美元，還不算對經濟的衝擊。

當時特朗普在接受媒體採訪時把責任歸到奧巴馬總統頭上，說問題始於頂層，必須在頂層解決；總統是領導，必須把所有人召集起來，必須做領導該做的事。現在輪到他自己處於頂層。

當時，最明顯的標誌是各地的國家公園和紀念碑關門拒客。除此之外，還有不少人們一般想不到的後果。

圖片版權 PIERRE ANDRIEU/AFP Image caption 2013年，法國巴黎近郊的美軍公墓跟其他美軍海外公墓一樣閉門

美國和加拿大邊境線8891公里，沿線有8000個方尖碑，是3英尺厚的水泥底座上豎著5英尺高的鐵架。清潔和維修這些碑的任務由一個8人小組負責，但這個小組7名成員接到通知呆在家裏，只剩一人照常上班。這個小組的另一項任務是清理邊境上的樹木，由 承包商負責，暫時不受影響。

美軍在歐洲的公墓關門。海外陣亡的美國軍人大約12.5萬人，葬在世界各地24個美軍公墓，其中20個在歐洲。美國政府關門期間，這些公墓也關門。

對伊朗的一項制裁暫緩執行，因為財政部負責監督制裁措施實施的部門員工大都被放假了，實施制裁的力度被嚴重削弱。

私立博物館、畫廊訪客大增，意外獲利。華盛頓特區的公立博物館關門，遊客和不能上班的公務員們只能到私立的館所畫廊參觀。華盛頓特區的"國際間諜博物館"那幾天訪客增加30%，當時的主要展覽是小說裏的英國超級特工007（邦德）50年裏遭遇的對手。城裏的新聞博物館、國家地理博物館、國家建築博物館和菲利普收藏館都發現訪客之多超乎尋常。

圖片版權 Other Image caption 這款叫「政府關門三明治」

公務員吃飯免費。一些食肆、餐館對"被迫公休"的政府公務員免費或優惠提供餐食，比如"政府關門三明治"，種類有牛肉、煙熏火雞肉、燉豬肉、生菜、番茄、洋葱和醃黃瓜。聖路易的一家店第一天派送出50個免費三明治，第二天送出100個。華盛頓特區和波多馬克河對岸弗吉尼亞州首府阿靈頓不少食肆、餐館也有類似行動。那裏雲集政府公務員，是當地餐飲業的主顧之一。

治療癌症的新藥試驗暫停。國家衛生研究院（NIH）設在馬里蘭州的臨牀研究中心被迫停止接收新患者參與試驗治療，人數大約每周200，包括兒童。參與這個中心新藥試驗的患者一般是因為其它藥物和療法未能奏效。中心必須等政府重新開門辦公之後才能恢復接收新患者。其它癌症中心的新療法臨牀試驗也因為無法註冊建檔等原因被迫暫停。

圖片版權 Getty Images Image caption 美加之間8891公里邊境線上界碑維護剩一人負責

在華盛頓特區國家廣場預定的婚禮、特區喬治城河濱的划船和水上活動、國會大廈內的理髮店服務，等等。

肯塔基一個軍事基地裏的超市肉製品被搶購一空。這家基地超市價格比外面便宜，尤其是肉製品，但政府關門令人擔心超市也會歇業幾天，所以早做凖備。

諷刺漫畫T恤熱銷，頭腦和手腳靈敏的商家不失時機地把危機變商機，第一時間推出印著各種吐槽政府關門的諷刺漫畫的幾款T恤。還有不少人買。

不少凖備多時的公眾活動被迫取消或改期，包括3K黨計劃在葛底斯堡舉行的遊行、